"Стоит успокоиться": Бужанский призвал принять, что Украина никогда не будет в НАТО - 04.03.2025 Украина.ру
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"Стоит успокоиться": Бужанский призвал принять, что Украина никогда не будет в НАТО
"Стоит успокоиться": Бужанский призвал принять, что Украина никогда не будет в НАТО - 04.03.2025 Украина.ру
"Стоит успокоиться": Бужанский призвал принять, что Украина никогда не будет в НАТО
Депутат Рады Максим Бужанский в своем телеграм-канале призвал признать, что Украина никогда не сможет стать членом НАТО
2025-03-04T12:13
2025-03-04T12:13
новости
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"Мне кажется, что стоит успокоиться, и сделать следующие вещи… Принять то, что мы никогда не сможем вступить в НАТО. Принять то, что возврат к формату поставок вооружений, который существовал до вчерашнего дня, уже вряд ли возможен. Вежливо попросить наших американских партнеров ознакомить нас наконец с пунктами и содержанием их мирного плана", - написал Бужанский.По его словам, также необходимо готовить аргументированную позицию по пунктам мирного урегулирования конфликта на Украине.В конце февраля Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.Также во вторник представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира.Подробнее о последствиях перепалки в Белом доме - в материале Евгении Кондаковой Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.
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новости, украина, максим бужанский, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Новости, Украина, Максим Бужанский, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО

"Стоит успокоиться": Бужанский призвал принять, что Украина никогда не будет в НАТО

12:13 04.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Макс БужанскийМакс Бужанский
Макс Бужанский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Макс Бужанский
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Депутат Рады Максим Бужанский в своем телеграм-канале призвал признать, что Украина никогда не сможет стать членом НАТО
"Мне кажется, что стоит успокоиться, и сделать следующие вещи… Принять то, что мы никогда не сможем вступить в НАТО. Принять то, что возврат к формату поставок вооружений, который существовал до вчерашнего дня, уже вряд ли возможен. Вежливо попросить наших американских партнеров ознакомить нас наконец с пунктами и содержанием их мирного плана", - написал Бужанский.
По его словам, также необходимо готовить аргументированную позицию по пунктам мирного урегулирования конфликта на Украине.
В конце февраля Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр.
Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
Также во вторник представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира.
Подробнее о последствиях перепалки в Белом доме - в материале Евгении Кондаковой Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаМаксим БужанскийСШАВашингтонВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
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