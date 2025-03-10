В таких случаях бывают убийства: о судьбе Зеленского и ударе России и Трампа по ВСУ — Скоробогатый
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал о политической и о военной составляющей СВО, а также о сроках освобождения Курской области и о том, кто может стать заменой Зеленскому.
00:30 - Политический контекст СВО;
08:39 - Как отодвинуть НАТО от границ России?
12:46 - Когда Трамп прогнёт Европу?
18:11 - Позиция России, риторика Кремля и положение Зеленского;
27:21 - О ситуации на фронте.
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*в интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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00:30 - Политический контекст СВО;
08:39 - Как отодвинуть НАТО от границ России?
12:46 - Когда Трамп прогнёт Европу?
18:11 - Позиция России, риторика Кремля и положение Зеленского;
27:21 - О ситуации на фронте.
#Скоробогатый #СВО #спецоперация #переговоры #политика #Трамп #Путин #РФ #президент #США #Украина #Зеленский #Вашингтон #Европа #ЕС #война #армия #дипломатия #ВПК #экономика #торговля #БлижнийВосток #безопасность #гарантии #договор #регионы #Россия #фронт #вооружение #Конгресс #задачи #цели #вызовы #мир #победа #БПЛА #производство #ресурсы #технологии #Китай #КНР #Азия #глобализм #НАТО #кризис #конфликт #границы #дроны #Киев #решения #авиация #компромиссы #ВСРФ #республиканцы #демократы #власть #элиты #Вэнс #Стармер #ЯдерноеОружие #Франция #Макрон #Британия #рынок #санкции #плацдарм #Курск #группировка
*в интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
Наш сайт: ukraina.ru
Ссылка на ТГ-канал журнала "Монокль":
t.me/sowa_expert
Рабочий канал с лентой новостей СВО:
t.me/SVOdkiSowa
15:28В Германии раскрыли, как Трамп отлучит Зеленского от властиПрезидент США Дональд Трамп рассматривает остановку поставок оружия на Украину как рычаг давления на Владимира Зеленского. А именно - не планирует размораживать поставки, пока главарь киевского режима не освободит кресло украинского президента. Об этом написала немецкая газета Bild