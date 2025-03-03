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Кремль отреагировал на неготовность Зеленского уступать территории

Кремль отреагировал на неготовность Зеленского уступать территории - 03.03.2025 Украина.ру

Кремль отреагировал на неготовность Зеленского уступать территории

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 марта рассказал журналистам, как в Кремле восприняли заявление Владимира Зеленского о том, что он не намерен уступать территории, которые находятся под контролем России

2025-03-03T12:47

2025-03-03T12:47

2025-03-03T12:47

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"Как нежелание воспринимать реальное положение дел на земле", - ответил Песков.Официальный представитель Кремля также указал, что ситуация по урегулированию на Украине непростая.Ранее на пресс-конференции в Лондоне Зеленский заявил, что Украина не готова подписать мирное соглашение, признающее потерю территорий. По его словам, "нет шансов", что Киев на законодательном уровне признает вошедшие в состав РФ регионы российскими.При этом президент США Дональд Трамп ранее подчеркивал, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы.Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, кремль, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп