"Не путать мышей с тараканами": эксперт о том, зачем Трамп на 90 дней остановил помощь по линии USAID
© Минобороны СШААмериканские реактивные системы залпового огня (РСЗО) снаряды
© Минобороны США
Приостановив помощь другим странам по линии USAID, Трамп пытается переключить финансовые потоки на структуры, которые будут поддерживать его политику. При этом военная помощь идет по другим каналам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке программ помощи США другим странам в целях развития на 90 дней.
В этом вопросе не нужно "путать мышей с тараканами": на 90 дней остановлена не вся помощь, а именно помощь по линии USAID (Агентство США по международному развитию), подчеркнул эксперт.
"А помощь отошла соросовским организациям или организациям, связанным с демократами за рубежом. Это организации, которые боролись против Трампа и его политики", — отметил Ищенко.
По его мнению, президент США делает вполне логичную вещь. Трамп пытается переключить финансовые потоки на структуры, которые будут поддерживать его политику, добавил он.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Скотта Риттера: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США на сайте Украина.ру.
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