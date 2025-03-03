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Проверяют Россию. Глава МИД Франции объяснил, зачем Макрон и Стармер предложили перемирие на Украине

Проверяют Россию. Глава МИД Франции объяснил, зачем Макрон и Стармер предложили перемирие на Украине - 03.03.2025 Украина.ру

Проверяют Россию. Глава МИД Франции объяснил, зачем Макрон и Стармер предложили перемирие на Украине

Предложенное президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьером Киром Стармером месячное перемирие на Украине призвано "проверить" Россию якобы на готовность положить конец конфликту. Об этом заявил 3 марта глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter

2025-03-03T13:01

2025-03-03T13:01

2025-03-03T13:01

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"Это перемирие в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры позволит удостовериться в добросовестности (президента РФ - ред.) Владимира Путина... И именно тогда начнутся настоящие мирные переговоры… В первую очередь, это способ проверить, что Россия действительно хочет положить конец этой войне", - пояснил Барро.Накануне президент Франции заявил, что совместно с премьером Великобритании выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. Он объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.Агентство Bloomberg однако указало, что неназванный британский чиновник отрицает, что подобное перемирие было согласовано как часть плана. По его словам, договоренности по срокам возможного прекращения огня нет.При этом президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.О том, чем грозит перемирие - в материале Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, россия, эммануэль макрон, кир стармер, украина, франция, мид, совбез, владимир путин