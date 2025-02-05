"ЮНЕСКО находится в очень глубоком кризисе, а российская культура пробивает себе дорогу" - Лавров
14:14 05.02.2025 (обновлено: 14:15 05.02.2025)
© скриншот видео МИД РФ
© скриншот видео МИД РФ
ЮНЕСКО стала политизированной организацией и переживает глубокий кризис, при этом российская культура достойно заявляет о себе. Об этом 5 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе общения с представителями зарубежных дипмиссий глава российской дипломатии обратил внимание на ряд международных проблем, связанных с Россией и Украиной. Он такдеже подверг критике руководство ЮНЕСКО, в частности – главу организации Одри Азуле.
"Глава этой структуры - госпожа Азуле, гражданка Франции - по сути дела, способствует полной "украинизации" повестки дня, политизируя ЮНЕСКО, отказываясь выполнять свои прямые обязанности, которые, в том числе касаются защиты прав журналистов. Не реагирует на многочисленные убийства российских журналистов в зоне СВО. Не реагирует на то, как сносятся исторические памятники на Украине", - сказал Лавров.
Он напомнил участникам посольского "круглого стола" в дипломатической академии об актах государственного вандализма на Украине. В качестве примера он привёл снос в Одессе памятников императрице Екатерине II и другим основателям города.
"Её памятник был снесен, памятник Потёмкину, всем другим, кто занимался этим проектом, кто строил его, кто создавал порты, заводы, фабрики, вообще обживал эти земли в течении истории. Их память уничтожается", - заметил Лавров.
"Через неделю после сноса памятника Екатерине II не только госпожа Азуле не отреагировала на это, как положено, и по её профессиональным обязанностям, а историческую часть Одессы, где этот памятник стоял и был разрушен, взяли и включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал глава российской дипломатии.
По его мнению, таким образом глава ЮНЕСКО продемонстрировала вызывающее поведение и демонстративно поощрила практику уничтожения культурного наследия в Одессе.
"Поэтому ЮНЕСКО, конечно, находится в очень глубоком кризисе. Но несмотря на это российская культура, в том числе через межправительственные органы ЮНЕСКО, пробивает себе дорогу", - констатировал глава МИД РФ.
Он отметил, что в 2024 году очередной объект российской культуры (33-й) пополнил список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблемы одесситов в публикации Борьба с культурным наследием и имитация его защиты. Что происходит в Одессе