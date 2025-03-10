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Российский БПЛА поразил в Судже укрытие ВСУ

Российский БПЛА поразил в Судже укрытие ВСУ - 10.03.2025 Украина.ру

Российский БПЛА поразил в Судже укрытие ВСУ

Российским ударным беспилотником поражено здание в Судже, где укрывались военнослужащие ВСУ. Видеозапись атаки опубликовало Минобороны РФ.

2025-03-10T14:57

2025-03-10T14:57

2025-03-10T14:57

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"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе населенного пункта Суджа в приграничном районе Курской области с помощью БПЛА было выявлено движение живой силой противника", - сказано в комментарии к видеозаписи.В здании искало убежище большое количество украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область. Оператор российского разведывательного БПЛА оперативно передал координаты цели на командный пункт, откуда был отдан приказ поразить цель.С августа 2024 года в Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Ведущие западные издания признали успешный ход российского наступления в оккупированных украинской армией районах России.Ранее украинские военные нанесли удар ракетами РСЗО HIMARS по своим же позициям в Судже. Подробности в публикации "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ

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новости, суджа, курская область, россия, вооруженные силы украины, кто, бпла, всу, потери всу, минобороны рф