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Лавров обвинил ЮНЕСКО в "позорном молчании" об уничтожении Киевом связанных с РФ памятников

Лавров обвинил ЮНЕСКО в "позорном молчании" об уничтожении Киевом связанных с РФ памятников - 28.01.2025 Украина.ру

Лавров обвинил ЮНЕСКО в "позорном молчании" об уничтожении Киевом связанных с РФ памятников

Секретариат ЮНЕСКО позорно замалчивает факты уничтожения памятников связанного с Россией культурного наследия в Прибалтике и на Украине. Об этом заявил 28 января глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания комиссии по делам ЮНЕСКО

2025-01-28T12:00

2025-01-28T12:00

2025-01-28T12:22

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"Подыгрывая киевским властям и их западным покровителям, секретариат молчит. Я бы сказал, позорное молчание в отношении массового системного уничтожения памятников российского историко-культурного наследия на Украине, в Прибалтике, включая те, которые находятся под защитой ЮНЕСКО как культурные ценности", - сказал он.Как отметил министр, в организации, например, проигнорировали демонтаж памятников Екатерине Великой и генерал-фельдмаршалу Григорию Потемкину в исторической части Одессы, всего через неделю после этого объявив район объектом всемирного наследия.О других высказываниях министра - в материале Лавров: "Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сергей лавров, прибалтика, украина, григорий потемкин, юнеско