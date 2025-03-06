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Бужанский назвал Макрона "фейсбучным* патриотом" с "ядерным зонтиком в дрожащих руках"

Бужанский назвал Макрона "фейсбучным* патриотом" с "ядерным зонтиком в дрожащих руках" - 06.03.2025 Украина.ру

Бужанский назвал Макрона "фейсбучным* патриотом" с "ядерным зонтиком в дрожащих руках"

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский в своем телеграм-канале указал, что французский лидер Эммануэль Макрон делает громкие заявления о защите ЕС, но не готов брать на себя реальную ответственность

2025-03-06T10:31

2025-03-06T10:31

2025-03-06T10:31

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"Макрон немного напоминает фейсбучного* патриота, всю войну прятавшегося от мобилизации, который, почувствовав ее скорый конец, пафосно заявляет о том, что мобилизовался, чтобы потом говорить, что тоже воевал. Твердо рассчитывая не успеть доехать до фронта", - сыронизировал политик.По его словам, французские власти не могут прекратить погромы и беспорядки "беснующихся мигрантов" в своей стране.Поэтому заявления о том, что Франция соберет войска, "наклепает танков" и защитит Европу своим ядерным арсеналом, выглядит так, что "ядерный зонтик в дрожащих руках, одним словом, может не раскрыться".Накануне Макрон в обращении к согражданам заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы и что он решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.При этом президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. * Соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

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новости, эммануэль макрон, россия, франция, максим бужанский, европа, владимир путин, ес, верховная рада, нато