https://ukraina.ru/20250307/1061616333.html

"Амёба, всегда готовая прикинуться мёртвой". Каковы шансы бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова

"Амёба, всегда готовая прикинуться мёртвой". Каковы шансы бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова - 07.03.2025 Украина.ру

"Амёба, всегда готовая прикинуться мёртвой". Каковы шансы бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова

На этой неделе американские СМИ сообщили, что команда нового президента США пытается выстроить контакты с украинскими политиками, которые могут представлять... Украина.ру, 07.03.2025

2025-03-07T13:03

2025-03-07T13:03

2025-03-07T14:52

эксклюзив

дмитрий разумков

офис президента

александр дубинский

владимир зеленский

сша

украина

верховная рада

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На этой неделе американские СМИ сообщили, что команда нового президента США пытается выстроить контакты с украинскими политиками, которые могут представлять собой альтернативу Зеленскому. В тоже время Украинский институт политики (УИП) отмечает, что среди политической элиты уже проявляются определенные знаки политической автономии и альтернативного подхода к отношениям с Дональдом Трампом. Свои отношения с Белым домом осторожно пытаются наладить Юлия Тимошенко, Петр Порошенко* и бывший спикер Рады Дмитрий Разумков.Во вторник 4 марта Разумков выступил с инициативой срочно создать парламентскую группу для переговоров с США. По его словам, без постоянного диалога с Вашингтоном Украина рискует не только потерять поддержку на фронте, но и ослабить свои позиции на международной арене. По его мнению, затягивание дипломатических контактов может привести к ещё большему снижению американской помощи."Без налаженного сотрудничества и постоянного диалога мы не сможем уверенно чувствовать себя на поле боя и на международной арене. Парламентская дипломатия - это важный инструмент, который мы должны использовать в условиях, которые сегодня сложились. У нас нет времени на промедление", - заявил Разумков.Однако буквально две недели назад тот же Разумков критиковал Зеленского за попытку всучить американцам редкоземельные металлы, требуя от США "железных гарантий безопасности"."Игрались в пиар, а не играли в стратегию, думая о том, что с американцами можно будет сделать так, как и с украинским народом, пообещав одно, а сделав другое", - рассказывал бывший спикер в Верховной раде.Бывший соратник Зеленского и первый номер в списке партии "Слуга народа" в 2021 году ушел с поста спикера, объявив о создании межфракционной группы депутатов "Разумная политика". Одной из причин ссоры с Офисом президента украинские эксперты называли тот факт, что он не поддержал в 2021 году введение санкций против граждан Украины и закрытие ряда телеканалов. По мнению Разумкова, Офис президента и подконтрольная ему фракция слишком часто нарушали регламент и букву закона.Сын бывшего первого помощника Леонида Кучмы и актрисы Национального театра академического театра русской драмы, Разумков попал в политику через Партию регионов. В быту общается исключительно на русском языке, лишь свои выступления в Раде переводя на мову. В 2018-2019-м он был одним из основных политтехнологов партии Зеленского и спикером его штаба.По данным социологических опросов, Разумкова готовы были поддержать от 1 до 5% избирателей. В украинской политике он пытается поддерживать имидж интеллигента. Вместе с тем его выступления в Раде и публикации в соцсетях обычно пусты, не наполнены каким-либо важным содержанием. Как правило, это набор общих фраз в нейтральном ключе.Периодически он принимает участие в международных форумах и конференциях, где общими словами рассказывает о необходимости инноваций и защите демократии. От Запада он хотел бы получить "новый план Маршалла" на реконструкцию Украины. От Европы Разумков также хочет, чтобы та регулярно подавала сигналы о поддержке Украины.В Раде он выступает то за право военнослужащих на демобилизацию, то против повышения налогов, то против насилия во время мобилизации. При этом каждое его выступление содержит оговорки, позволяющие затем всё отрицать, если его попытаются обвинить в "угрозе национальной безопасности".В ответ на его недавний призыв срочно создавать группу для переговоров с США беглый депутат Артем Дмитрук отметил, что пока Разумков не признает факты политического преследования на Украине, пока он открыто не встанет на защиту прав миллионов граждан, его действия не будут иметь идеи и основы.Еще один бывший коллега Разумкова Александр Дубинский считает его "амебой" и "жалким конъюнктурщиком", который предпочитает загребать жар чужими руками."Даже не грести, а чтобы за него сделали все-все, а потом приедет красивый и зализанный Дима и покажет нам "лучшие европейские ценности", - иронизирует Дубинский.Основным спонсором проекта Разумкова депутат считает крупнейшего олигарха Украины Рината Ахметова, который обычно поддерживает несколько политических проектов. Однако он отмечает также, что при любых кризисных ситуациях, когда необходимо принимать быстрое решение, Разумков придерживается своей любимой тактики – "прикинуться мертвым".Шансы занять президентское кресло у Разумкова невелики. Он может поучаствовать в выборах, чтобы оттянуть голоса в условном первом туре. Однако украинские эксперты высказывали допущение, что его могут поставить премьер-министром, как послушного и управляемого политика, который не вызывает у украинцев особых негативных эмоций, но и звезд с неба не хватает.* Состоит в организации, признанной в РФ экстремистской.Ещё о потенциальных преемниках Зеленского: Агент Трампа, российского ГРУ или Коломойского*? О кандидате в президенты Украины Александре Дубинском

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, дмитрий разумков, офис президента, александр дубинский, владимир зеленский, сша, украина, верховная рада