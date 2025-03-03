https://ukraina.ru/20250303/1061494314.html
Кремль отреагировал на неготовность Зеленского уступать территории
Кремль отреагировал на неготовность Зеленского уступать территории - 03.03.2025 Украина.ру
Кремль отреагировал на неготовность Зеленского уступать территории
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 марта рассказал журналистам, как в Кремле восприняли заявление Владимира Зеленского о том, что он не намерен уступать территории, которые находятся под контролем России
2025-03-03T12:47
2025-03-03T12:47
2025-03-03T12:47
новости
россия
украина
кремль
владимир зеленский
дмитрий песков
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_addf1ff6a165e9291aa02e6adc8cc973.jpg.webp
"Как нежелание воспринимать реальное положение дел на земле", - ответил Песков.Официальный представитель Кремля также указал, что ситуация по урегулированию на Украине непростая.Ранее на пресс-конференции в Лондоне Зеленский заявил, что Украина не готова подписать мирное соглашение, признающее потерю территорий. По его словам, "нет шансов", что Киев на законодательном уровне признает вошедшие в состав РФ регионы российскими.При этом президент США Дональд Трамп ранее подчеркивал, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы.Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
россия
украина
кремль
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7ef810392bcc747c1e0377918b2af50d.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, кремль, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп
Новости, Россия, Украина, Кремль, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Кремль отреагировал на неготовность Зеленского уступать территории
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 марта рассказал журналистам, как в Кремле восприняли заявление Владимира Зеленского о том, что он не намерен уступать территории, которые находятся под контролем России