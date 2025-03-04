Поликарпов: США замораживают военную помощь Украине и теперь она пересаживается на "европейскую иглу"
© GLOBAL LOOK PRESS
© GLOBAL LOOK PRESS
Сейчас Украина "пересаживается с американской иглы на европейскую". Помощь со стороны США пока не заморожена, но в ближайшее время это произойдет, потому что иначе Дональд Трамп " потеряет лицо". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Ситуация вокруг переговорного процесса по Украине действительно крайне запутанная. Трамп выдвинул условия о прекращении огня, Зеленский на это не согласился, после чего президент США на него обиделся, отметил эксперт.
"Мы не знаем, кто был виновником этого беспрецедентного дипломатического скандала. Но после этого Зеленский уехал в Великобританию, где получил поддержку в 2,5 миллиарда фунтов (этого хватит на месяц), а потом ему пообещали 1,6 миллиарда на закупку техники", — подчеркнул Поликарпов.
То есть Украина "пересаживается с американской иглы на европейскую". Помощь со стороны США пока не заморожена, но в ближайшее время это произойдет, потому что иначе президент США потеряет лицо, указал историк.
При этом помощь будет заморожена полностью или частично — сказать трудно. Украина же до сих пор получает помощь по программам Байдена, а это – инерционная история.
"Суть всех выступлений республиканских вип-персон сводится к высказыванию одного известного российского политика: "Извиняйся". Зеленский извиняться вряд ли будет, поэтому ему однозначно что-то отключат", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.
Также на тему скандальной встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете — в материале Владимира Скачко: Охота на Зеленского открыта. Вопрос в том, кто и как его уберет — только из политики или вообще на сайте Украина.ру.