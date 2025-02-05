"ЮНЕСКО находится в очень глубоком кризисе, а российская культура пробивает себе дорогу" - Лавров - 05.02.2025 Украина.ру
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"ЮНЕСКО находится в очень глубоком кризисе, а российская культура пробивает себе дорогу" - Лавров
"ЮНЕСКО находится в очень глубоком кризисе, а российская культура пробивает себе дорогу" - Лавров - 05.02.2025 Украина.ру
"ЮНЕСКО находится в очень глубоком кризисе, а российская культура пробивает себе дорогу" - Лавров
ЮНЕСКО стала политизированной организацией и переживает глубокий кризис, при этом российская культура достойно заявляет о себе. Об этом 5 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2025-02-05T14:14
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В ходе общения с представителями зарубежных дипмиссий глава российской дипломатии обратил внимание на ряд международных проблем, связанных с Россией и Украиной. Он такдеже подверг критике руководство ЮНЕСКО, в частности – главу организации Одри Азуле.Он напомнил участникам посольского "круглого стола" в дипломатической академии об актах государственного вандализма на Украине. В качестве примера он привёл снос в Одессе памятников императрице Екатерине II и другим основателям города."Её памятник был снесен, памятник Потёмкину, всем другим, кто занимался этим проектом, кто строил его, кто создавал порты, заводы, фабрики, вообще обживал эти земли в течении истории. Их память уничтожается", - заметил Лавров."Через неделю после сноса памятника Екатерине II не только госпожа Азуле не отреагировала на это, как положено, и по её профессиональным обязанностям, а историческую часть Одессы, где этот памятник стоял и был разрушен, взяли и включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал глава российской дипломатии.По его мнению, таким образом глава ЮНЕСКО продемонстрировала вызывающее поведение и демонстративно поощрила практику уничтожения культурного наследия в Одессе.Он отметил, что в 2024 году очередной объект российской культуры (33-й) пополнил список всемирного наследия ЮНЕСКО.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблемы одесситов в публикации Борьба с культурным наследием и имитация его защиты. Что происходит в Одессе
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новости, одесса, россия, украина, сергей лавров, екатерина ii, григорий потемкин, юнеско, памятник, культура, русская культура, культурное наследие, мид рф, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, вандализм
Новости, Одесса, Россия, Украина, Сергей Лавров, Екатерина II, Григорий Потемкин, ЮНЕСКО, памятник, культура, русская культура, культурное наследие, МИД РФ, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, вандализм

"ЮНЕСКО находится в очень глубоком кризисе, а российская культура пробивает себе дорогу" - Лавров

14:14 05.02.2025 (обновлено: 14:15 05.02.2025)
 
© скриншот видео МИД РФ
© скриншот видео МИД РФ
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ЮНЕСКО стала политизированной организацией и переживает глубокий кризис, при этом российская культура достойно заявляет о себе. Об этом 5 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе общения с представителями зарубежных дипмиссий глава российской дипломатии обратил внимание на ряд международных проблем, связанных с Россией и Украиной. Он такдеже подверг критике руководство ЮНЕСКО, в частности – главу организации Одри Азуле.
"Глава этой структуры - госпожа Азуле, гражданка Франции - по сути дела, способствует полной "украинизации" повестки дня, политизируя ЮНЕСКО, отказываясь выполнять свои прямые обязанности, которые, в том числе касаются защиты прав журналистов. Не реагирует на многочисленные убийства российских журналистов в зоне СВО. Не реагирует на то, как сносятся исторические памятники на Украине", - сказал Лавров.
Он напомнил участникам посольского "круглого стола" в дипломатической академии об актах государственного вандализма на Украине. В качестве примера он привёл снос в Одессе памятников императрице Екатерине II и другим основателям города.
"Её памятник был снесен, памятник Потёмкину, всем другим, кто занимался этим проектом, кто строил его, кто создавал порты, заводы, фабрики, вообще обживал эти земли в течении истории. Их память уничтожается", - заметил Лавров.
- РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января 2023, 15:35
Позорно снесли памятник Екатерине II, а теперь им прикрываются. ЮНЕСКО прогнулась под УкраинуВ среду, 25 января, ЮНЕСКО объявила о включении исторического центра Одессы в список всемирного наследия, находящегося под угрозой
"Через неделю после сноса памятника Екатерине II не только госпожа Азуле не отреагировала на это, как положено, и по её профессиональным обязанностям, а историческую часть Одессы, где этот памятник стоял и был разрушен, взяли и включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал глава российской дипломатии.
По его мнению, таким образом глава ЮНЕСКО продемонстрировала вызывающее поведение и демонстративно поощрила практику уничтожения культурного наследия в Одессе.
"Поэтому ЮНЕСКО, конечно, находится в очень глубоком кризисе. Но несмотря на это российская культура, в том числе через межправительственные органы ЮНЕСКО, пробивает себе дорогу", - констатировал глава МИД РФ.
Он отметил, что в 2024 году очередной объект российской культуры (33-й) пополнил список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблемы одесситов в публикации Борьба с культурным наследием и имитация его защиты. Что происходит в Одессе
 
НовостиОдессаРоссияУкраинаСергей ЛавровЕкатерина IIГригорий ПотемкинЮНЕСКОпамятниккультурарусская культуракультурное наследиеМИД РФдипломатиядипломатические отношенияпубличная дипломатиядипломатывандализм
 
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