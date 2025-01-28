Мир ждал от Трампа прогрессивных шагов и разрядку обстановки, но он усилил психоз и неразбериху - эксперт - 28.01.2025 Украина.ру
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Мир ждал от Трампа прогрессивных шагов и разрядку обстановки, но он усилил психоз и неразбериху - эксперт
Мир ждал от Трампа прогрессивных шагов и разрядку обстановки, но он усилил психоз и неразбериху - эксперт - 28.01.2025 Украина.ру
Мир ждал от Трампа прогрессивных шагов и разрядку обстановки, но он усилил психоз и неразбериху - эксперт
Удивление от действий Трампа на Западе скоро сменится разочарованием, потому что весь мир ждал от него прогрессивных шагов, направленных на разрядку обстановки. В итоге президент США лишь усиливает психоз и неразбериху. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
2025-01-28T04:00
2025-01-28T04:00
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запад
дональд трамп
офицеры россии
санкции
экономика
союзники
европа
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Весь мир замер в напряжении от заявлений и поступков, которые сейчас совершает старый новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сказал эксперт.Но сегодня мы видим усугубление политической, экономической и военной обстановки. И уже не только в сторону России, но и по отношению к соседям и неизменным историческим союзникам Америки, добавил офицер."Получается, Трамп хочет поставить их в неудобное положение, чтобы европейские страны работали не в пользу развития своих государств и народов, а во благо экономики США, подчинялись им", — подчеркнул Липовой.В итоге Трамп лишь усиливает психоз, неразбериху в мире, оказывая давление на все государства. Поэтому его заявления о том, что сейчас США "начнут душить Россию новыми санкциями", показывают, что Трамп глубоко заблуждается. Он не понимает ситуации, которая создалась на момент его прихода к власти, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Липового: Трамп вспомнил старое, диктует России и миру свои условия, устраивая массовый психоз на сайте Украина.ру.Также на тему антироссийских санкций в материале "Сийярто с Рубио говорили не случайно. Бела Ковач о том, почему Венгрия поддержала санкции против РФ" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, запад, дональд трамп, офицеры россии, санкции, экономика, союзники, европа, детали, международные отношения
Новости, Россия, США, Запад, Дональд Трамп, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, санкции, экономика, союзники, Европа, детали, международные отношения

Мир ждал от Трампа прогрессивных шагов и разрядку обстановки, но он усилил психоз и неразбериху - эксперт

04:00 28.01.2025
 
Трамп на мусоровозе
Трамп на мусоровозе
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Удивление от действий Трампа на Западе скоро сменится разочарованием, потому что весь мир ждал от него прогрессивных шагов, направленных на разрядку обстановки. В итоге президент США лишь усиливает психоз и неразбериху. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
Весь мир замер в напряжении от заявлений и поступков, которые сейчас совершает старый новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сказал эксперт.
"Думаю, скоро удивление от действий Трампа на Западе сменится разочарованием, потому что весь мир, в первую очередь Европа, ждали от Трампа каких-то прогрессивных шагов, направленных на разрядку обстановки, а не на нагнетание", — отметил Липовой.
Но сегодня мы видим усугубление политической, экономической и военной обстановки. И уже не только в сторону России, но и по отношению к соседям и неизменным историческим союзникам Америки, добавил офицер.
"Получается, Трамп хочет поставить их в неудобное положение, чтобы европейские страны работали не в пользу развития своих государств и народов, а во благо экономики США, подчинялись им", — подчеркнул Липовой.
В итоге Трамп лишь усиливает психоз, неразбериху в мире, оказывая давление на все государства. Поэтому его заявления о том, что сейчас США "начнут душить Россию новыми санкциями", показывают, что Трамп глубоко заблуждается. Он не понимает ситуации, которая создалась на момент его прихода к власти, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Липового: Трамп вспомнил старое, диктует России и миру свои условия, устраивая массовый психоз на сайте Украина.ру.
Также на тему антироссийских санкций в материале "Сийярто с Рубио говорили не случайно. Бела Ковач о том, почему Венгрия поддержала санкции против РФ" на сайте Украина.ру.
Зеленский - продавец волшебной лжи
Вчера, 10:55
Переговоры Украины с УкраинойУкраинцы никак не могут понять почему их не принимают в ЕС и НАТО. Россия против, так она и против принятия Прибалтики возражала и вообще от расширения НАТО на Восток была не в восторге.
 
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