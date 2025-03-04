Как проходят боевые испытания новых вооружений России: наш репортаж из Курской области - 04.03.2025 Украина.ру
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Как проходят боевые испытания новых вооружений России: наш репортаж из Курской области
Как проходят боевые испытания новых вооружений России: наш репортаж из Курской области - 04.03.2025 Украина.ру
Как проходят боевые испытания новых вооружений России: наш репортаж из Курской области
Корреспонденты издания Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский побывали на испытании РЭБ в Курской области. Вместе с ветераном СВО, генеральным конструктором Украина.ру, 04.03.2025
2025-03-04T13:06
2025-03-04T13:06
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новости
россия
курская область
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росгвардия
украина.ру
"ахмат"
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Корреспонденты издания Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский побывали на испытании РЭБ в Курской области. Вместе с ветераном СВО, генеральным конструктором системы (позывной "Дизайнер") и представителями спецназа "Ахмат", а также бойцами Росгвардии проверили, как глушится дрон на расстоянии 200 метров. Также обсудили, как нужно модернизировать уже работающую систему.#дроны #БПЛА #беспилотник #снабжение #техника #танк #РЭБ #инженер #модернизация #Курск #Курская_область #спецназ #Ахмат #фронт #FPV #детектор #диапазон #Тимсо #Росгвардия #радио #электроника #частоты #помехи #диапазон #Талиба #оператор #Суджа #Умка #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, новости, россия, курская область, суджа, росгвардия, украина.ру, "ахмат"
Видео, Новости, Россия, Курская область, Суджа, Росгвардия, Украина.ру, "Ахмат"

Как проходят боевые испытания новых вооружений России: наш репортаж из Курской области

13:06 04.03.2025
 
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Корреспонденты издания Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский побывали на испытании РЭБ в Курской области. Вместе с ветераном СВО, генеральным конструктором системы (позывной "Дизайнер") и представителями спецназа "Ахмат", а также бойцами Росгвардии проверили, как глушится дрон на расстоянии 200 метров. Также обсудили, как нужно модернизировать уже работающую систему.

#дроны #БПЛА #беспилотник #снабжение #техника #танк #РЭБ #инженер #модернизация #Курск #Курская_область #спецназ #Ахмат #фронт #FPV #детектор #диапазон #Тимсо #Росгвардия #радио #электроника #частоты #помехи #диапазон #Талиба #оператор #Суджа #Умка #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ

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