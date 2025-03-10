Прилетело по Запорожью: Рогов рассказал, по чему ударили ВС РФ - 10.03.2025 Украина.ру
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Прилетело по Запорожью: Рогов рассказал, по чему ударили ВС РФ
Прилетело по Запорожью: Рогов рассказал, по чему ударили ВС РФ - 10.03.2025 Украина.ру
Прилетело по Запорожью: Рогов рассказал, по чему ударили ВС РФ
Российские военные ударили в пригороде оккупированного города Запорожья по газотранспортному узлу, через который шло снабжение предприятий ВСУ. Об этом 10 марта агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2025-03-10T12:00
2025-03-10T12:00
новости
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всу
потери всу
вс рф
удары
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По его данным, дроны российской армии нанесли удар по газотранспортному узлу в ближайшем пригороде Запорожья. Рогов уточнил, что через этот узел шло снабжение промышленных предприятий, работающих на военные нужды Украины. Также в понедельник, 10 марта, Рогов во время беседы с агентством РИА Новости сказал, что американский предприниматель Илон Маск не пойдет на отключение системы спутникового интернета Starlink на Украине. Подробности в публикации Рогов объяснил, почему Маск не отключит Starlink на УкраинеОказалось, что по позициям ВСУ бьет не только армия России. Подробнее о "фиаско" украинских военных — в публикации "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ
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новости, россия, украина, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф, удары
Новости, Россия, Украина, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ, удары

Прилетело по Запорожью: Рогов рассказал, по чему ударили ВС РФ

12:00 10.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские военные ударили в пригороде оккупированного города Запорожья по газотранспортному узлу, через который шло снабжение предприятий ВСУ. Об этом 10 марта агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
По его данным, дроны российской армии нанесли удар по газотранспортному узлу в ближайшем пригороде Запорожья. Рогов уточнил, что через этот узел шло снабжение промышленных предприятий, работающих на военные нужды Украины.

"Отключен ряд газотранспортных линий, нарушено снабжение промышленных предприятий, на которых шло производство и ремонт военной техники для ВСУ", — заявил он, добавив, что площадь пожара превысила 700 квадратных метров.

Также в понедельник, 10 марта, Рогов во время беседы с агентством РИА Новости сказал, что американский предприниматель Илон Маск не пойдет на отключение системы спутникового интернета Starlink на Украине. Подробности в публикации Рогов объяснил, почему Маск не отключит Starlink на Украине
- РИА Новости, 1920, 10.03.2025
11:39
Российская армия сжимает тиски вокруг поселка под Суджей: ВСУ пустились в бегаУкраинские военнослужащие массово бегут из поселка Мирный в Суджанском районе Курской области. Об этом 10 марта сообщил Телеграм-канал "Русская весна"
Оказалось, что по позициям ВСУ бьет не только армия России. Подробнее о "фиаско" украинских военных — в публикации "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ
 
НовостиРоссияУкраинаЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУВС РФудары
 
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