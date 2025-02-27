Путин подчеркнул роль Вооружённых Сил в фундаментальном решении и украинского и других кризисов

"Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – это в огромной степени результат мужества и стойкости наших Вооружённых Сил, наших героев. Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьёзного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе, разумеется, – мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказывались, – мирным путём; о создании такой системы, которая действительно обеспечит баланс и взаимный учёт интересов, системы неделимой европейской и глобальной безопасности, причём на долгосрочную перспективу, когда безопасность одних не может быть обеспечена за счёт или в ущерб безопасности других, и уже точно не за наш счёт, не за счёт России", - сказал Путин.