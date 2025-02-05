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"ЮНЕСКО находится в очень глубоком кризисе, а российская культура пробивает себе дорогу" - Лавров

"ЮНЕСКО находится в очень глубоком кризисе, а российская культура пробивает себе дорогу" - Лавров - 05.02.2025 Украина.ру

"ЮНЕСКО находится в очень глубоком кризисе, а российская культура пробивает себе дорогу" - Лавров

ЮНЕСКО стала политизированной организацией и переживает глубокий кризис, при этом российская культура достойно заявляет о себе. Об этом 5 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

2025-02-05T14:14

2025-02-05T14:14

2025-02-05T14:15

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В ходе общения с представителями зарубежных дипмиссий глава российской дипломатии обратил внимание на ряд международных проблем, связанных с Россией и Украиной. Он такдеже подверг критике руководство ЮНЕСКО, в частности – главу организации Одри Азуле.Он напомнил участникам посольского "круглого стола" в дипломатической академии об актах государственного вандализма на Украине. В качестве примера он привёл снос в Одессе памятников императрице Екатерине II и другим основателям города."Её памятник был снесен, памятник Потёмкину, всем другим, кто занимался этим проектом, кто строил его, кто создавал порты, заводы, фабрики, вообще обживал эти земли в течении истории. Их память уничтожается", - заметил Лавров."Через неделю после сноса памятника Екатерине II не только госпожа Азуле не отреагировала на это, как положено, и по её профессиональным обязанностям, а историческую часть Одессы, где этот памятник стоял и был разрушен, взяли и включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал глава российской дипломатии.По его мнению, таким образом глава ЮНЕСКО продемонстрировала вызывающее поведение и демонстративно поощрила практику уничтожения культурного наследия в Одессе.Он отметил, что в 2024 году очередной объект российской культуры (33-й) пополнил список всемирного наследия ЮНЕСКО.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблемы одесситов в публикации Борьба с культурным наследием и имитация его защиты. Что происходит в Одессе

https://ukraina.ru/20230126/1042999193.html

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новости, одесса, россия, украина, сергей лавров, екатерина ii, григорий потемкин, юнеско, памятник, культура, русская культура, культурное наследие, мид рф, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, вандализм