"Не путать мышей с тараканами": эксперт о том, зачем Трамп на 90 дней остановил помощь по линии USAID - 28.01.2025 Украина.ру
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"Не путать мышей с тараканами": эксперт о том, зачем Трамп на 90 дней остановил помощь по линии USAID
"Не путать мышей с тараканами": эксперт о том, зачем Трамп на 90 дней остановил помощь по линии USAID - 28.01.2025 Украина.ру
"Не путать мышей с тараканами": эксперт о том, зачем Трамп на 90 дней остановил помощь по линии USAID
Приостановив помощь другим странам по линии USAID, Трамп пытается переключить финансовые потоки на структуры, которые будут поддерживать его политику. При этом военная помощь идет по другим каналам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-01-28T05:00
2025-01-28T05:00
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
ростислав ищенко
джо байден
военная помощь
политика
помощь
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Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке программ помощи США другим странам в целях развития на 90 дней.В этом вопросе не нужно "путать мышей с тараканами": на 90 дней остановлена не вся помощь, а именно помощь по линии USAID (Агентство США по международному развитию), подчеркнул эксперт.По его мнению, президент США делает вполне логичную вещь. Трамп пытается переключить финансовые потоки на структуры, которые будут поддерживать его политику, добавил он."А военная помощь идет по другим каналам. Более того, военная помощь Украине на ближайший период, которая была выделена Конгрессом, уже санкционирована Байденом. Три миллиарда долларов Украине уже идут", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Скотта Риттера: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, ростислав ищенко, джо байден, военная помощь, политика, помощь, деньги, детали
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Джо Байден, военная помощь, политика, помощь, деньги, детали

"Не путать мышей с тараканами": эксперт о том, зачем Трамп на 90 дней остановил помощь по линии USAID

05:00 28.01.2025
 
© Минобороны СШААмериканские реактивные системы залпового огня (РСЗО) снаряды
Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) снаряды
© Минобороны США
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Приостановив помощь другим странам по линии USAID, Трамп пытается переключить финансовые потоки на структуры, которые будут поддерживать его политику. При этом военная помощь идет по другим каналам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке программ помощи США другим странам в целях развития на 90 дней.
В этом вопросе не нужно "путать мышей с тараканами": на 90 дней остановлена не вся помощь, а именно помощь по линии USAID (Агентство США по международному развитию), подчеркнул эксперт.
"А помощь отошла соросовским организациям или организациям, связанным с демократами за рубежом. Это организации, которые боролись против Трампа и его политики", — отметил Ищенко.
По его мнению, президент США делает вполне логичную вещь. Трамп пытается переключить финансовые потоки на структуры, которые будут поддерживать его политику, добавил он.
"А военная помощь идет по другим каналам. Более того, военная помощь Украине на ближайший период, которая была выделена Конгрессом, уже санкционирована Байденом. Три миллиарда долларов Украине уже идут", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Скотта Риттера: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США на сайте Украина.ру.
Ирина Верхуша интервью
26 января, 08:00
Шляпка-шапокляпка и новый курс США. Модельер Верхуша о тайных знаках в нарядах на инаугурации ТрампаЗеленского на инаугурации Трампа не было, его не позвали. Если бы он приехал, то выглядел бы ирреально, в его привычной манере. Когда в голове мусор, то и внешний вид — точно такая же история. Когда он был актером его гардероб был весьма интереснее, считает модельер.
 
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05:00"Не путать мышей с тараканами": эксперт о том, зачем Трамп на 90 дней остановил помощь по линии USAID
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