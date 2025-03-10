Украинцы ненавидят Зеленского, а рейтинги ему "рисуют" по заказу — Дубинский - 10.03.2025 Украина.ру
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Украинцы ненавидят Зеленского, а рейтинги ему "рисуют" по заказу — Дубинский
Украинцы ненавидят Зеленского, а рейтинги ему "рисуют" по заказу — Дубинский - 10.03.2025 Украина.ру
Украинцы ненавидят Зеленского, а рейтинги ему "рисуют" по заказу — Дубинский
Украинские социологические центры "рисуют" высокие рейтинги Владимира Зеленского по его заказу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
2025-03-10T14:14
2025-03-10T14:16
новости
украина
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александр дубинский
верховная рада
офис президента
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"Полностью контролируя медиапространство и запугав людей силовой мобилизацией, Зеленский может требовать от социологов любых показателей... После того, как департамент DOGE в США "выключил" USAID, Зеленский и его Офис - точно единственный клиент социологов, которые получают "броню" от армии, если их цифры удовлетворяют Офис президента. Таким образом, у социолога на Украине очень простой выбор - или рисовать Зеленскому 57%, или даже 68% (как в сказке "кто похвалит меня лучше всех"), или отправиться сдохнуть в окопы. Это самое точное объяснение цифр рейтинга, которые рисует себе Зеленский. Между тем рядовые украинцы его люто ненавидят", - написал Дубинский.По его словам, до сокращения присутствия USAID на Украине, только это агентство могло "заказывать" результаты социологических исследований в стране, но даже оно по мнению депутата преследовало одну с Зеленским цель - бесконечное продолжение боевых действий. Сейчас же, пишет Дубинский, даже USAID не в состоянии вмешаться в создание выгодной Зеленскому социологической картинки.В начале марта Киевский международный институт социологии заявил о резком росте доверия граждан Украины к Владимиру Зеленскому на фоне обострения отношений с США. В опубликованных КМИС результатах опросов фигурировали цифры в 57 процентов и 68 процентов граждан доверяющих Зеленскому. Максимума в 68 процентов заявленный КМИС уровень доверия якобы достиг непосредственно после перепалки в Белом Доме.При этом в феврале украинские СМИ, ссылаясь на данные социологического исследования центра СОЦИС писали, что проголосовать за Владимира Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16 процентов граждан.Об отношении к Зеленскому в России - в материале Захарова назвала Зеленского "абсолютно конченым наркоманом с огромным стажем" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, сша, россия, александр дубинский, верховная рада, офис президента
Новости, Украина, Владимир Зеленский, США, Россия, Александр Дубинский, Верховная Рада, Офис президента

Украинцы ненавидят Зеленского, а рейтинги ему "рисуют" по заказу — Дубинский

14:14 10.03.2025 (обновлено: 14:16 10.03.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Украинские социологические центры "рисуют" высокие рейтинги Владимира Зеленского по его заказу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
"Полностью контролируя медиапространство и запугав людей силовой мобилизацией, Зеленский может требовать от социологов любых показателей... После того, как департамент DOGE в США "выключил" USAID, Зеленский и его Офис - точно единственный клиент социологов, которые получают "броню" от армии, если их цифры удовлетворяют Офис президента. Таким образом, у социолога на Украине очень простой выбор - или рисовать Зеленскому 57%, или даже 68% (как в сказке "кто похвалит меня лучше всех"), или отправиться сдохнуть в окопы. Это самое точное объяснение цифр рейтинга, которые рисует себе Зеленский. Между тем рядовые украинцы его люто ненавидят", - написал Дубинский.
По его словам, до сокращения присутствия USAID на Украине, только это агентство могло "заказывать" результаты социологических исследований в стране, но даже оно по мнению депутата преследовало одну с Зеленским цель - бесконечное продолжение боевых действий.
Сейчас же, пишет Дубинский, даже USAID не в состоянии вмешаться в создание выгодной Зеленскому социологической картинки.
В начале марта Киевский международный институт социологии заявил о резком росте доверия граждан Украины к Владимиру Зеленскому на фоне обострения отношений с США. В опубликованных КМИС результатах опросов фигурировали цифры в 57 процентов и 68 процентов граждан доверяющих Зеленскому. Максимума в 68 процентов заявленный КМИС уровень доверия якобы достиг непосредственно после перепалки в Белом Доме.
При этом в феврале украинские СМИ, ссылаясь на данные социологического исследования центра СОЦИС писали, что проголосовать за Владимира Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16 процентов граждан.
Об отношении к Зеленскому в России - в материале Захарова назвала Зеленского "абсолютно конченым наркоманом с огромным стажем" на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийСШАРоссияАлександр ДубинскийВерховная РадаОфис президента
 
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