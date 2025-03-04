Поликарпов: США замораживают военную помощь Украине и теперь она пересаживается на "европейскую иглу" - 04.03.2025 Украина.ру
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Поликарпов: США замораживают военную помощь Украине и теперь она пересаживается на "европейскую иглу"
Поликарпов: США замораживают военную помощь Украине и теперь она пересаживается на "европейскую иглу" - 04.03.2025 Украина.ру
Поликарпов: США замораживают военную помощь Украине и теперь она пересаживается на "европейскую иглу"
Сейчас Украина "пересаживается с американской иглы на европейскую". Помощь со стороны США пока не заморожена, но в ближайшее время это произойдет, потому что иначе Дональд Трамп " потеряет лицо". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-03-04T06:00
2025-03-04T06:00
новости
сша
украина
великобритания
владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
военная помощь
власти украины
вооружения
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Ситуация вокруг переговорного процесса по Украине действительно крайне запутанная. Трамп выдвинул условия о прекращении огня, Зеленский на это не согласился, после чего президент США на него обиделся, отметил эксперт.То есть Украина "пересаживается с американской иглы на европейскую". Помощь со стороны США пока не заморожена, но в ближайшее время это произойдет, потому что иначе президент США потеряет лицо, указал историк.При этом помощь будет заморожена полностью или частично — сказать трудно. Украина же до сих пор получает помощь по программам Байдена, а это – инерционная история."Суть всех выступлений республиканских вип-персон сводится к высказыванию одного известного российского политика: "Извиняйся". Зеленский извиняться вряд ли будет, поэтому ему однозначно что-то отключат", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.Также на тему скандальной встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете — в материале Владимира Скачко: Охота на Зеленского открыта. Вопрос в том, кто и как его уберет — только из политики или вообще на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, великобритания, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, военная помощь, власти украины, вооружения, военная техника
Новости, США, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, военная помощь, власти Украины, вооружения, военная техника

Поликарпов: США замораживают военную помощь Украине и теперь она пересаживается на "европейскую иглу"

06:00 04.03.2025
 
© GLOBAL LOOK PRESS
© GLOBAL LOOK PRESS
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Сейчас Украина "пересаживается с американской иглы на европейскую". Помощь со стороны США пока не заморожена, но в ближайшее время это произойдет, потому что иначе Дональд Трамп " потеряет лицо". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Ситуация вокруг переговорного процесса по Украине действительно крайне запутанная. Трамп выдвинул условия о прекращении огня, Зеленский на это не согласился, после чего президент США на него обиделся, отметил эксперт.
"Мы не знаем, кто был виновником этого беспрецедентного дипломатического скандала. Но после этого Зеленский уехал в Великобританию, где получил поддержку в 2,5 миллиарда фунтов (этого хватит на месяц), а потом ему пообещали 1,6 миллиарда на закупку техники", — подчеркнул Поликарпов.
То есть Украина "пересаживается с американской иглы на европейскую". Помощь со стороны США пока не заморожена, но в ближайшее время это произойдет, потому что иначе президент США потеряет лицо, указал историк.
При этом помощь будет заморожена полностью или частично — сказать трудно. Украина же до сих пор получает помощь по программам Байдена, а это – инерционная история.
"Суть всех выступлений республиканских вип-персон сводится к высказыванию одного известного российского политика: "Извиняйся". Зеленский извиняться вряд ли будет, поэтому ему однозначно что-то отключат", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.
Также на тему скандальной встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете — в материале Владимира Скачко: Охота на Зеленского открыта. Вопрос в том, кто и как его уберет — только из политики или вообще на сайте Украина.ру.
Вчера, 18:02
Зеленский доволен визитом в Вашингтон и Лондон. В Киеве, зачищая неугодных, готовятся к выборам Из Киева, по непубличным каналам, в который раз за последний месяц поступает парадоксальная информация – Зеленский в целом удовлетворен итогами своего визита в Вашингтон.
 
НовостиСШАУкраинаВеликобританияВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжо Байденвоенная помощьвласти Украинывооружениявоенная техника
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Поликарпов: США замораживают военную помощь Украине и теперь она пересаживается на "европейскую иглу"
05:45"Как сворачивать? Ты чего?" Полетаев о том, почему Европа и Украина не хотят тормозить "поезд войны"
05:30Военный эксперт: ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое, продолжая выдавливать ВСУ в степи Запорожья
05:00Украина будет на переговорах, но потом: Ищенко о том, может ли Киев "вернуть" часть утраченных территорий
04:30"Пляски вокруг переговоров": Полетаев объяснил, могут ли Росси и США договориться до разгрома ВСУ
04:00"Старье, но отправить можно": Поликарпов рассказал, почему европейская помощь не решит проблемы ВСУ
03:30"Украине еще терять и терять": Ищенко о том, что означают слова Трампа про "возврат" территорий
00:00"Долго не просуществует" - Трамп о том, кто откажется от сделки по Украине
21:00Ради захвата "Пятерочки" в Судже: эксперт раскрыл, к чему привела Украину авантюра в Курской области
20:45Развязка курской авантюры: Ермаков рассказал, когда ВС РФ смогут перерезать главную артерию ВСУ
20:30"Слепыш", "Рать", "Лучезар": историк объяснил, как развитие БПЛА стимулирует разработку лазерного оружия
20:22Британия поможет Зеленскому оружием и миротворцами – Стармер
20:15"В развал Украины я не верю": Копылов раскрыл, какой из трех сценариев СВО наиболее вероятный
20:00Трамп — "не наш", но он жизненно заинтересован в победе над злейшими врагами России — историк
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19:33Военный эксперт Александр Зимовский: Россия под Курском вынуждает ВСУ к отскоку или боям в окружении
19:30"Победы без единого выстрела": Евгений Белаш о последствиях отказа Европы от российских углеводородов
19:15Компромиссный мир: Копылов объяснил, как Трамп будет "для себя" спасать Украину и свои минералы
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