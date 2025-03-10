В таких случаях бывают убийства: о судьбе Зеленского и ударе России и Трампа по ВСУ — Скоробогатый - 10.03.2025 Украина.ру
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В таких случаях бывают убийства: о судьбе Зеленского и ударе России и Трампа по ВСУ — Скоробогатый
В таких случаях бывают убийства: о судьбе Зеленского и ударе России и Трампа по ВСУ — Скоробогатый - 10.03.2025 Украина.ру
В таких случаях бывают убийства: о судьбе Зеленского и ударе России и Трампа по ВСУ — Скоробогатый
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал о политической и о военной... Украина.ру, 10.03.2025
2025-03-10T17:45
2025-03-10T17:45
видео
россия
европа
китай
владимир зеленский
дональд трамп
пётр скоробогатый
нато
вооруженные силы украины
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Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал о политической и о военной составляющей СВО, а также о сроках освобождения Курской области и о том, кто может стать заменой Зеленскому. 00:30 - Политический контекст СВО;08:39 - Как отодвинуть НАТО от границ России?12:46 - Когда Трамп прогнёт Европу?18:11 - Позиция России, риторика Кремля и положение Зеленского;27:21 - О ситуации на фронте.#Скоробогатый #СВО #спецоперация #переговоры #политика #Трамп #Путин #РФ #президент #США #Украина #Зеленский #Вашингтон #Европа #ЕС #война #армия #дипломатия #ВПК #экономика #торговля #БлижнийВосток #безопасность #гарантии #договор #регионы #Россия #фронт #вооружение #Конгресс #задачи #цели #вызовы #мир #победа #БПЛА #производство #ресурсы #технологии #Китай #КНР #Азия #глобализм #НАТО #кризис #конфликт #границы #дроны #Киев #решения #авиация #компромиссы #ВСРФ #республиканцы #демократы #власть #элиты #Вэнс #Стармер #ЯдерноеОружие #Франция #Макрон #Британия #рынок #санкции #плацдарм #Курск #группировка *в интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru Наш сайт: ukraina.ruСсылка на ТГ-канал журнала "Монокль":t.me/sowa_expert Рабочий канал с лентой новостей СВО: t.me/SVOdkiSowa
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, европа, китай, владимир зеленский, дональд трамп, пётр скоробогатый, нато, вооруженные силы украины, украина.ру
Видео, Россия, Европа, Китай, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Пётр Скоробогатый, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

В таких случаях бывают убийства: о судьбе Зеленского и ударе России и Трампа по ВСУ — Скоробогатый

17:45 10.03.2025
 
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Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал о политической и о военной составляющей СВО, а также о сроках освобождения Курской области и о том, кто может стать заменой Зеленскому.

00:30 - Политический контекст СВО;
08:39 - Как отодвинуть НАТО от границ России?
12:46 - Когда Трамп прогнёт Европу?
18:11 - Позиция России, риторика Кремля и положение Зеленского;
27:21 - О ситуации на фронте.

#Скоробогатый #СВО #спецоперация #переговоры #политика #Трамп #Путин #РФ #президент #США #Украина #Зеленский #Вашингтон #Европа #ЕС #война #армия #дипломатия #ВПК #экономика #торговля #БлижнийВосток #безопасность #гарантии #договор #регионы #Россия #фронт #вооружение #Конгресс #задачи #цели #вызовы #мир #победа #БПЛА #производство #ресурсы #технологии #Китай #КНР #Азия #глобализм #НАТО #кризис #конфликт #границы #дроны #Киев #решения #авиация #компромиссы #ВСРФ #республиканцы #демократы #власть #элиты #Вэнс #Стармер #ЯдерноеОружие #Франция #Макрон #Британия #рынок #санкции #плацдарм #Курск #группировка

*в интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643

Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

Наш сайт: ukraina.ru

Ссылка на ТГ-канал журнала "Монокль":
t.me/sowa_expert
Рабочий канал с лентой новостей СВО:
t.me/SVOdkiSowa
- РИА Новости, 1920, 10.03.2025
15:28
В Германии раскрыли, как Трамп отлучит Зеленского от властиПрезидент США Дональд Трамп рассматривает остановку поставок оружия на Украину как рычаг давления на Владимира Зеленского. А именно - не планирует размораживать поставки, пока главарь киевского режима не освободит кресло украинского президента. Об этом написала немецкая газета Bild
 
ВидеоРоссияЕвропаКитайВладимир ЗеленскийДональд ТрампПётр СкоробогатыйНАТОВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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