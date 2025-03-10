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Прилетело по Запорожью: Рогов рассказал, по чему ударили ВС РФ

Прилетело по Запорожью: Рогов рассказал, по чему ударили ВС РФ - 10.03.2025 Украина.ру

Прилетело по Запорожью: Рогов рассказал, по чему ударили ВС РФ

Российские военные ударили в пригороде оккупированного города Запорожья по газотранспортному узлу, через который шло снабжение предприятий ВСУ. Об этом 10 марта агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2025-03-10T12:00

2025-03-10T12:00

2025-03-10T12:00

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По его данным, дроны российской армии нанесли удар по газотранспортному узлу в ближайшем пригороде Запорожья. Рогов уточнил, что через этот узел шло снабжение промышленных предприятий, работающих на военные нужды Украины. Также в понедельник, 10 марта, Рогов во время беседы с агентством РИА Новости сказал, что американский предприниматель Илон Маск не пойдет на отключение системы спутникового интернета Starlink на Украине. Подробности в публикации Рогов объяснил, почему Маск не отключит Starlink на УкраинеОказалось, что по позициям ВСУ бьет не только армия России. Подробнее о "фиаско" украинских военных — в публикации "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ

https://ukraina.ru/20250310/1061668958.html

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новости, россия, украина, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф, удары