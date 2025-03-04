"Стоит успокоиться": Бужанский призвал принять, что Украина никогда не будет в НАТО
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Макс БужанскийМакс Бужанский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Макс Бужанский
Депутат Рады Максим Бужанский в своем телеграм-канале призвал признать, что Украина никогда не сможет стать членом НАТО
"Мне кажется, что стоит успокоиться, и сделать следующие вещи… Принять то, что мы никогда не сможем вступить в НАТО. Принять то, что возврат к формату поставок вооружений, который существовал до вчерашнего дня, уже вряд ли возможен. Вежливо попросить наших американских партнеров ознакомить нас наконец с пунктами и содержанием их мирного плана", - написал Бужанский.
По его словам, также необходимо готовить аргументированную позицию по пунктам мирного урегулирования конфликта на Украине.
В конце февраля Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр.
Также во вторник представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира.
Подробнее о последствиях перепалки в Белом доме - в материале Евгении Кондаковой Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.