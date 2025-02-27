Путин подчеркнул роль Вооружённых Сил в фундаментальном решении и украинского и других кризисов - 27.02.2025 Украина.ру
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Путин подчеркнул роль Вооружённых Сил в фундаментальном решении и украинского и других кризисов
Путин подчеркнул роль Вооружённых Сил в фундаментальном решении и украинского и других кризисов - 27.02.2025 Украина.ру
Путин подчеркнул роль Вооружённых Сил в фундаментальном решении и украинского и других кризисов
Армия России своими победами, мужеством, стойкостью и доблестью внесла вклад в создание условий для начала диалога о фундаментальном решении и украинского и других кризисов. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
2025-02-27T16:32
2025-02-27T16:32
россия
сша
европа
владимир путин
дональд трамп
украина
переговоры
сво
многополярный мир
национальная безопасность
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В своём выступлении российский лидер обратил внимание на стремительном меняющиеся международные отношения, на появление новых условия для решения старых проблем мирным путём.Российский лидер отметил, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют надежды. Он констатировал встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объёма накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. Именно эти проблемы в своё время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы, отметил президент России. Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Трамп дарит власть Зеленскому. США и Европа объединяются вокруг Украины
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россия, сша, европа, владимир путин, дональд трамп, украина, переговоры, сво, многополярный мир, национальная безопасность
Россия, США, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина, переговоры, СВО, многополярный мир, национальная безопасность

Путин подчеркнул роль Вооружённых Сил в фундаментальном решении и украинского и других кризисов

16:32 27.02.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Президент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
© POOL
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Армия России своими победами, мужеством, стойкостью и доблестью внесла вклад в создание условий для начала диалога о фундаментальном решении и украинского и других кризисов. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
В своём выступлении российский лидер обратил внимание на стремительном меняющиеся международные отношения, на появление новых условия для решения старых проблем мирным путём.
"Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – это в огромной степени результат мужества и стойкости наших Вооружённых Сил, наших героев. Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьёзного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе, разумеется, – мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказывались, – мирным путём; о создании такой системы, которая действительно обеспечит баланс и взаимный учёт интересов, системы неделимой европейской и глобальной безопасности, причём на долгосрочную перспективу, когда безопасность одних не может быть обеспечена за счёт или в ущерб безопасности других, и уже точно не за наш счёт, не за счёт России", - сказал Путин.
Российский лидер отметил, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют надежды. Он констатировал встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объёма накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. Именно эти проблемы в своё время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы, отметил президент России.
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Трамп дарит власть Зеленскому. США и Европа объединяются вокруг Украины
 
РоссияСШАЕвропаВладимир ПутинДональд ТрампУкраинапереговорыСВОмногополярный мирнациональная безопасность
 
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