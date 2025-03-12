Украина уже потерпела поражение. О блестящей операции ВС России под Суджей и новых планах — Рамм - 12.03.2025 Украина.ру
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Украина уже потерпела поражение. О блестящей операции ВС России под Суджей и новых планах — Рамм
Украина уже потерпела поражение. О блестящей операции ВС России под Суджей и новых планах — Рамм - 12.03.2025 Украина.ру
Украина уже потерпела поражение. О блестящей операции ВС России под Суджей и новых планах — Рамм
Военный эксперт Алексей Рамм в эфире Украина.ру объяснил, почему Украина уже сейчас терпит поражение и как повлияла Курская операция на ситуацию на фронте... Украина.ру, 12.03.2025
2025-03-12T12:05
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Военный эксперт Алексей Рамм в эфире Украина.ру объяснил, почему Украина уже сейчас терпит поражение и как повлияла Курская операция на ситуацию на фронте. Также он рассказал, какой стратегией будет пользоваться российская армия для развития успехов на поле боя. 00:33 – О проходе армии России через газовую трубу;05:34 – Как ВСУ хотят выстроить новую оборону в Курской области?08:26 – Получится ли у России сделать котёл для армии Украины и куда пойдут ВС РФ после Курска?18:20 – О встречных боях в Донбассе.#Рамм #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Курская_область #Курск #Малая_Локня #труба #Мартыновка #Черкасское_Поречное #Донбасс #ДНР #Покровск #Мирноград #Торецк #Свердликово #Лебедёвка #Сумская_область #Снабжение #мост #колонны #Казачья_Локня #Суджа #Замостье #Заолешенка #Черкасская_Конопелька #котёл #окружение #история #Багратион #Сталинград #Волчанск #Купянск #Харьков #Харьковская_область #Иран #Ирак #мобилизация #экономика #резервы #Ближний_Восток #Артёмовск #Бахмут #Киев #Драпатый #Тарнавский #генералы #Донецк #Авдеевка #Селидово #Покровск #Дзержинск #Шевченко #Пески Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, новости, россия, украина, суджа, вооруженные силы украины, украина.ру, вконтакте
Видео, Новости, Россия, Украина, Суджа, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Вконтакте

Украина уже потерпела поражение. О блестящей операции ВС России под Суджей и новых планах — Рамм

12:05 12.03.2025
 
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Военный эксперт Алексей Рамм в эфире Украина.ру объяснил, почему Украина уже сейчас терпит поражение и как повлияла Курская операция на ситуацию на фронте. Также он рассказал, какой стратегией будет пользоваться российская армия для развития успехов на поле боя.

00:33 – О проходе армии России через газовую трубу;
05:34 – Как ВСУ хотят выстроить новую оборону в Курской области?
08:26 – Получится ли у России сделать котёл для армии Украины и куда пойдут ВС РФ после Курска?
18:20 – О встречных боях в Донбассе.

#Рамм #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Курская_область #Курск #Малая_Локня #труба #Мартыновка #Черкасское_Поречное #Донбасс #ДНР #Покровск #Мирноград #Торецк #Свердликово #Лебедёвка #Сумская_область #Снабжение #мост #колонны #Казачья_Локня #Суджа #Замостье #Заолешенка #Черкасская_Конопелька #котёл #окружение #история #Багратион #Сталинград #Волчанск #Купянск #Харьков #Харьковская_область #Иран #Ирак #мобилизация #экономика #резервы #Ближний_Восток #Артёмовск #Бахмут #Киев #Драпатый #Тарнавский #генералы #Донецк #Авдеевка #Селидово #Покровск #Дзержинск #Шевченко #Пески

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10:30
Над Суджей водружен триколор, "тяжелые бригады" ВСУ "эвакуировались"Военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о том, что российские десантники водрузили триколор в центре Суджи, параллельно американское издание Forbes написало о том, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы
 
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