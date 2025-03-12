https://ukraina.ru/20250312/1061745089.html

Могли ли США уничтожить СССР ядерной бомбой и почему в этой стране не было места русским — Ищенко

Могли ли США уничтожить СССР ядерной бомбой и почему в этой стране не было места русским — Ищенко - 12.03.2025 Украина.ру

Могли ли США уничтожить СССР ядерной бомбой и почему в этой стране не было места русским — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 12.03.2025

2025-03-12T16:00

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 01:44 – О борьбе СССР с "великорусским шовинизмом" и вопросах пассионарности народов; 19:27 – Была ли возможность у России после победы в войне 1812 года взять Францию под свой протекторат и избежать Крымской войны? 27:23 – Что было бы, если на месте Сталина во время Великой Отечественной войны были бы Владимир Путин или Николай I? 44:05 – Можно ли ожидать нормализации отношений между Россией и Францией в культуре и экономике? 57:10 – Почему Россия после Второй мировой войны позволила Франции получить собственное ядерное оружие? #Ищенко #Украина #война #Россия #РФ #история #Андропов #Сталин #КГБ #национализм #пассионарии #Гумилёв #шовинизм #Эстония #СССР #кулаки #колхоз #интернационализм #Беларусь #Белоруссия #нация #ВКПБ #Германия #Франция #Великобритания #ФРГ #Узбекистан #пролетариат #революция #государство #деньги #коммунизм #Пол_Пот #Камбоджа #Франция #Крым #Крымская_война #Европа #Австрия #метрополия #Африка #оружие #Великобритания #Наполеон_Третий #Турция #Пруссия #Чёрное_море #Италия #Путин #Президент #Николай_Первый #Николай_Второй #Великая_Отечественная #Коминтерн #РККА #Польша #реваншизм #правые #Веймарская_республика #канцлер #Шлейхер #Антанта #Малая_Антанта #Гинденбург #США #Япония #Муссолини #фашист #Китай #Азия #Тихий_океан #Гитлер #Чехословакия #Мюнхен #Мюнхенский_сговор #заводы #промышленность #Вермахт #Румыния #Финляндия #Венгрия #Гонконг #Филиппины #культура #экономика #Петр_Первый #Семилетняя_война #Пётр_Третий #милитаризм #Испания #Голландия #дипломатия #санкции #Париж #Израиль #КНДР #ПВО ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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