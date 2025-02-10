Москва не вмешивается в выборы в Молдавии – посол России
13:53 10.02.2025 (обновлено: 14:48 10.02.2025)
Россия ранее не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборный процесс в Молдавии. Об этом в интервью РИА Новости заявил российский посол в Молдавии Олег Озеров.
Предстоящие во второй половине 2025 года парламентские выборы в Молдавии являются вопросом выбора граждан этой республики, считает российский дипломат.
"Мы никоим образом не вмешиваемся и не намерены вмешиваться в этот процесс. Это дело самого молдавского народа, это дело самих молдавских избирателей", - сказал Озеров.
Он также отметил, что обвинения в адрес России во "вмешательстве" в избирательные процессы являются установкой чиновников Евросоюза, пресловутого "коллективного Запада".
"Не разговаривать с Россией, не вести с ней диалог, диктовать ей нечто и обвинять во всех грехах. Я думаю, что эта политика уже сейчас зашла в тупик, и она никакого результата не дала западным державам, а главное, что она абсолютно безосновательна", - пояснил Озеров.
Он указал на недавний пример отмены результатов президентских выборов в соседней Румынии, где побеждал Кэлин Джеорджеску.
"Потом говорилось, что якобы Россия вмешалась, потом выяснилось, что Россия никоим образом не вмешивалась, что это были чисто внутренние процессы", - отметил глава российской дипмиссии.
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