https://ukraina.ru/20250128/1060610808.html

Липовой: Трамп начинает диктовать условия и угрожает санкциями, но Россия выработала четкий иммунитет

Липовой: Трамп начинает диктовать условия и угрожает санкциями, но Россия выработала четкий иммунитет - 28.01.2025 Украина.ру

Липовой: Трамп начинает диктовать условия и угрожает санкциями, но Россия выработала четкий иммунитет

Трамп начинает диктовать условия России, угрожая очередными санкциями. Но Россия практически не реагирует на западные угрозы, доказав всему миру, что ее невозможно "поставить на колени". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой

2025-01-28T03:30

2025-01-28T03:30

2025-01-28T03:30

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Без устранения первоначальных причин (наступление НАТО на границы России, демилитаризация и денацификация Украины) какие-либо переговоры, тем более с США, не имеют никакого смысла. Здесь у России очень четкая позиция, считает эксперт. Президент США Дональд Трамп, осознав эту ситуацию, теперь начинает обсуждение украинского вопроса совсем с иной позиции, изменив свою точку зрения буквально на 180 градусов, подчеркнул офицер.Трамп начинает диктовать условия России, как это было и в первый период его президентства, угрожая очередными санкциями. Но на них у России уже выработан четкий иммунитет, отметил он."Россия практически не реагирует на западные угрозы, потому что мы доказали всему миру, что никакими санкциями нас невозможно поставить на колени, экономика работает, природных ресурсов достаточно — в отличие от Европы, которая от этих ограничений пострадала гораздо больше", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Липового: Трамп вспомнил старое, диктует России и миру свои условия, устраивая массовый психоз на сайте Украина.ру.О том, что стоит за последними заявлениями Трампа по России и украинскому кризису — в материале "Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине".

https://ukraina.ru/20250127/1060602202.html

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, офицеры россии, нато, санкции, европа, экономика, война, сво, детали