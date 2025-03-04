"Украине еще терять и терять": Ищенко о том, что означают слова Трампа про "возврат" территорий
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" и группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Пока что Россия заявляла претензии только на территории, которые входят в ее состав в соответствии с Конституцией. И не исключено, что в ближайшие недели российская армия полностью займет эти регионы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть себе часть утраченных территорий. По мнению Ищенко, Украине территории "еще терять и терять", так что отчего США собираются их возвращать — непонятно.
"Когда дипломатические ведомства России и США возобновят нормальную работу, потом начнутся переговоры по следующим пунктам. Где вы здесь видите Украину? Ее пока не видно. А наступление идет, территории Украина теряет", — указал политолог.
Причем Россия пока что заявляла претензии только на территории, которые входят в ее состав в соответствии с Конституцией. И не исключено, что в ближайшие недели Россия займет полностью эти регионы, отметил собеседник издания.
Но Россия уже сейчас находится в Харьковской области, на которую она претензии пока не заявляла. Также российские войска перешли границу с Сумской областью, могут перейти и границу с Черниговской, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.
Подробно о политике президента США Дональда Трампа — в материале Ростислава Ищенко "Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?"
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