https://ukraina.ru/20250310/1061685112.html

В таких случаях бывают убийства: о судьбе Зеленского и ударе России и Трампа по ВСУ — Скоробогатый

В таких случаях бывают убийства: о судьбе Зеленского и ударе России и Трампа по ВСУ — Скоробогатый - 10.03.2025 Украина.ру

В таких случаях бывают убийства: о судьбе Зеленского и ударе России и Трампа по ВСУ — Скоробогатый

Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал о политической и о военной... Украина.ру, 10.03.2025

2025-03-10T17:45

2025-03-10T17:45

2025-03-10T17:45

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вооруженные силы украины

украина.ру

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Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал о политической и о военной составляющей СВО, а также о сроках освобождения Курской области и о том, кто может стать заменой Зеленскому. 00:30 - Политический контекст СВО;08:39 - Как отодвинуть НАТО от границ России?12:46 - Когда Трамп прогнёт Европу?18:11 - Позиция России, риторика Кремля и положение Зеленского;27:21 - О ситуации на фронте.#Скоробогатый #СВО #спецоперация #переговоры #политика #Трамп #Путин #РФ #президент #США #Украина #Зеленский #Вашингтон #Европа #ЕС #война #армия #дипломатия #ВПК #экономика #торговля #БлижнийВосток #безопасность #гарантии #договор #регионы #Россия #фронт #вооружение #Конгресс #задачи #цели #вызовы #мир #победа #БПЛА #производство #ресурсы #технологии #Китай #КНР #Азия #глобализм #НАТО #кризис #конфликт #границы #дроны #Киев #решения #авиация #компромиссы #ВСРФ #республиканцы #демократы #власть #элиты #Вэнс #Стармер #ЯдерноеОружие #Франция #Макрон #Британия #рынок #санкции #плацдарм #Курск #группировка *в интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru Наш сайт: ukraina.ruСсылка на ТГ-канал журнала "Монокль":t.me/sowa_expert Рабочий канал с лентой новостей СВО: t.me/SVOdkiSowa

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видео, россия, европа, китай, владимир зеленский, дональд трамп, пётр скоробогатый, нато, вооруженные силы украины, украина.ру