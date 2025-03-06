Мир на Украине не изменит ситуацию с русофобией – основатель Pink Floyd - 06.03.2025 Украина.ру
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Мир на Украине не изменит ситуацию с русофобией – основатель Pink Floyd
Мир на Украине не изменит ситуацию с русофобией – основатель Pink Floyd - 06.03.2025 Украина.ру
Мир на Украине не изменит ситуацию с русофобией – основатель Pink Floyd
Возможное достижение мирного соглашения по украинскому кризису вряд ли изменит ситуацию с русофобией. Таким мнением поделился в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс
2025-03-06T08:54
2025-03-06T08:54
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"Я не думаю, что мир на Украине сильно изменит ситуацию", – сказал Уотерс.Музыкант отметил, что русофобия "глубоко укоренилась" в политике США, Британии, Германии и Франции.Западные страны с начала спецоперации активно выступают против РФ. Особенно ярко это было заметно после того, как в Генассамблее ООН был представлен проект мирного соглашения по Украине с русофобскими поправками. Страны ЕС одобрили его.Подробнее о путанице с резолюциями по Украине - в материале Виктории Титовой Что произошло в ООН и почему Россия больше не "агрессор"? на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, США, ООН, ЕС

Мир на Украине не изменит ситуацию с русофобией – основатель Pink Floyd

08:54 06.03.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк76-й Венецианский кинофестиваль. День десятый
76-й Венецианский кинофестиваль. День десятый - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Возможное достижение мирного соглашения по украинскому кризису вряд ли изменит ситуацию с русофобией. Таким мнением поделился в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс
"Я не думаю, что мир на Украине сильно изменит ситуацию", – сказал Уотерс.
Музыкант отметил, что русофобия "глубоко укоренилась" в политике США, Британии, Германии и Франции.
Западные страны с начала спецоперации активно выступают против РФ. Особенно ярко это было заметно после того, как в Генассамблее ООН был представлен проект мирного соглашения по Украине с русофобскими поправками. Страны ЕС одобрили его.
Подробнее о путанице с резолюциями по Украине - в материале Виктории Титовой Что произошло в ООН и почему Россия больше не "агрессор"? на сайте Украина.ру.
 
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