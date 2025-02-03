США продолжат поддержку Киева — Медведев
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале заверил, что США продолжат поддержку Украины
"Помощь Киеву будет продолжена под перекрашенным рейгановским девизом "Мир через силу". А поддержка дрессированных политических карликов Пиндостана с помощью "цветных революций" возобновится под барабанную дробь национальных интересов США", - написал он.
Медведев также высмеял слова Зеленского о том, что он якобы не знает где находятся выделенные Вашингтоном 100 миллиардов долларов, и отметил, что они "разошлись по карманам".
Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале У Зеленского пересчитали деньги и прикинули, хватит ли на пенсии на сайте Украина.ру.