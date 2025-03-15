https://ukraina.ru/20250315/1061749462.html

Кнутов рассказал, что ВСУ пытались компенсировать за счет самой массированной атаки БПЛА

Кнутов рассказал, что ВСУ пытались компенсировать за счет самой массированной атаки БПЛА - 15.03.2025 Украина.ру

Кнутов рассказал, что ВСУ пытались компенсировать за счет самой массированной атаки БПЛА

В информационном плане киевским режим компенсировал поражение в Курской области за счет рекордного налета украинских дронов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Юрий Кнутов

2025-03-15T12:45

2025-03-15T12:45

2025-03-15T12:45

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бпла

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По его словам, случившееся — это месть за Курскую область, где российские войска нанесли беспрецедентное поражение украинской армии. Киевский режим пришел в ярость от этого удара, заявил собеседник издания.Кроме того, заметил эксперт, Украина таким образом пытается продемонстрировать американцам, что без их разведданных и техники она может проводить массированные атаки против России.“Таким образом, киевским режим в информационном плане компенсировал поражение в Курской области за счет массовой атаки БПЛА”, — резюмировал он.В ночь на вторник, 11 марта, произошла самая массированная атака БПЛА со стороны Украины за все время СВО. Всего над территорией России было сбито 377 вражеских БПЛА, из которых 91 дрон был уничтожен в столичном регионе.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины

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новости, курская область, украина, россия, юрий кнутов, вооруженные силы украины, бпла