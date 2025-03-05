Путин призвал наращивать работу МВД по всем сферам - 05.03.2025 Украина.ру
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Путин призвал наращивать работу МВД по всем сферам
Путин призвал наращивать работу МВД по всем сферам - 05.03.2025 Украина.ру
Путин призвал наращивать работу МВД по всем сферам
Президент России Владимир Путин 5 марта на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ поблагодарил сотрудников министерства за ответственный подход к работе
2025-03-05T14:17
2025-03-05T14:17
новости
россия
владимир путин
мвд
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вооруженные силы украины
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"Прежде всего, хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД России за ответственный подход к выполнению служебных обязанностей", - сказал глава государства.Он особо отметил работу сотрудников МВД, которые несут службу в приграничье и новых регионах.Путин призвал наращивать работу ведомства по всем направлениям, закреплять положительные тенденции, которых удалось добиться.Он отметил, что в России снизилась уличная преступность, а также выросла раскрываемость убийств, разбойных нападений и квартирных краж."Сокращается уровень подростковой преступности. За последние 10 лет этот показатель снизился более, чем вдвое", - сказал глава государства.Он призвал делать все, чтобы защитить молодежь от втягивания в противоправную деятельность и криминал.Кроме прочего, Путин поручил активнее пресекать наркотический трафик, в том числе трансграничный и совершенствовать меры борьбы с распространением наркотиков.Об успехах МВД - в материале ФСБ и МВД России накрыли московские колл-центры, финансировавшие ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, мвд, фсб, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Владимир Путин, МВД, ФСБ, Вооруженные силы Украины

Путин призвал наращивать работу МВД по всем сферам

14:17 05.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин 5 марта на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ поблагодарил сотрудников министерства за ответственный подход к работе
"Прежде всего, хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД России за ответственный подход к выполнению служебных обязанностей", - сказал глава государства.
Он особо отметил работу сотрудников МВД, которые несут службу в приграничье и новых регионах.
Путин призвал наращивать работу ведомства по всем направлениям, закреплять положительные тенденции, которых удалось добиться.
"Прежде всего это касается обеспечения безопасности граждан, защиты здоровья, жизни, имущества людей", - пояснил российский лидер.
Он отметил, что в России снизилась уличная преступность, а также выросла раскрываемость убийств, разбойных нападений и квартирных краж.
"Сокращается уровень подростковой преступности. За последние 10 лет этот показатель снизился более, чем вдвое", - сказал глава государства.
Он призвал делать все, чтобы защитить молодежь от втягивания в противоправную деятельность и криминал.
Кроме прочего, Путин поручил активнее пресекать наркотический трафик, в том числе трансграничный и совершенствовать меры борьбы с распространением наркотиков.
Об успехах МВД - в материале ФСБ и МВД России накрыли московские колл-центры, финансировавшие ВСУ на сайте Украина.ру.
 
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