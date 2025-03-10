https://ukraina.ru/20250310/1061655012.html

Уже никто не штурмует в лоб: эксперт рассказал, как ВС РФ отрабатывают и "дотачивают" тактические приемы

Уже никто не штурмует в лоб: эксперт рассказал, как ВС РФ отрабатывают и "дотачивают" тактические приемы - 10.03.2025 Украина.ру

Уже никто не штурмует в лоб: эксперт рассказал, как ВС РФ отрабатывают и "дотачивают" тактические приемы

Несмотря на распутицу, каждую неделю какой-то населенный пункт переходит под контроль ВС РФ. Это стало привычным нормативом. Никто не штурмует противника в лоб. Бойцы обходят позиции ВСУ с фланга. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-03-10T03:30

2025-03-10T03:30

2025-03-10T03:30

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Российские вооруженные силы настроены на победу. У них все для этого есть: и боеприпасы, и ударные группировки. Совершенствуется система военно-космической разведки, с которой некоторое время назад не все было так хорошо, отметил эксперт.Правда, сейчас из-за распутицы начинается не самое удачное для ведения наступательных действий время, но у в целом в армии все в порядке, добавил Насонов.Во-первых, каждую неделю какой-то населенный пункт все равно переходит под контроль ВС РФ. Это уже стало привычным нормативом, сообщил он. Во-вторых, мы отработали новые тактические приемы и "дотачиваем" их, отметил полковник запаса."Уже никто не штурмует в лоб. Мы обходим противника с фланга. Когда мы видим какой-то узел сопротивления, мы проводим разведку, отслеживаем логистику к нему и пытаемся минимизировать его снабжение. Как только мы это делаем, у нас появляется успех, потому что ВСУ боятся оказаться в окружении", — подчеркнул Насонов.В-третьих, у российской армии есть несколько оперативных резервов, в то время как противник никак не может восполнить потери. Может быть, это не дает слишком быстрого продвижения. Но время у нас есть, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах" на сайте Украина.ру.Подробно о текущей ситуации в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250309/1061634957.html

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новости, россия, вс рф, наступление, разведка, логистика, сво, спецоперация, всу, боеприпасы, потери всу