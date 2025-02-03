США продолжат поддержку Киева — Медведев - 03.02.2025 Украина.ру
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США продолжат поддержку Киева — Медведев
США продолжат поддержку Киева — Медведев - 03.02.2025 Украина.ру
США продолжат поддержку Киева — Медведев
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале заверил, что США продолжат поддержку Украины
2025-02-03T13:31
2025-02-03T13:31
новости
сша
киев
россия
дмитрий медведев
владимир зеленский
совбез
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"Помощь Киеву будет продолжена под перекрашенным рейгановским девизом "Мир через силу". А поддержка дрессированных политических карликов Пиндостана с помощью "цветных революций" возобновится под барабанную дробь национальных интересов США", - написал он.Медведев также высмеял слова Зеленского о том, что он якобы не знает где находятся выделенные Вашингтоном 100 миллиардов долларов, и отметил, что они "разошлись по карманам".Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале У Зеленского пересчитали деньги и прикинули, хватит ли на пенсии на сайте Украина.ру.
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новости, сша, киев, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, совбез
Новости, США, Киев, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Совбез

США продолжат поддержку Киева — Медведев

13:31 03.02.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале заверил, что США продолжат поддержку Украины
"Помощь Киеву будет продолжена под перекрашенным рейгановским девизом "Мир через силу". А поддержка дрессированных политических карликов Пиндостана с помощью "цветных революций" возобновится под барабанную дробь национальных интересов США", - написал он.
Медведев также высмеял слова Зеленского о том, что он якобы не знает где находятся выделенные Вашингтоном 100 миллиардов долларов, и отметил, что они "разошлись по карманам".
Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале У Зеленского пересчитали деньги и прикинули, хватит ли на пенсии на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАКиевРоссияДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийСовбез
 
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