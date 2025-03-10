Российский БПЛА поразил в Судже укрытие ВСУ - 10.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250310/1061676115.html
Российский БПЛА поразил в Судже укрытие ВСУ
Российский БПЛА поразил в Судже укрытие ВСУ - 10.03.2025 Украина.ру
Российский БПЛА поразил в Судже укрытие ВСУ
Российским ударным беспилотником поражено здание в Судже, где укрывались военнослужащие ВСУ. Видеозапись атаки опубликовало Минобороны РФ.
2025-03-10T14:57
2025-03-10T14:57
новости
суджа
курская область
россия
вооруженные силы украины
кто
бпла
всу
потери всу
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061580639_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_2c6cca4339b54fc6905cbdf81778ac83.jpg
"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе населенного пункта Суджа в приграничном районе Курской области с помощью БПЛА было выявлено движение живой силой противника", - сказано в комментарии к видеозаписи.В здании искало убежище большое количество украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область. Оператор российского разведывательного БПЛА оперативно передал координаты цели на командный пункт, откуда был отдан приказ поразить цель.С августа 2024 года в Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Ведущие западные издания признали успешный ход российского наступления в оккупированных украинской армией районах России.Ранее украинские военные нанесли удар ракетами РСЗО HIMARS по своим же позициям в Судже. Подробности в публикации "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ
суджа
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061580639_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f38891d72ef0e9ad1943a431ec8a4980.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, суджа, курская область, россия, вооруженные силы украины, кто, бпла, всу, потери всу, минобороны рф
Новости, Суджа, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, КТО, БПЛА, ВСУ, потери ВСУ, Минобороны РФ

Российский БПЛА поразил в Судже укрытие ВСУ

14:57 10.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота расчета БПЛА "Суперкам" группировки войск "Север" на Курском направлении СВО
Работа расчета БПЛА Суперкам группировки войск Север на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российским ударным беспилотником поражено здание в Судже, где укрывались военнослужащие ВСУ. Видеозапись атаки опубликовало Минобороны РФ.
"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе населенного пункта Суджа в приграничном районе Курской области с помощью БПЛА было выявлено движение живой силой противника", - сказано в комментарии к видеозаписи.
В здании искало убежище большое количество украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область. Оператор российского разведывательного БПЛА оперативно передал координаты цели на командный пункт, откуда был отдан приказ поразить цель.
"Обнаруженная цель была уничтожена ударным беспилотником группировки войск "Север". Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по зданию с боевиками ВСУ и взрыв", - констатировали в российском министерстве.
С августа 2024 года в Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Ведущие западные издания признали успешный ход российского наступления в оккупированных украинской армией районах России.
Ранее украинские военные нанесли удар ракетами РСЗО HIMARS по своим же позициям в Судже. Подробности в публикации "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ
 
НовостиСуджаКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныКТОБПЛАВСУпотери ВСУМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:33Если ВСУ не сбегут из Курской области, их ждёт котёл в Судже
16:22Не может оставаться в стороне: Испания пообещала "подкинуть" своих солдат на Украину. Но есть нюансы
16:11Мирошник раскрыл, сколько мирных жителей в день гибнут от рук ВСУ
16:04СМИ: США могут сдать России сеть сторонников РДК*
16:00Царь-миротворец и первая индустриализация Новороссии
15:43Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — карта
15:28В Германии раскрыли, как Трамп отлучит Зеленского от власти
15:16Украина не желает на перемирия на суше – советник Зеленского
15:12Главный поджигатель: Британию раздражает диалог Трампа с Россией - СВР
14:57Российский БПЛА поразил в Судже укрытие ВСУ
14:56Британский Гарри Поттер против американского Волан-де-Морта. В Канаде победил новый лидер евроатлантистов
14:49Советники Трампа пытаются смягчить антироссийские санкции - Bloomberg
14:20Последний шанс Киева. Судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии - что о них известно на 14 часов 10.03
14:19Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов Путина - Песков
14:14Украинцы ненавидят Зеленского, а рейтинги ему "рисуют" по заказу — Дубинский
13:45"Делается всё, что должно": Песков высказался о поимке британских шпионов
13:32Песков рассказал об ожиданиях РФ от переговоров США и Украины в Саудовской Аравии
13:28"Никаких сроков нет": Песков рассказал об освобождении Курской области
13:27Михаил Поликарпов: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале
13:21"Когда пушки заткнулись". Что сегодня происходит в Донецке
Лента новостейМолния