https://ukraina.ru/20250128/1060626289.html

Обреченные на союз. Китай и Россия в Арктике в условиях противостояния с Западом

Обреченные на союз. Китай и Россия в Арктике в условиях противостояния с Западом - 28.01.2025 Украина.ру

Обреченные на союз. Китай и Россия в Арктике в условиях противостояния с Западом

Китайские аналитики убеждены, что выход США из ДРСМД в прошлую каденцию Трампа и продолжение эпопеи с покупкой Гренландии является частью стратегии ядерного сдерживания, которая может привести с уставке в Арктике американской сети ПРО.

2025-01-28T17:36

2025-01-28T17:36

2025-01-28T17:57

китай

россия

арктика

дональд трамп

си цзиньпин

владимир путин

минобороны

оон

минфин

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/02/1048419156_0:100:1200:775_1920x0_80_0_0_a51b5aea34b36e8bdd5f8a4089a3e80a.jpg

В то же время, еще в 2019 году Минобороны США в докладе Конгрессу сообщила, что научное и экономическое освоение Китаем Арктики — это предлог для появления в регионе военной инфраструктуры КНР.Если китайские опасения безусловно небеспочвенны, то насколько адекватны опасения американских экспертов?Ледяной шелковый путьЭкономика КНР огромна, страна является одним из крупнейших в мире потребителей нефти и природного газа, но при этом сама добывает только 1,8 % мировой нефти (кроме того, в китайской нефти высок процент содержания серы) и 0,7 % природного газа, поэтому без импорта никак. К началу 2020-х годов Китай стал осуществлять доставку около 95 % ввозимых и экспортируемых товаров морским транспортом. Сейчас КНР зависима от поставок через небезопасный Малаккский пролив, поэтому нужна альтернатива.Еще в 2012 году на XVIII съезде КПК руководство страны приняло решение превратить Китай в "великую морскую державу", а в 2013 году Си Цзиньпин анонсировал инициативу "Один пояс — один путь" с целью связать мир единой транспортной сетью. Тогда же Китай получил статус наблюдателя в Арктическом Совете. В 2017 году Си и Путин договорились о том, что одной из ветвей инициативы станет "Ледяной шелковый путь" через воды Северного Ледовитого океана.В начале 2018 года появилась "Белая книга по Арктической политике Китая" с описанием приоритетов страны в регионе: бизнес, инфраструктура, добыча и разведка ископаемых, инвестиции в Севморпуть, который, в связи с изменениями климата, потенциально может стать важным транспортным коридором. Китай объявил себя "околоарктическим государством" (Near-Arctic State) с правом вести в Арктике научную и экономическую деятельность.Поскольку КНР не имеет суверенных прав на Арктику, научно-исследовательская деятельность как часть проекта "сообщество единой судьбы человечества" — хороший способ получить доступ к региону. Этой деятельностью занимаются такие структуры, как министерство иностранных дел КНР, министерство природных ресурсов КНР, Национальная энергетическая администрация КНР, Китайская академия наук, компании China National Petroleum Corporation (CNPC), China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и China Ocean Shipping Company (COSCO).В утвержденном в 2021 году пятилетнем плане развития КНР появились Арктический регион и "Ледяной шелковый путь".С 2016 года Китай осуществляет арктические научные экспедиции почти ежегодно. С 2004 года у КНР есть научная станция "Хуанхэ" на архипелаге Шпицберген. С 2016 года — суперсовременная наземная станция спутниковой связи в расположенном за Северным полярным кругом шведском городе Кирун на территории Центра космических исследований "Эсрейндж". В 2018 году Китай запустил совместную с исландцами обсерваторию в районе Кархалла, которая изучает влияние изменения климата на состояние ледового покрова Северного Ледовитого океана.Исследованиями Арктики занимаются такие структуры с участием КНР, как Международный арктический научный комитет (МАНК), Университет Арктики, Азиатский форум по полярным наукам, Китайско-Североевропейский центр арктических исследований, Тихоокеанская арктическая группа.Кроме природно-климатических проблем, они нацелены на оценку коммерческого и военно-стратегического потенциала региона."Снежные драконы" вгрызаются во льдыКитай активно инвестирует в арктическую инфраструктуру и в акции крупных компаний, работающих в регионе. Например, китайская корпорация CNOOC Ldt. приобрела канадскую компанию Nexen Inc., китайская Jilin Jien Nickel Industry Co. — канадскую Canadian Royalty Inc., китайская Jinduicheng Molybdenum Group Co. — американскую Yukon Zinc, китайская Yunnan Metallurgical Group Co. полностью выкупила проект по добыче цинка и свинца на Юконе. На сегодня порядка 1,5 триллионов долларов вложено Китаем в горнодобывающие, инфраструктурные и энергетические проекты в Арктике.Однако, есть проблемы, которые ограничивают китайские успехи. Во-первых, в регионе мало людей, а, значит, для расширения производств и инфраструктуры нужно привлекать трудовых мигрантов. В 2013 году был случай, когда в обсуждаемой нынче Гренландии на рудниках по добыче железной руды и алюминия Isua и Maniitsoq потребовалось привлечь почти 5 тысяч специалистов из КНР, что эквивалентно почти 10% всего населения острова. Соответственно, обеспокоенная таким масштабным проникновением Дания заблокировала проект.Во-вторых, некоторые проекты не получилось потянуть из-за технологической сложности. Так произошло у CNOOC с разведкой газа на исландском шельфе и с разработкой уранового месторождения Кванефьельд в Гренландии. Есть ряд проблем с инвестициями в России, но об этом позже."Ледяной шелковый путь" через российские воды является приоритетным, но Китай разрабатывает и альтернативный план. Еще в 2012 году китайский ледокол "Сюэлун", он же "Снежный дракон" (построен в 1993 году на Херсонском заводе по советским чертежам, в 1994 приобретен КНР, прошел четыре модернизации) на пути из пятой арктической экспедиции прошел вблизи Северного полюса по трассе, которая характеризовалась китайскими исследователями как "будущий судоходный маршрут через Центральную Арктику". В 2023 году тот же путь успешно прошел ледокол "Сюэлун-2" (построен в 2019 году в Шанхае).С 2018 года КНР начала подготовку к строительству своего первого атомного ледокола "Сюэлун-3". Реактор, которым будет оснащен новый ледокол, относится к водо-водяной модели ACP-100 "Линлун-1", является компактным и применяется в реализуемом в настоящее время проекте мини-АЭС на Хайнане.Если все получится, Китай станет второй после России страной с атомными ледоколами, а также превратится в автономного актора в Арктике, которому более не потребуется российская ледокольная проводка по СМП. Да и сам СМП перестанет быть монополией, так как Китай сможет использовать высокоширотные трассы и "Центральный проход" через Северный полюс. Учитывая, что к 2050 году, по данным ООН, температура в Арктике поднимется на 3-5 градусов, "Центральный проход" может стать вполне актуальным.Стратегия — сближение с РоссиейИз 20 крупных инвестиционных проектов в Арктике, к участию в которых китайские компании были допущены с 2008 г., порядка 12 в настоящее время находятся в стадии реализации, при этом восемь из них приходится на Россию.Ближайшая задача Китая — получение у России преференций для прохода судов через СМП в виде сниженных тарифов на ледокольную и лоцманскую проводку. Учитывая ситуацию, в которой Россия оказалась из-за санкций, и роль Китая в обеспечении относительной стабильности российской экономики, эта задача не кажется недостижимой.На самом деле, Россия буксовала в развитии Арктического региона даже до СВО и тотальных санкций. Например, несколько лет назад компания Nike и НКО "Общество охраны морской среды" запустили инициативу "Arctic Shipping Corporate Pledge" (ASCP), призывая всех отказаться от перевозки грузов по Севморпути из-за вреда экологии. В РФ ответили на это инициативой "устойчивого арктического судоходства", однако из этого ничего не вышло, поскольку инициатива касалась всех восьми участников Арктического совета, а после начала СВО работа России в этом совете была заблокирована. Впрочем, Запад руками "экологистов" сорвал и прошлую попытку Китая построить альтернативный Панамскому канал между Атлантическим и Тихим океанами в Эквадоре. Так что здесь Россия не вполне одинока.Тем не менее, факт остается фактом — со времен распада Советского Союза у России не хватает свободных средств для активного развития Севморпути, а сейчас, когда треть бюджета выделена на расходы, связанные с СВО, — тем более. Многие портовые сооружения СМП устарели и не справляются с современными задачами, только 4 из 20 арктических портов вдоль СМП подключены к транспортной системе России. Севморпуть важен для РФ тем, что через него можно нарастить транзитные перевозки, прежде всего, из Китая, а также перевозки товаров из РФ в КНР. Особенно актуальным это стало после введения Западом санкционного пакета, затрагивающего танкерные перевозки российской нефти.Поэтому преференции (снижение или отмена пошлин, лоцманских сборов и портовых сборов для китайских судов; приоритетные ледокольные услуги для китайских судов; техническая помощь в разработке ледоколов) в обмен на инвестиции — это то, в чем может заключаться российско-китайское сотрудничество в регионе.Инвестиции, конечно, есть и сейчас. После 2014 года Россия пересмотрела вопросы китайского участия в своих арктических проектов, поскольку введенные против НОВАТЭКа санкции отрезали освоение российской Арктики и от западных финансовых институтов, и от ряда технологий по производству СПГ в экстремальных условиях. Китаю ж, на фоне проблем с экологией из-за сжигания угля понадобились новые источники более чистого топлива — природного газа.В итоге завод "Ямал СПГ" с проектной мощностью 17,4 млн тонн в год запустили за счет привлечения китайских инвестиций (до 60% капитала) и оборудования (до 80% модулей, буровых машин и т.д.). Сейчас 30% проекта принадлежит компании CNODC (дочерняя компания китайской CNPC), а 9,9% — Фонду Шелкового пути. Около 20% добываемого там газа законтрактовано китайцами.В завод "Арктик СПГ-2" китайцы вложили не так много — где-то треть от привлеченных кредитов. Китайским компаниям CNODC и CNOOC принадлежит 20% акций проекта. Но значительная часть оборудования снова из КНР, поскольку у НОВАТЭКа его просто нет. Кроме того, из почти 20 млн тонн годовой проектной мощности завода, китайцы законтрактовали около 40%, что в два раза больше, чем на "Ямал СПГ".Эти два завода выводят Россию в тройку крупнейших поставщиков СПГ в КНР. Но с "Арктик СПГ-2" не все хорошо. Запустить удалось только одну технологическую линию из трех, поскольку среди инвесторов не только китайцы, но и французская компания TotalEnergies, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC. Осенью 2023 года Минфин США ввел санкции против компаний, предоставляющих строительные и инжиниринговые услуги для проекта, а также элементы логистической схемы "Новатэка" по перевалке СПГ через плавучие хранилища. Это затормозило строительство, но вторую и третью линию все же строят, снова благодаря Китаю, который принес свои логистические решения и технологии. Но масштабы добычи на этом заводе пока под вопросом.Инвестиции и технологии, но не войнаСложившаяся ситуация обнажила проблемное место многолетней российской стратегии по реализации крупных арктических проектов — расчет на импорт оборудования: 70% оборудования для проекта "Ямал СПГ" произведено в Китае, газ перевозится на судах, построенных в Южной Корее и КНР, а Россия в этой схеме оказывается лишь источником ресурсов. В такой схеме российская экономика становится крайне зависимой и уязвимой.Китай же, наоборот, все больше переключается на цифровые и коммуникационные технологии, такие, как телекоммуникационные сети, подводные кабели, спутники и умные города, и даже запустил проект "Цифровой Шелковый путь", который заключается в обеспечении цифровых коммуникаций на протяжении инициативы "Один пояс — один путь".Кроме того, есть еще и вопрос безопасности. Целый ряд российских и китайских экспертов считают, что гипотетическая блокировка американцами доступа к природным ресурсам и морским навигационным путям в Арктике (особенно с учетом претензий Трампа на Гренландию) может со временем потребовать военного вмешательства. Как минимум военного присутствия КНР в регионе. По оценкам Пентагона, НОАК может направить в Арктику подводные лодки, как средство сдерживания ядерного потенциала США. До этого, конечно, пока далеко, но военное сотрудничество Китая с Россией углубляется, проходят совместные военные учения. Китай покупает в России авиатехнику, подлодки, корветы, средства ПВО.Стремление Пекина усилить военное сотрудничество с Москвой вызвано не только агрессивными действиями США, но и такими же действиями Японии, Южной Кореи, восточных военных блоков Quad и AUKUS.Украинский конфликт сближает арктические интересы России и Китая. Из-за конфликта РФ потеряла западных партнеров по развитию СМП, а Китай — тех же западных партнеров по проекту "Ледового шелкового пути". Так как своих территорий в Арктике у Китая нет, тесное сотрудничество с Россией становится безальтернативным. Точно так же безальтернативными становятся китайские инвестиции в российские арктические проекты.Появление в Арктике китайских военных баз маловероятно, даже с учетом возрастающей американской угрозы. Союзнические отношения с Россией защищают китайские интересы в военном плане, и этого может быть вполне достаточно.Учитывая невозможность работы РФ в Арктическом совете, который теперь полностью состоит из стран НАТО, специалисты не исключают создание в будущем "Арктического совета 2.0" в составе России, Китая, Индии и Сингапура.О том, что нужно американцам на севере Евразии — в материале "Трампизм как высшая стадия империализма. "Друг Донни" хочет вломиться в Россию через "арктические ворота"

https://ukraina.ru/20250103/1048536170.html

https://ukraina.ru/20230820/1048796597.html

https://ukraina.ru/20231019/1050320397.html

китай

россия

арктика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

китай, россия, арктика, дональд трамп, си цзиньпин, владимир путин, минобороны, оон, минфин, эксклюзив