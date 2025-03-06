Бужанский назвал Макрона "фейсбучным* патриотом" с "ядерным зонтиком в дрожащих руках" - 06.03.2025 Украина.ру
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Бужанский назвал Макрона "фейсбучным* патриотом" с "ядерным зонтиком в дрожащих руках"
Бужанский назвал Макрона "фейсбучным* патриотом" с "ядерным зонтиком в дрожащих руках" - 06.03.2025 Украина.ру
Бужанский назвал Макрона "фейсбучным* патриотом" с "ядерным зонтиком в дрожащих руках"
Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский в своем телеграм-канале указал, что французский лидер Эммануэль Макрон делает громкие заявления о защите ЕС, но не готов брать на себя реальную ответственность
2025-03-06T10:31
2025-03-06T10:31
новости
эммануэль макрон
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максим бужанский
европа
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"Макрон немного напоминает фейсбучного* патриота, всю войну прятавшегося от мобилизации, который, почувствовав ее скорый конец, пафосно заявляет о том, что мобилизовался, чтобы потом говорить, что тоже воевал. Твердо рассчитывая не успеть доехать до фронта", - сыронизировал политик.По его словам, французские власти не могут прекратить погромы и беспорядки "беснующихся мигрантов" в своей стране.Поэтому заявления о том, что Франция соберет войска, "наклепает танков" и защитит Европу своим ядерным арсеналом, выглядит так, что "ядерный зонтик в дрожащих руках, одним словом, может не раскрыться".Накануне Макрон в обращении к согражданам заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы и что он решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.При этом президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. * Соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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новости, эммануэль макрон, россия, франция, максим бужанский, европа, владимир путин, ес, верховная рада, нато
Новости, Эммануэль Макрон, Россия, Франция, Максим Бужанский, Европа, Владимир Путин, ЕС, Верховная Рада, НАТО

Бужанский назвал Макрона "фейсбучным* патриотом" с "ядерным зонтиком в дрожащих руках"

10:31 06.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Макс БужанскийМакс Бужанский
Макс Бужанский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Макс Бужанский
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Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский в своем телеграм-канале указал, что французский лидер Эммануэль Макрон делает громкие заявления о защите ЕС, но не готов брать на себя реальную ответственность
"Макрон немного напоминает фейсбучного* патриота, всю войну прятавшегося от мобилизации, который, почувствовав ее скорый конец, пафосно заявляет о том, что мобилизовался, чтобы потом говорить, что тоже воевал. Твердо рассчитывая не успеть доехать до фронта", - сыронизировал политик.
По его словам, французские власти не могут прекратить погромы и беспорядки "беснующихся мигрантов" в своей стране.
Поэтому заявления о том, что Франция соберет войска, "наклепает танков" и защитит Европу своим ядерным арсеналом, выглядит так, что "ядерный зонтик в дрожащих руках, одним словом, может не раскрыться".
Накануне Макрон в обращении к согражданам заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы и что он решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
При этом президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
* Соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
 
НовостиЭммануэль МакронРоссияФранцияМаксим БужанскийЕвропаВладимир ПутинЕСВерховная РадаНАТО
 
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