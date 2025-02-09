Разработки против дронов ВСУ на оптоволокне не помогут России на фронте, заявил военкор - 09.02.2025 Украина.ру
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Разработки против дронов ВСУ на оптоволокне не помогут России на фронте, заявил военкор
Разработки против дронов ВСУ на оптоволокне не помогут России на фронте, заявил военкор - 09.02.2025 Украина.ру
Разработки против дронов ВСУ на оптоволокне не помогут России на фронте, заявил военкор
Для обеих недавно представленных работок концерна "Калашников" нужно два транспортных средства: бронетранспортер и грузовик. Но ведь ВСУ просто “сожгут” и БТР, и грузовик, как только они появятся в полосе действия вражеских дронов
2025-02-09T09:10
2025-02-09T09:10
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.По его словам, несколько недель назад концерн "Калашников" представил разработку, которая должна помочь войскам ВС РФ в борьбе с беспилотниками ВСУ на оптоволокне. Стешин сообщил, что “они придумали треногу, на которой можно установить пулемет Калашникова или пулемет Дегтярева”.Собеседник издания отметил, что ее можно поставить только на стационарном блокпосте. Он также рассказал, что несколько дней назад появилось сообщение, что концерн "Калашников" придумал ракетное вооружение для борьбы с низколетящими целями.Ранее в новостях поднималась тема того, что уже в марте у ВСУ появятся дроны на оптоволокне. В отличие от обычных беспилотников, которые используют радиосигнал, дрон с оптоволоконной системой передачи данных использует световой сигнал. Это делает его неуязвимым перед системами РЭБ (радиоэлектронной борьбы).Полный текст интервью Дмитрия Стешина: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров
https://ukraina.ru/20250206/1060877353.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, вс рф, дроны, бпла, беспилотники, рэб
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, дроны, БПЛА, беспилотники, РЭБ

Разработки против дронов ВСУ на оптоволокне не помогут России на фронте, заявил военкор

09:10 09.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Для обеих недавно представленных работок концерна "Калашников" нужно два транспортных средства: бронетранспортер и грузовик. Но ведь ВСУ просто “сожгут” и БТР, и грузовик, как только они появятся в полосе действия вражеских дронов
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.
По его словам, несколько недель назад концерн "Калашников" представил разработку, которая должна помочь войскам ВС РФ в борьбе с беспилотниками ВСУ на оптоволокне. Стешин сообщил, что “они придумали треногу, на которой можно установить пулемет Калашникова или пулемет Дегтярева”.
Собеседник издания отметил, что ее можно поставить только на стационарном блокпосте. Он также рассказал, что несколько дней назад появилось сообщение, что концерн "Калашников" придумал ракетное вооружение для борьбы с низколетящими целями.
“Но для этого оружия, как и с треногой, нужно два транспортных средства: бронетранспортер и грузовик. Так ВСУ же просто сожгут и БТР, и грузовик, как только они появятся в полосе действия вражеских дронов (от 10 до 25 километров). В общем, я не понимаю хода конструкторской мысли”, — заявил Стешин.
Ранее в новостях поднималась тема того, что уже в марте у ВСУ появятся дроны на оптоволокне. В отличие от обычных беспилотников, которые используют радиосигнал, дрон с оптоволоконной системой передачи данных использует световой сигнал. Это делает его неуязвимым перед системами РЭБ (радиоэлектронной борьбы).
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Полный текст интервью Дмитрия Стешина: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров
 
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