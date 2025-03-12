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Константинов назвал залог прекращения конфликта на Украине

Константинов назвал залог прекращения конфликта на Украине - 12.03.2025 Украина.ру

Константинов назвал залог прекращения конфликта на Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что залогом прекращения конфликта на Украине является получение Россией надежных гарантий безопасности, передает РИА Новости

2025-03-12T10:15

2025-03-12T10:15

2025-03-12T10:15

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"Мир наступит только тогда, когда Россия получит надежные гарантии безопасности. И чем быстрее президент США Трамп это поймет, тем ближе окажется к выполнению своего обещания о быстром наступлении мира", - сказал Константинов.По его словам, России нужно не временное перемирие, а справедливый и устойчивый мир.Накануне в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине.Подробнее о встрече - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, россия, владимир константинов, дональд трамп, владимир зеленский