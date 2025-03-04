"Неадекватность решений Киева возрастает": сенатор Пушков о крупнейшей ошибке Зеленского
Владимир Зеленский выбрал для себя наихудшую форму ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил сенатор РФ Алексей Пушков в своем телеграм-канале
Он отметил, что информация СМИ о том, что американский лидер приостанавливает всю военную помощь Украине опровергает рассуждения о "непредсказуемости" Трампа.
"Как минимум, в отношении украинского конфликта он вполне последователен. О том, что Трамп рассматривает такую возможность, мы сообщали задолго до скандала в Белом доме. Само же столкновение Трампа с Зеленским и разлад между Вашингтоном и Киевом не были внезапными - они давно назревали и были ожидаемыми, хотя Зеленский сумел выбрать наихудшую для себя форму личной ссоры с Трампом", - написал Пушков.
Сенатор подчеркнул, что, отказываясь извиняться перед Трампом, Зеленский сознательно "загоняет ситуацию в тупик", по его словам, Трамп "не пойдет на попятную".
"Кризис украинской политики углубляется, неадекватность решений Киева возрастает. Нет большей ошибки для Киева, как вступить в конфликт с главой США в расчете на Европу. Европа без США ощущает себя неуверенно, в военном плане она слаба. Все это уже в обозримой перспективе скажется на ходе событий и положении Украины", - полагает политик.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Подробнее о планах Трампа - в материале Евгении Кондаковой Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.