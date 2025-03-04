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Отношения РФ и США нужно освободить от негативного груза санкций - Песков

Отношения РФ и США нужно освободить от негативного груза санкций - Песков - 04.03.2025 Украина.ру

Отношения РФ и США нужно освободить от негативного груза санкций - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта ответил журналистам, были ли какие-то консультации между представителями России и США по поводу санкций и как в Кремле оценивают возможность их смягчения

2025-03-04T13:14

2025-03-04T13:14

2025-03-04T13:14

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"Конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций", - сказал Песков.Он подчеркнул также, что Москва помнит о введенных в первый президентский срок Дональда Трампа антироссийских санкциях и о поставках оружия на Украину.Ранее Трамп заявил, что принес России "только горе... санкции и Javelin для Украины".Агентство Рейтер со ссылкой на свои источники передавало, что администрация президента США поручила госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой. Подробнее о перспективах отмены санкций - в материале США скоро могут снять с России санкции – FT на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков