Кремль отреагировал на неготовность Зеленского уступать территории - 03.03.2025 Украина.ру
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Кремль отреагировал на неготовность Зеленского уступать территории
Кремль отреагировал на неготовность Зеленского уступать территории - 03.03.2025 Украина.ру
Кремль отреагировал на неготовность Зеленского уступать территории
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 марта рассказал журналистам, как в Кремле восприняли заявление Владимира Зеленского о том, что он не намерен уступать территории, которые находятся под контролем России
2025-03-03T12:47
2025-03-03T12:47
новости
россия
украина
кремль
владимир зеленский
дмитрий песков
дональд трамп
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"Как нежелание воспринимать реальное положение дел на земле", - ответил Песков.Официальный представитель Кремля также указал, что ситуация по урегулированию на Украине непростая.Ранее на пресс-конференции в Лондоне Зеленский заявил, что Украина не готова подписать мирное соглашение, признающее потерю территорий. По его словам, "нет шансов", что Киев на законодательном уровне признает вошедшие в состав РФ регионы российскими.При этом президент США Дональд Трамп ранее подчеркивал, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы.Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, кремль, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп
Новости, Россия, Украина, Кремль, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп

Кремль отреагировал на неготовность Зеленского уступать территории

12:47 03.03.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 марта рассказал журналистам, как в Кремле восприняли заявление Владимира Зеленского о том, что он не намерен уступать территории, которые находятся под контролем России
"Как нежелание воспринимать реальное положение дел на земле", - ответил Песков.
Официальный представитель Кремля также указал, что ситуация по урегулированию на Украине непростая.
Ранее на пресс-конференции в Лондоне Зеленский заявил, что Украина не готова подписать мирное соглашение, признающее потерю территорий. По его словам, "нет шансов", что Киев на законодательном уровне признает вошедшие в состав РФ регионы российскими.
При этом президент США Дональд Трамп ранее подчеркивал, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы.
Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаКремльВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковДональд Трамп
 
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