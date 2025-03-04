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"Стоит успокоиться": Бужанский призвал принять, что Украина никогда не будет в НАТО

"Стоит успокоиться": Бужанский призвал принять, что Украина никогда не будет в НАТО - 04.03.2025 Украина.ру

"Стоит успокоиться": Бужанский призвал принять, что Украина никогда не будет в НАТО

Депутат Рады Максим Бужанский в своем телеграм-канале призвал признать, что Украина никогда не сможет стать членом НАТО

2025-03-04T12:13

2025-03-04T12:13

2025-03-04T12:13

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"Мне кажется, что стоит успокоиться, и сделать следующие вещи… Принять то, что мы никогда не сможем вступить в НАТО. Принять то, что возврат к формату поставок вооружений, который существовал до вчерашнего дня, уже вряд ли возможен. Вежливо попросить наших американских партнеров ознакомить нас наконец с пунктами и содержанием их мирного плана", - написал Бужанский.По его словам, также необходимо готовить аргументированную позицию по пунктам мирного урегулирования конфликта на Украине.В конце февраля Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.Также во вторник представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира.Подробнее о последствиях перепалки в Белом доме - в материале Евгении Кондаковой Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.

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новости, украина, максим бужанский, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, нато