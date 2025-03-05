https://ukraina.ru/20250305/1061555011.html

Путин призвал наращивать работу МВД по всем сферам

Путин призвал наращивать работу МВД по всем сферам - 05.03.2025 Украина.ру

Путин призвал наращивать работу МВД по всем сферам

Президент России Владимир Путин 5 марта на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ поблагодарил сотрудников министерства за ответственный подход к работе

2025-03-05T14:17

2025-03-05T14:17

2025-03-05T14:17

новости

россия

владимир путин

мвд

фсб

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/15/1061267634_0:0:2887:1624_1920x0_80_0_0_fc843cec07c29250a3320956a43d225d.jpg

"Прежде всего, хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД России за ответственный подход к выполнению служебных обязанностей", - сказал глава государства.Он особо отметил работу сотрудников МВД, которые несут службу в приграничье и новых регионах.Путин призвал наращивать работу ведомства по всем направлениям, закреплять положительные тенденции, которых удалось добиться.Он отметил, что в России снизилась уличная преступность, а также выросла раскрываемость убийств, разбойных нападений и квартирных краж."Сокращается уровень подростковой преступности. За последние 10 лет этот показатель снизился более, чем вдвое", - сказал глава государства.Он призвал делать все, чтобы защитить молодежь от втягивания в противоправную деятельность и криминал.Кроме прочего, Путин поручил активнее пресекать наркотический трафик, в том числе трансграничный и совершенствовать меры борьбы с распространением наркотиков.Об успехах МВД - в материале ФСБ и МВД России накрыли московские колл-центры, финансировавшие ВСУ на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, мвд, фсб, вооруженные силы украины