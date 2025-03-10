Прилетело по Запорожью: Рогов рассказал, по чему ударили ВС РФ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Российские военные ударили в пригороде оккупированного города Запорожья по газотранспортному узлу, через который шло снабжение предприятий ВСУ. Об этом 10 марта агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
По его данным, дроны российской армии нанесли удар по газотранспортному узлу в ближайшем пригороде Запорожья. Рогов уточнил, что через этот узел шло снабжение промышленных предприятий, работающих на военные нужды Украины.
"Отключен ряд газотранспортных линий, нарушено снабжение промышленных предприятий, на которых шло производство и ремонт военной техники для ВСУ", — заявил он, добавив, что площадь пожара превысила 700 квадратных метров.
Также в понедельник, 10 марта, Рогов во время беседы с агентством РИА Новости сказал, что американский предприниматель Илон Маск не пойдет на отключение системы спутникового интернета Starlink на Украине. Подробности в публикации Рогов объяснил, почему Маск не отключит Starlink на Украине
Оказалось, что по позициям ВСУ бьет не только армия России. Подробнее о "фиаско" украинских военных — в публикации "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ