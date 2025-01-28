https://ukraina.ru/20250128/1060611138.html

"Не путать мышей с тараканами": эксперт о том, зачем Трамп на 90 дней остановил помощь по линии USAID

"Не путать мышей с тараканами": эксперт о том, зачем Трамп на 90 дней остановил помощь по линии USAID - 28.01.2025 Украина.ру

"Не путать мышей с тараканами": эксперт о том, зачем Трамп на 90 дней остановил помощь по линии USAID

Приостановив помощь другим странам по линии USAID, Трамп пытается переключить финансовые потоки на структуры, которые будут поддерживать его политику. При этом военная помощь идет по другим каналам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-28T05:00

2025-01-28T05:00

2025-01-28T05:00

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ростислав ищенко

джо байден

военная помощь

политика

помощь

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Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке программ помощи США другим странам в целях развития на 90 дней.В этом вопросе не нужно "путать мышей с тараканами": на 90 дней остановлена не вся помощь, а именно помощь по линии USAID (Агентство США по международному развитию), подчеркнул эксперт.По его мнению, президент США делает вполне логичную вещь. Трамп пытается переключить финансовые потоки на структуры, которые будут поддерживать его политику, добавил он."А военная помощь идет по другим каналам. Более того, военная помощь Украине на ближайший период, которая была выделена Конгрессом, уже санкционирована Байденом. Три миллиарда долларов Украине уже идут", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Скотта Риттера: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250126/1060545238.html

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, ростислав ищенко, джо байден, военная помощь, политика, помощь, деньги, детали