Лавров обвинил ЮНЕСКО в "позорном молчании" об уничтожении Киевом связанных с РФ памятников - 28.01.2025 Украина.ру
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Лавров обвинил ЮНЕСКО в "позорном молчании" об уничтожении Киевом связанных с РФ памятников
Лавров обвинил ЮНЕСКО в "позорном молчании" об уничтожении Киевом связанных с РФ памятников - 28.01.2025 Украина.ру
Лавров обвинил ЮНЕСКО в "позорном молчании" об уничтожении Киевом связанных с РФ памятников
Секретариат ЮНЕСКО позорно замалчивает факты уничтожения памятников связанного с Россией культурного наследия в Прибалтике и на Украине. Об этом заявил 28 января глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания комиссии по делам ЮНЕСКО
2025-01-28T12:00
2025-01-28T12:22
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"Подыгрывая киевским властям и их западным покровителям, секретариат молчит. Я бы сказал, позорное молчание в отношении массового системного уничтожения памятников российского историко-культурного наследия на Украине, в Прибалтике, включая те, которые находятся под защитой ЮНЕСКО как культурные ценности", - сказал он.Как отметил министр, в организации, например, проигнорировали демонтаж памятников Екатерине Великой и генерал-фельдмаршалу Григорию Потемкину в исторической части Одессы, всего через неделю после этого объявив район объектом всемирного наследия.О других высказываниях министра - в материале Лавров: "Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сергей лавров, прибалтика, украина, григорий потемкин, юнеско
Новости, Россия, Сергей Лавров, Прибалтика, Украина, Григорий Потемкин, ЮНЕСКО

Лавров обвинил ЮНЕСКО в "позорном молчании" об уничтожении Киевом связанных с РФ памятников

12:00 28.01.2025 (обновлено: 12:22 28.01.2025)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание министров иностранных дел ОДКБ
Заседание министров иностранных дел ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
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Секретариат ЮНЕСКО позорно замалчивает факты уничтожения памятников связанного с Россией культурного наследия в Прибалтике и на Украине. Об этом заявил 28 января глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания комиссии по делам ЮНЕСКО
"Подыгрывая киевским властям и их западным покровителям, секретариат молчит. Я бы сказал, позорное молчание в отношении массового системного уничтожения памятников российского историко-культурного наследия на Украине, в Прибалтике, включая те, которые находятся под защитой ЮНЕСКО как культурные ценности", - сказал он.
Как отметил министр, в организации, например, проигнорировали демонтаж памятников Екатерине Великой и генерал-фельдмаршалу Григорию Потемкину в исторической части Одессы, всего через неделю после этого объявив район объектом всемирного наследия.
"Как будто специально ждали, чтобы обеспечить себе алиби", - подчеркнул Лавров.
О других высказываниях министра - в материале Лавров: "Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится" на сайте Украина.ру.
 
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