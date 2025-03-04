https://ukraina.ru/20250304/1061514391.html

Поликарпов: США замораживают военную помощь Украине и теперь она пересаживается на "европейскую иглу"

Поликарпов: США замораживают военную помощь Украине и теперь она пересаживается на "европейскую иглу" - 04.03.2025 Украина.ру

Поликарпов: США замораживают военную помощь Украине и теперь она пересаживается на "европейскую иглу"

Сейчас Украина "пересаживается с американской иглы на европейскую". Помощь со стороны США пока не заморожена, но в ближайшее время это произойдет, потому что иначе Дональд Трамп " потеряет лицо". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-03-04T06:00

2025-03-04T06:00

2025-03-04T06:00

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джо байден

военная помощь

власти украины

вооружения

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Ситуация вокруг переговорного процесса по Украине действительно крайне запутанная. Трамп выдвинул условия о прекращении огня, Зеленский на это не согласился, после чего президент США на него обиделся, отметил эксперт.То есть Украина "пересаживается с американской иглы на европейскую". Помощь со стороны США пока не заморожена, но в ближайшее время это произойдет, потому что иначе президент США потеряет лицо, указал историк.При этом помощь будет заморожена полностью или частично — сказать трудно. Украина же до сих пор получает помощь по программам Байдена, а это – инерционная история."Суть всех выступлений республиканских вип-персон сводится к высказыванию одного известного российского политика: "Извиняйся". Зеленский извиняться вряд ли будет, поэтому ему однозначно что-то отключат", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.Также на тему скандальной встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете — в материале Владимира Скачко: Охота на Зеленского открыта. Вопрос в том, кто и как его уберет — только из политики или вообще на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250303/1061509815.html

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новости, сша, украина, великобритания, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, военная помощь, власти украины, вооружения, военная техника