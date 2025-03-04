Как проходят боевые испытания новых вооружений России: наш репортаж из Курской области
Корреспонденты издания Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский побывали на испытании РЭБ в Курской области. Вместе с ветераном СВО, генеральным конструктором системы (позывной "Дизайнер") и представителями спецназа "Ахмат", а также бойцами Росгвардии проверили, как глушится дрон на расстоянии 200 метров. Также обсудили, как нужно модернизировать уже работающую систему.
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Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru