https://ukraina.ru/20250128/1060617751.html
Лавров обвинил ЮНЕСКО в "позорном молчании" об уничтожении Киевом связанных с РФ памятников
Лавров обвинил ЮНЕСКО в "позорном молчании" об уничтожении Киевом связанных с РФ памятников - 28.01.2025 Украина.ру
Лавров обвинил ЮНЕСКО в "позорном молчании" об уничтожении Киевом связанных с РФ памятников
Секретариат ЮНЕСКО позорно замалчивает факты уничтожения памятников связанного с Россией культурного наследия в Прибалтике и на Украине. Об этом заявил 28 января глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания комиссии по делам ЮНЕСКО
2025-01-28T12:00
2025-01-28T12:00
2025-01-28T12:22
новости
россия
сергей лавров
прибалтика
украина
григорий потемкин
юнеско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047418567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2547ab66a3aeaaffe9c3ad48a199f47.jpg
"Подыгрывая киевским властям и их западным покровителям, секретариат молчит. Я бы сказал, позорное молчание в отношении массового системного уничтожения памятников российского историко-культурного наследия на Украине, в Прибалтике, включая те, которые находятся под защитой ЮНЕСКО как культурные ценности", - сказал он.Как отметил министр, в организации, например, проигнорировали демонтаж памятников Екатерине Великой и генерал-фельдмаршалу Григорию Потемкину в исторической части Одессы, всего через неделю после этого объявив район объектом всемирного наследия.О других высказываниях министра - в материале Лавров: "Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится" на сайте Украина.ру.
россия
прибалтика
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047418567_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b4d39beefb2080e23cb966557e9a0b12.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сергей лавров, прибалтика, украина, григорий потемкин, юнеско
Новости, Россия, Сергей Лавров, Прибалтика, Украина, Григорий Потемкин, ЮНЕСКО
Лавров обвинил ЮНЕСКО в "позорном молчании" об уничтожении Киевом связанных с РФ памятников
12:00 28.01.2025 (обновлено: 12:22 28.01.2025)
Секретариат ЮНЕСКО позорно замалчивает факты уничтожения памятников связанного с Россией культурного наследия в Прибалтике и на Украине. Об этом заявил 28 января глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания комиссии по делам ЮНЕСКО