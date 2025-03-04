Отношения РФ и США нужно освободить от негативного груза санкций - Песков - 04.03.2025 Украина.ру
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Отношения РФ и США нужно освободить от негативного груза санкций - Песков
Отношения РФ и США нужно освободить от негативного груза санкций - Песков - 04.03.2025 Украина.ру
Отношения РФ и США нужно освободить от негативного груза санкций - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта ответил журналистам, были ли какие-то консультации между представителями России и США по поводу санкций и как в Кремле оценивают возможность их смягчения
2025-03-04T13:14
2025-03-04T13:14
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дмитрий песков
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"Конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций", - сказал Песков.Он подчеркнул также, что Москва помнит о введенных в первый президентский срок Дональда Трампа антироссийских санкциях и о поставках оружия на Украину.Ранее Трамп заявил, что принес России "только горе... санкции и Javelin для Украины".Агентство Рейтер со ссылкой на свои источники передавало, что администрация президента США поручила госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой. Подробнее о перспективах отмены санкций - в материале США скоро могут снять с России санкции – FT на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков
Новости, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков

Отношения РФ и США нужно освободить от негативного груза санкций - Песков

13:14 04.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта ответил журналистам, были ли какие-то консультации между представителями России и США по поводу санкций и как в Кремле оценивают возможность их смягчения
"Конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций", - сказал Песков.
Он подчеркнул также, что Москва помнит о введенных в первый президентский срок Дональда Трампа антироссийских санкциях и о поставках оружия на Украину.
Ранее Трамп заявил, что принес России "только горе... санкции и Javelin для Украины".
Агентство Рейтер со ссылкой на свои источники передавало, что администрация президента США поручила госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой.
Подробнее о перспективах отмены санкций - в материале США скоро могут снять с России санкции – FT на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАМоскваДональд ТрампДмитрий Песков
 
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