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Главное за ночь 12 марта

Главное за ночь 12 марта - 12.03.2025 Украина.ру

Главное за ночь 12 марта

Российская ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Над Брянской областью было сбито 12 дронов, пять - над Черным морем, Украина.ру, 12.03.2025

2025-03-12T08:11

2025-03-12T08:11

2025-03-12T08:12

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Российская ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Над Брянской областью было сбито 12 дронов, пять - над Черным морем, еще два - над Курской областью, по одному - над Калужской областью и Крымом.У боевиков ВСУ фактически не осталось путей для бегства из Суджи, сообщили в российских силовых структурах.Киев наращивает группировку войск у населенных пунктов Колодези и Заречное на севере ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Силы РФ продвинулись у села Жеребянки Запорожской области и освободили пять квадратных километров, сообщил Владимир Рогов.Делегации США и Киева не обсуждали в Саудовской Аравии проведение выборов на Украине и отставку Зеленского, сообщила журналистка Fox News со ссылкой на вовлеченный в переговоры источник.Украина соглашается с тем, что им говорят США, "кланяются и заискивают", но любые договоренности будут выполняться на условиях России. Такое мнение об итогах американо-украинских переговоров в Джидде высказал вице-спикер СФ Константин Косачев.Трамп поставил Зеленского на место, Вашингтон доволен переговорами с Украиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.Подробнее о переговорах - в материале Владимира Скачко Переговоры без мира? Трамп в Саудовской Аравии заочно играет против России и Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, андрей марочко, владимир рогов, минобороны, вооруженные силы украины