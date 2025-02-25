Кремль принял извинения Вучича за поддержку Сербией антироссийской резолюции по Украине - 25.02.2025 Украина.ру
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Кремль принял извинения Вучича за поддержку Сербией антироссийской резолюции по Украине
Кремль принял извинения Вучича за поддержку Сербией антироссийской резолюции по Украине - 25.02.2025 Украина.ру
Кремль принял извинения Вучича за поддержку Сербией антироссийской резолюции по Украине
Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича за поддержку Сербией антироссийской резолюции по Украине в ООН. Об этом заявил журналистам 25 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-02-25T13:19
2025-02-25T13:55
новости
украина
сербия
кремль
александр вучич
дмитрий песков
владимир зеленский
оон
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"Безусловно, услышали, безусловно, приняли. Действительно, случаются технические ошибки и, конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам", - сказал Песков.Накануне вечером Вучич заявил, что сербская делегация проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", когда должна была воздержаться, и извинился перед гражданами. По его словам, за вторую, американскую резолюцию по Украине сербы проголосовали "как надо, воздержались".Ранее ГА ООН одобрила антироссийский текст резолюции, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции не осуждаются и не упоминаются. До этого во вторник Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.Подробнее - в материале Несостоятельность Зеленского, взрывы, "позорная" резолюция ГА ООН. Главное на Украине на утро 25 февраля на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сербия, кремль, александр вучич, дмитрий песков, владимир зеленский, оон, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Сербия, Кремль, Александр Вучич, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, ООН, Вооруженные силы Украины

Кремль принял извинения Вучича за поддержку Сербией антироссийской резолюции по Украине

13:19 25.02.2025 (обновлено: 13:55 25.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича за поддержку Сербией антироссийской резолюции по Украине в ООН. Об этом заявил журналистам 25 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Безусловно, услышали, безусловно, приняли. Действительно, случаются технические ошибки и, конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам", - сказал Песков.
Накануне вечером Вучич заявил, что сербская делегация проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", когда должна была воздержаться, и извинился перед гражданами. По его словам, за вторую, американскую резолюцию по Украине сербы проголосовали "как надо, воздержались".
Ранее ГА ООН одобрила антироссийский текст резолюции, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции не осуждаются и не упоминаются.
До этого во вторник Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".
Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.
Подробнее - в материале Несостоятельность Зеленского, взрывы, "позорная" резолюция ГА ООН. Главное на Украине на утро 25 февраля на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСербияКремльАлександр ВучичДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийООНВооруженные силы Украины
 
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