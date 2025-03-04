"Украине еще терять и терять": Ищенко о том, что означают слова Трампа про "возврат" территорий - 04.03.2025 Украина.ру
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"Украине еще терять и терять": Ищенко о том, что означают слова Трампа про "возврат" территорий
"Украине еще терять и терять": Ищенко о том, что означают слова Трампа про "возврат" территорий - 04.03.2025 Украина.ру
"Украине еще терять и терять": Ищенко о том, что означают слова Трампа про "возврат" территорий
Пока что Россия заявляла претензии только на территории, которые входят в ее состав в соответствии с Конституцией. И не исключено, что в ближайшие недели российская армия полностью займет эти регионы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-04T03:30
2025-03-04T03:30
новости
россия
сша
украина
ростислав ищенко
дональд трамп
территория
харьковская область
сумская область
черниговская область
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Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть себе часть утраченных территорий. По мнению Ищенко, Украине территории "еще терять и терять", так что отчего США собираются их возвращать — непонятно.Причем Россия пока что заявляла претензии только на территории, которые входят в ее состав в соответствии с Конституцией. И не исключено, что в ближайшие недели Россия займет полностью эти регионы, отметил собеседник издания.Но Россия уже сейчас находится в Харьковской области, на которую она претензии пока не заявляла. Также российские войска перешли границу с Сумской областью, могут перейти и границу с Черниговской, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.Подробно о политике президента США Дональда Трампа — в материале Ростислава Ищенко "Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?"
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россия
сша
украина
харьковская область
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новости, россия, сша, украина, ростислав ищенко, дональд трамп, территория, харьковская область, сумская область, черниговская область, вс рф, наступление, сво, спецоперация
Новости, Россия, США, Украина, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, территория, Харьковская область, Сумская область, Черниговская область, ВС РФ, наступление, СВО, Спецоперация

"Украине еще терять и терять": Ищенко о том, что означают слова Трампа про "возврат" территорий

03:30 04.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" и группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа батальонной тактической группы (БТГР) Каштана и группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Пока что Россия заявляла претензии только на территории, которые входят в ее состав в соответствии с Конституцией. И не исключено, что в ближайшие недели российская армия полностью займет эти регионы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть себе часть утраченных территорий. По мнению Ищенко, Украине территории "еще терять и терять", так что отчего США собираются их возвращать — непонятно.

"Когда дипломатические ведомства России и США возобновят нормальную работу, потом начнутся переговоры по следующим пунктам. Где вы здесь видите Украину? Ее пока не видно. А наступление идет, территории Украина теряет", — указал политолог.

Причем Россия пока что заявляла претензии только на территории, которые входят в ее состав в соответствии с Конституцией. И не исключено, что в ближайшие недели Россия займет полностью эти регионы, отметил собеседник издания.
Но Россия уже сейчас находится в Харьковской области, на которую она претензии пока не заявляла. Также российские войска перешли границу с Сумской областью, могут перейти и границу с Черниговской, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.
Подробно о политике президента США Дональда Трампа — в материале Ростислава Ищенко "Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?"
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03:30"Украине еще терять и терять": Ищенко о том, что означают слова Трампа про "возврат" территорий
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