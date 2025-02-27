https://ukraina.ru/20250227/1061410748.html
Путин подчеркнул роль Вооружённых Сил в фундаментальном решении и украинского и других кризисов
Путин подчеркнул роль Вооружённых Сил в фундаментальном решении и украинского и других кризисов - 27.02.2025 Украина.ру
Путин подчеркнул роль Вооружённых Сил в фундаментальном решении и украинского и других кризисов
Армия России своими победами, мужеством, стойкостью и доблестью внесла вклад в создание условий для начала диалога о фундаментальном решении и украинского и других кризисов. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
2025-02-27T16:32
2025-02-27T16:32
2025-02-27T16:32
россия
сша
европа
владимир путин
дональд трамп
украина
переговоры
сво
многополярный мир
национальная безопасность
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В своём выступлении российский лидер обратил внимание на стремительном меняющиеся международные отношения, на появление новых условия для решения старых проблем мирным путём.Российский лидер отметил, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют надежды. Он констатировал встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объёма накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. Именно эти проблемы в своё время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы, отметил президент России. Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Трамп дарит власть Зеленскому. США и Европа объединяются вокруг Украины
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, сша, европа, владимир путин, дональд трамп, украина, переговоры, сво, многополярный мир, национальная безопасность
Россия, США, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина, переговоры, СВО, многополярный мир, национальная безопасность
Путин подчеркнул роль Вооружённых Сил в фундаментальном решении и украинского и других кризисов
Армия России своими победами, мужеством, стойкостью и доблестью внесла вклад в создание условий для начала диалога о фундаментальном решении и украинского и других кризисов. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
В своём выступлении российский лидер обратил внимание на стремительном меняющиеся международные отношения, на появление новых условия для решения старых проблем мирным путём.
"Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – это в огромной степени результат мужества и стойкости наших Вооружённых Сил, наших героев. Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьёзного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе, разумеется, – мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказывались, – мирным путём; о создании такой системы, которая действительно обеспечит баланс и взаимный учёт интересов, системы неделимой европейской и глобальной безопасности, причём на долгосрочную перспективу, когда безопасность одних не может быть обеспечена за счёт или в ущерб безопасности других, и уже точно не за наш счёт, не за счёт России", - сказал Путин.
Российский лидер отметил, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют надежды. Он констатировал встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объёма накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. Именно эти проблемы в своё время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы, отметил президент России.