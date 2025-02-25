https://ukraina.ru/20250225/1061342762.html

Кремль принял извинения Вучича за поддержку Сербией антироссийской резолюции по Украине

Кремль принял извинения Вучича за поддержку Сербией антироссийской резолюции по Украине - 25.02.2025 Украина.ру

Кремль принял извинения Вучича за поддержку Сербией антироссийской резолюции по Украине

Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича за поддержку Сербией антироссийской резолюции по Украине в ООН. Об этом заявил журналистам 25 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-02-25T13:19

2025-02-25T13:19

2025-02-25T13:55

новости

украина

сербия

кремль

александр вучич

дмитрий песков

владимир зеленский

оон

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045671709_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_b118a76380755cf62ed55cf0dd34624a.jpg.webp

"Безусловно, услышали, безусловно, приняли. Действительно, случаются технические ошибки и, конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам", - сказал Песков.Накануне вечером Вучич заявил, что сербская делегация проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", когда должна была воздержаться, и извинился перед гражданами. По его словам, за вторую, американскую резолюцию по Украине сербы проголосовали "как надо, воздержались".Ранее ГА ООН одобрила антироссийский текст резолюции, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции не осуждаются и не упоминаются. До этого во вторник Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.Подробнее - в материале Несостоятельность Зеленского, взрывы, "позорная" резолюция ГА ООН. Главное на Украине на утро 25 февраля на сайте Украина.ру.

украина

сербия

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сербия, кремль, александр вучич, дмитрий песков, владимир зеленский, оон, вооруженные силы украины