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Российский БПЛА поразил в Судже укрытие ВСУ
Российский БПЛА поразил в Судже укрытие ВСУ - 10.03.2025 Украина.ру
Российский БПЛА поразил в Судже укрытие ВСУ
Российским ударным беспилотником поражено здание в Судже, где укрывались военнослужащие ВСУ. Видеозапись атаки опубликовало Минобороны РФ.
2025-03-10T14:57
2025-03-10T14:57
2025-03-10T14:57
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"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе населенного пункта Суджа в приграничном районе Курской области с помощью БПЛА было выявлено движение живой силой противника", - сказано в комментарии к видеозаписи.В здании искало убежище большое количество украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область. Оператор российского разведывательного БПЛА оперативно передал координаты цели на командный пункт, откуда был отдан приказ поразить цель.С августа 2024 года в Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Ведущие западные издания признали успешный ход российского наступления в оккупированных украинской армией районах России.Ранее украинские военные нанесли удар ракетами РСЗО HIMARS по своим же позициям в Судже. Подробности в публикации "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, суджа, курская область, россия, вооруженные силы украины, кто, бпла, всу, потери всу, минобороны рф
Новости, Суджа, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, КТО, БПЛА, ВСУ, потери ВСУ, Минобороны РФ
Российский БПЛА поразил в Судже укрытие ВСУ
Российским ударным беспилотником поражено здание в Судже, где укрывались военнослужащие ВСУ. Видеозапись атаки опубликовало Минобороны РФ.
"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе населенного пункта Суджа в приграничном районе Курской области с помощью БПЛА было выявлено движение живой силой противника", - сказано в комментарии к видеозаписи.
В здании искало убежище большое количество украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область. Оператор российского разведывательного БПЛА оперативно передал координаты цели на командный пункт, откуда был отдан приказ поразить цель.
"Обнаруженная цель была уничтожена ударным беспилотником группировки войск "Север". Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по зданию с боевиками ВСУ и взрыв", - констатировали в российском министерстве.
С августа 2024 года в Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Ведущие западные издания признали успешный ход российского наступления в оккупированных украинской армией районах России.
Ранее украинские военные нанесли удар ракетами РСЗО HIMARS по своим же позициям в Судже. Подробности в публикации "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ