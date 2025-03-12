Главное за ночь 12 марта - 12.03.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 12 марта
Главное за ночь 12 марта - 12.03.2025 Украина.ру
Главное за ночь 12 марта
Российская ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Над Брянской областью было сбито 12 дронов, пять - над Черным морем, Украина.ру, 12.03.2025
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владимир рогов
минобороны
вооруженные силы украины
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Российская ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Над Брянской областью было сбито 12 дронов, пять - над Черным морем, еще два - над Курской областью, по одному - над Калужской областью и Крымом.У боевиков ВСУ фактически не осталось путей для бегства из Суджи, сообщили в российских силовых структурах.Киев наращивает группировку войск у населенных пунктов Колодези и Заречное на севере ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Силы РФ продвинулись у села Жеребянки Запорожской области и освободили пять квадратных километров, сообщил Владимир Рогов.Делегации США и Киева не обсуждали в Саудовской Аравии проведение выборов на Украине и отставку Зеленского, сообщила журналистка Fox News со ссылкой на вовлеченный в переговоры источник.Украина соглашается с тем, что им говорят США, "кланяются и заискивают", но любые договоренности будут выполняться на условиях России. Такое мнение об итогах американо-украинских переговоров в Джидде высказал вице-спикер СФ Константин Косачев.Трамп поставил Зеленского на место, Вашингтон доволен переговорами с Украиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.Подробнее о переговорах - в материале Владимира Скачко Переговоры без мира? Трамп в Саудовской Аравии заочно играет против России и Украины на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, андрей марочко, владимир рогов, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Марочко, Владимир Рогов, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 12 марта

08:11 12.03.2025 (обновлено: 08:12 12.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Над Брянской областью было сбито 12 дронов, пять - над Черным морем, еще два - над Курской областью, по одному - над Калужской областью и Крымом.
У боевиков ВСУ фактически не осталось путей для бегства из Суджи, сообщили в российских силовых структурах.
Киев наращивает группировку войск у населенных пунктов Колодези и Заречное на севере ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Силы РФ продвинулись у села Жеребянки Запорожской области и освободили пять квадратных километров, сообщил Владимир Рогов.
Делегации США и Киева не обсуждали в Саудовской Аравии проведение выборов на Украине и отставку Зеленского, сообщила журналистка Fox News со ссылкой на вовлеченный в переговоры источник.
Украина соглашается с тем, что им говорят США, "кланяются и заискивают", но любые договоренности будут выполняться на условиях России. Такое мнение об итогах американо-украинских переговоров в Джидде высказал вице-спикер СФ Константин Косачев.
Трамп поставил Зеленского на место, Вашингтон доволен переговорами с Украиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Подробнее о переговорах - в материале Владимира Скачко Переговоры без мира? Трамп в Саудовской Аравии заочно играет против России и Украины на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийАндрей МарочкоВладимир РоговМинобороныВооруженные силы Украины
 
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