https://ukraina.ru/20250304/1061505495.html

"Украине еще терять и терять": Ищенко о том, что означают слова Трампа про "возврат" территорий

"Украине еще терять и терять": Ищенко о том, что означают слова Трампа про "возврат" территорий - 04.03.2025 Украина.ру

"Украине еще терять и терять": Ищенко о том, что означают слова Трампа про "возврат" территорий

Пока что Россия заявляла претензии только на территории, которые входят в ее состав в соответствии с Конституцией. И не исключено, что в ближайшие недели российская армия полностью займет эти регионы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-04T03:30

2025-03-04T03:30

2025-03-04T03:30

новости

россия

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украина

ростислав ищенко

дональд трамп

территория

харьковская область

сумская область

черниговская область

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Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть себе часть утраченных территорий. По мнению Ищенко, Украине территории "еще терять и терять", так что отчего США собираются их возвращать — непонятно.Причем Россия пока что заявляла претензии только на территории, которые входят в ее состав в соответствии с Конституцией. И не исключено, что в ближайшие недели Россия займет полностью эти регионы, отметил собеседник издания.Но Россия уже сейчас находится в Харьковской области, на которую она претензии пока не заявляла. Также российские войска перешли границу с Сумской областью, могут перейти и границу с Черниговской, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.Подробно о политике президента США Дональда Трампа — в материале Ростислава Ищенко "Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?"

https://ukraina.ru/20250303/1061454087.html

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