Москва не вмешивается в выборы в Молдавии – посол России - 10.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250210/1060955192.html
Москва не вмешивается в выборы в Молдавии – посол России
Москва не вмешивается в выборы в Молдавии – посол России - 10.02.2025 Украина.ру
Москва не вмешивается в выборы в Молдавии – посол России
Россия ранее не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборный процесс в Молдавии. Об этом в интервью РИА Новости заявил российский посол в Молдавии Олег Озеров.
2025-02-10T13:53
2025-02-10T14:48
новости
россия
молдавия
румыния
ес
нато
восточное партнерство
бывший ссср
постсоветское пространство
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058628077_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_e554621676a0ff7a23e6e983a6324051.jpg
Предстоящие во второй половине 2025 года парламентские выборы в Молдавии являются вопросом выбора граждан этой республики, считает российский дипломат.Он также отметил, что обвинения в адрес России во "вмешательстве" в избирательные процессы являются установкой чиновников Евросоюза, пресловутого "коллективного Запада".Он указал на недавний пример отмены результатов президентских выборов в соседней Румынии, где побеждал Кэлин Джеорджеску."Потом говорилось, что якобы Россия вмешалась, потом выяснилось, что Россия никоим образом не вмешивалась, что это были чисто внутренние процессы", - отметил глава российской дипмиссии.Молдавия является членом программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Кишинёв декларирует курс на членство в ЕС и НАТО. Против этого выступает значительная часть населения Молдавии. Подробности в публикации Большинство жителей Молдавии против членства в НАТО и присоединения к Румынии Также в Брюсселе и Кишинёве видят проблему в неурегулированной территориальной проблеме – Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), провозгласившей независимость в 1990 году. МИД России обращал внимание на стремления молдавского руководства решить вопрос силовым путём. Подробности в публикации МИД РФ: Санду готовит интервенцию в Приднестровье и дестабилизацию Европы
https://ukraina.ru/20250206/1060882190.html
россия
молдавия
румыния
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058628077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d23228b2ec48a17d4e318d3c8af0984.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, молдавия, румыния, ес, нато, восточное партнерство, бывший ссср, постсоветское пространство, снг, парламентские выборы, мид рф
Новости, Россия, Молдавия, Румыния, ЕС, НАТО, Восточное партнерство, бывший СССР, постсоветское пространство, СНГ, парламентские выборы, МИД РФ

Москва не вмешивается в выборы в Молдавии – посол России

13:53 10.02.2025 (обновлено: 14:48 10.02.2025)
 
© РИА Новости . Родион Прока / Перейти в фотобанкВторой тур президентских выборов в Молдавии
Второй тур президентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Родион Прока
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия ранее не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборный процесс в Молдавии. Об этом в интервью РИА Новости заявил российский посол в Молдавии Олег Озеров.
Предстоящие во второй половине 2025 года парламентские выборы в Молдавии являются вопросом выбора граждан этой республики, считает российский дипломат.
"Мы никоим образом не вмешиваемся и не намерены вмешиваться в этот процесс. Это дело самого молдавского народа, это дело самих молдавских избирателей", - сказал Озеров.
Он также отметил, что обвинения в адрес России во "вмешательстве" в избирательные процессы являются установкой чиновников Евросоюза, пресловутого "коллективного Запада".
"Не разговаривать с Россией, не вести с ней диалог, диктовать ей нечто и обвинять во всех грехах. Я думаю, что эта политика уже сейчас зашла в тупик, и она никакого результата не дала западным державам, а главное, что она абсолютно безосновательна", - пояснил Озеров.
Он указал на недавний пример отмены результатов президентских выборов в соседней Румынии, где побеждал Кэлин Джеорджеску.
"Потом говорилось, что якобы Россия вмешалась, потом выяснилось, что Россия никоим образом не вмешивалась, что это были чисто внутренние процессы", - отметил глава российской дипмиссии.
Чья Одесса: зачем в Молдавии заговорили о претензиях на земли Украины и что делать России - Ищенко
6 февраля, 19:57
Чья Одесса: зачем в Молдавии заговорили о претензиях на земли Украины и что делать России - Ищенко
Молдавия является членом программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Кишинёв декларирует курс на членство в ЕС и НАТО. Против этого выступает значительная часть населения Молдавии. Подробности в публикации Большинство жителей Молдавии против членства в НАТО и присоединения к Румынии
Также в Брюсселе и Кишинёве видят проблему в неурегулированной территориальной проблеме – Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), провозгласившей независимость в 1990 году. МИД России обращал внимание на стремления молдавского руководства решить вопрос силовым путём. Подробности в публикации МИД РФ: Санду готовит интервенцию в Приднестровье и дестабилизацию Европы
 
НовостиРоссияМолдавияРумынияЕСНАТОВосточное партнерствобывший СССРпостсоветское пространствоСНГпарламентские выборыМИД РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17Не доросшие до нацизма
15:04Житель Курска осужден за госизмену и диверсию по заданию ГУР Минобороны Украины
14:51Литовский наемник Глазаускас приговорен к 14 годам за участие в СВО
14:31Копали могилы прямо в огородах: жители курского села рассказали, как выживали 186 дней с ВСУ
14:31Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов
14:19ВС РФ поразили украинские военные аэродромы — Минобороны
14:19Под флагами Украины и Британии: киевлянка разделась на Крещатике
14:15Трамп против ЮАР: первый американский президент, который атаковал Южную Африку
14:14Люди потянулись в ДНР: Путин дал Пушилину указания, как лучше расселить местных в новостройках
13:53Москва не вмешивается в выборы в Молдавии – посол России
13:49Украинское командование кормит родственников "завтраками": под Курахово "потерялись" вэсэушники
13:41"Удивили наблюдателей": Лукашенко рассказал о "тихих и спокойных" выборах президента Белоруссии
13:35Медведчук: Зеленский пытается "пройти свидетелем", хотя уже подписал себе приговор
13:35Гуманитарная катастрофа: о смертельном торге за газ для Приднестровья и маразме вне транзита – Юшков
13:21Препятствие для переговоров. Киселев о том, почему американцы будут избавляться от Зеленского
13:19Хинштейн рассказал про обстрелянные ВСУ жилые кварталы Рыльска
13:18Российский морпех в тапках и майке сбил вражеский дрон Jupiter Hunter стоимостью в 50 тысяч долларов
13:06Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков
13:03Дипломатия Lego: датчане предложили США пожизненный запас выпечки в обмен на Калифорнию
13:00Встреча Путина и Пушилина, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 февраля
Лента новостейМолния