https://ukraina.ru/20250127/1060597058.html

За 40 лет Америка не выиграла ни одной войны, в которую "ввязалась": Вэнс подвел статистику

За 40 лет Америка не выиграла ни одной войны, в которую "ввязалась": Вэнс подвел статистику - 27.01.2025 Украина.ру

За 40 лет Америка не выиграла ни одной войны, в которую "ввязалась": Вэнс подвел статистику

За последние 40 лет США были участниками многих войн, но не одержали победу ни в одной из них. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс

2025-01-27T13:28

2025-01-27T13:28

2025-01-27T13:28

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дональд трамп

пентагон

сенат

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По ходу беседы ведущая телеканала упомянула, что назначение Пита Хегсета на должность главы Пентагона прошло с "наименьшим перевесом с момента создания должности". По его словам, именно это привело к кризису набора военнослужащих в армию, проблемам с ценами на закупки, которые не соответствуют качеству. Вэнс считает, что Хегсет способен "исправить проблемы в Министерстве обороны, которых, к сожалению, много"."Нам нужны большие перемены", — заявил вице-президент.Ранее Сенат США назначил Хегсета на пост главы Пентагона. Подробнее о нем — в материале Предупреждение для врагов Америки: Трамп шокировал Пентагон своим выборомДругие новости:"Надавите на Россию": экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой

https://ukraina.ru/20250122/1060458304.html

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новости, сша, америка, вашингтон, джей ди вэнс, пит хегсет, дональд трамп, пентагон, сенат