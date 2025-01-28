Мир ждал от Трампа прогрессивных шагов и разрядку обстановки, но он усилил психоз и неразбериху - эксперт
Трамп на мусоровозе
Удивление от действий Трампа на Западе скоро сменится разочарованием, потому что весь мир ждал от него прогрессивных шагов, направленных на разрядку обстановки. В итоге президент США лишь усиливает психоз и неразбериху. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
Весь мир замер в напряжении от заявлений и поступков, которые сейчас совершает старый новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сказал эксперт.
"Думаю, скоро удивление от действий Трампа на Западе сменится разочарованием, потому что весь мир, в первую очередь Европа, ждали от Трампа каких-то прогрессивных шагов, направленных на разрядку обстановки, а не на нагнетание", — отметил Липовой.
Но сегодня мы видим усугубление политической, экономической и военной обстановки. И уже не только в сторону России, но и по отношению к соседям и неизменным историческим союзникам Америки, добавил офицер.
"Получается, Трамп хочет поставить их в неудобное положение, чтобы европейские страны работали не в пользу развития своих государств и народов, а во благо экономики США, подчинялись им", — подчеркнул Липовой.
В итоге Трамп лишь усиливает психоз, неразбериху в мире, оказывая давление на все государства. Поэтому его заявления о том, что сейчас США "начнут душить Россию новыми санкциями", показывают, что Трамп глубоко заблуждается. Он не понимает ситуации, которая создалась на момент его прихода к власти, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Липового: Трамп вспомнил старое, диктует России и миру свои условия, устраивая массовый психоз на сайте Украина.ру.
Также на тему антироссийских санкций в материале "Сийярто с Рубио говорили не случайно. Бела Ковач о том, почему Венгрия поддержала санкции против РФ" на сайте Украина.ру.