Уже никто не штурмует в лоб: эксперт рассказал, как ВС РФ отрабатывают и "дотачивают" тактические приемы - 10.03.2025 Украина.ру
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Уже никто не штурмует в лоб: эксперт рассказал, как ВС РФ отрабатывают и "дотачивают" тактические приемы
Уже никто не штурмует в лоб: эксперт рассказал, как ВС РФ отрабатывают и "дотачивают" тактические приемы - 10.03.2025 Украина.ру
Уже никто не штурмует в лоб: эксперт рассказал, как ВС РФ отрабатывают и "дотачивают" тактические приемы
Несмотря на распутицу, каждую неделю какой-то населенный пункт переходит под контроль ВС РФ. Это стало привычным нормативом. Никто не штурмует противника в лоб. Бойцы обходят позиции ВСУ с фланга. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-03-10T03:30
2025-03-10T03:30
новости
россия
вс рф
наступление
разведка
логистика
сво
спецоперация
всу
боеприпасы
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Российские вооруженные силы настроены на победу. У них все для этого есть: и боеприпасы, и ударные группировки. Совершенствуется система военно-космической разведки, с которой некоторое время назад не все было так хорошо, отметил эксперт.Правда, сейчас из-за распутицы начинается не самое удачное для ведения наступательных действий время, но у в целом в армии все в порядке, добавил Насонов.Во-первых, каждую неделю какой-то населенный пункт все равно переходит под контроль ВС РФ. Это уже стало привычным нормативом, сообщил он. Во-вторых, мы отработали новые тактические приемы и "дотачиваем" их, отметил полковник запаса."Уже никто не штурмует в лоб. Мы обходим противника с фланга. Когда мы видим какой-то узел сопротивления, мы проводим разведку, отслеживаем логистику к нему и пытаемся минимизировать его снабжение. Как только мы это делаем, у нас появляется успех, потому что ВСУ боятся оказаться в окружении", — подчеркнул Насонов.В-третьих, у российской армии есть несколько оперативных резервов, в то время как противник никак не может восполнить потери. Может быть, это не дает слишком быстрого продвижения. Но время у нас есть, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах" на сайте Украина.ру.Подробно о текущей ситуации в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вс рф, наступление, разведка, логистика, сво, спецоперация, всу, боеприпасы, потери всу
Новости, Россия, ВС РФ, наступление, разведка, логистика, СВО, Спецоперация, ВСУ, боеприпасы, потери ВСУ

Уже никто не штурмует в лоб: эксперт рассказал, как ВС РФ отрабатывают и "дотачивают" тактические приемы

03:30 10.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Несмотря на распутицу, каждую неделю какой-то населенный пункт переходит под контроль ВС РФ. Это стало привычным нормативом. Никто не штурмует противника в лоб. Бойцы обходят позиции ВСУ с фланга. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Российские вооруженные силы настроены на победу. У них все для этого есть: и боеприпасы, и ударные группировки. Совершенствуется система военно-космической разведки, с которой некоторое время назад не все было так хорошо, отметил эксперт.
Правда, сейчас из-за распутицы начинается не самое удачное для ведения наступательных действий время, но у в целом в армии все в порядке, добавил Насонов.
Во-первых, каждую неделю какой-то населенный пункт все равно переходит под контроль ВС РФ. Это уже стало привычным нормативом, сообщил он. Во-вторых, мы отработали новые тактические приемы и "дотачиваем" их, отметил полковник запаса.
"Уже никто не штурмует в лоб. Мы обходим противника с фланга. Когда мы видим какой-то узел сопротивления, мы проводим разведку, отслеживаем логистику к нему и пытаемся минимизировать его снабжение. Как только мы это делаем, у нас появляется успех, потому что ВСУ боятся оказаться в окружении", — подчеркнул Насонов.
В-третьих, у российской армии есть несколько оперативных резервов, в то время как противник никак не может восполнить потери. Может быть, это не дает слишком быстрого продвижения. Но время у нас есть, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах" на сайте Украина.ру.
Подробно о текущей ситуации в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Юрий Баранчик интервью
Вчера, 07:00
Юрий Баранчик: Если Трамп решится сорвать переговоры, Россия сможет резко лишить Украину света и газа Нам не надо особенно реагировать на то, как США договорятся с Украиной. Нам важно четко довести до Трампа те пункты, из-за которых началась СВО. Нам нужна новая система безопасности в Европе. А все угрозы Трампа "воевать как при Байдене" для нас не имеют значения. Надо будет – продолжим, считает политолог, эксперт по геополитике Юрий Баранчик
 
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