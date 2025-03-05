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Путин призвал наращивать работу МВД по всем сферам
Путин призвал наращивать работу МВД по всем сферам - 05.03.2025 Украина.ру
Путин призвал наращивать работу МВД по всем сферам
Президент России Владимир Путин 5 марта на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ поблагодарил сотрудников министерства за ответственный подход к работе
2025-03-05T14:17
2025-03-05T14:17
2025-03-05T14:17
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"Прежде всего, хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД России за ответственный подход к выполнению служебных обязанностей", - сказал глава государства.Он особо отметил работу сотрудников МВД, которые несут службу в приграничье и новых регионах.Путин призвал наращивать работу ведомства по всем направлениям, закреплять положительные тенденции, которых удалось добиться.Он отметил, что в России снизилась уличная преступность, а также выросла раскрываемость убийств, разбойных нападений и квартирных краж."Сокращается уровень подростковой преступности. За последние 10 лет этот показатель снизился более, чем вдвое", - сказал глава государства.Он призвал делать все, чтобы защитить молодежь от втягивания в противоправную деятельность и криминал.Кроме прочего, Путин поручил активнее пресекать наркотический трафик, в том числе трансграничный и совершенствовать меры борьбы с распространением наркотиков.Об успехах МВД - в материале ФСБ и МВД России накрыли московские колл-центры, финансировавшие ВСУ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, мвд, фсб, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Владимир Путин, МВД, ФСБ, Вооруженные силы Украины
Путин призвал наращивать работу МВД по всем сферам
Президент России Владимир Путин 5 марта на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ поблагодарил сотрудников министерства за ответственный подход к работе
"Прежде всего, хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД России за ответственный подход к выполнению служебных обязанностей", - сказал глава государства.
Он особо отметил работу сотрудников МВД, которые несут службу в приграничье и новых регионах.
Путин призвал наращивать работу ведомства по всем направлениям, закреплять положительные тенденции, которых удалось добиться.
"Прежде всего это касается обеспечения безопасности граждан, защиты здоровья, жизни, имущества людей", - пояснил российский лидер.
Он отметил, что в России снизилась уличная преступность, а также выросла раскрываемость убийств, разбойных нападений и квартирных краж.
"Сокращается уровень подростковой преступности. За последние 10 лет этот показатель снизился более, чем вдвое", - сказал глава государства.
Он призвал делать все, чтобы защитить молодежь от втягивания в противоправную деятельность и криминал.
Кроме прочего, Путин поручил активнее пресекать наркотический трафик, в том числе трансграничный и совершенствовать меры борьбы с распространением наркотиков.