Могли ли США уничтожить СССР ядерной бомбой и почему в этой стране не было места русским — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
01:44 – О борьбе СССР с "великорусским шовинизмом" и вопросах пассионарности народов;
27:23 – Что было бы, если на месте Сталина во время Великой Отечественной войны были бы Владимир Путин или Николай I?
44:05 – Можно ли ожидать нормализации отношений между Россией и Францией в культуре и экономике?
57:10 – Почему Россия после Второй мировой войны позволила Франции получить собственное ядерное оружие?
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