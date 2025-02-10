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Москва не вмешивается в выборы в Молдавии – посол России

Москва не вмешивается в выборы в Молдавии – посол России - 10.02.2025 Украина.ру

Москва не вмешивается в выборы в Молдавии – посол России

Россия ранее не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборный процесс в Молдавии. Об этом в интервью РИА Новости заявил российский посол в Молдавии Олег Озеров.

2025-02-10T13:53

2025-02-10T13:53

2025-02-10T14:48

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Предстоящие во второй половине 2025 года парламентские выборы в Молдавии являются вопросом выбора граждан этой республики, считает российский дипломат.Он также отметил, что обвинения в адрес России во "вмешательстве" в избирательные процессы являются установкой чиновников Евросоюза, пресловутого "коллективного Запада".Он указал на недавний пример отмены результатов президентских выборов в соседней Румынии, где побеждал Кэлин Джеорджеску."Потом говорилось, что якобы Россия вмешалась, потом выяснилось, что Россия никоим образом не вмешивалась, что это были чисто внутренние процессы", - отметил глава российской дипмиссии.Молдавия является членом программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Кишинёв декларирует курс на членство в ЕС и НАТО. Против этого выступает значительная часть населения Молдавии. Подробности в публикации Большинство жителей Молдавии против членства в НАТО и присоединения к Румынии Также в Брюсселе и Кишинёве видят проблему в неурегулированной территориальной проблеме – Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), провозгласившей независимость в 1990 году. МИД России обращал внимание на стремления молдавского руководства решить вопрос силовым путём. Подробности в публикации МИД РФ: Санду готовит интервенцию в Приднестровье и дестабилизацию Европы

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новости, россия, молдавия, румыния, ес, нато, восточное партнерство, бывший ссср, постсоветское пространство, снг, парламентские выборы, мид рф