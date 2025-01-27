https://ukraina.ru/20250127/1060597058.html
За 40 лет Америка не выиграла ни одной войны, в которую "ввязалась": Вэнс подвел статистику
За 40 лет Америка не выиграла ни одной войны, в которую "ввязалась": Вэнс подвел статистику - 27.01.2025 Украина.ру
За 40 лет Америка не выиграла ни одной войны, в которую "ввязалась": Вэнс подвел статистику
За последние 40 лет США были участниками многих войн, но не одержали победу ни в одной из них. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс
2025-01-27T13:28
2025-01-27T13:28
2025-01-27T13:28
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вашингтон
джей ди вэнс
пит хегсет
дональд трамп
пентагон
сенат
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По ходу беседы ведущая телеканала упомянула, что назначение Пита Хегсета на должность главы Пентагона прошло с "наименьшим перевесом с момента создания должности". По его словам, именно это привело к кризису набора военнослужащих в армию, проблемам с ценами на закупки, которые не соответствуют качеству. Вэнс считает, что Хегсет способен "исправить проблемы в Министерстве обороны, которых, к сожалению, много"."Нам нужны большие перемены", — заявил вице-президент.Ранее Сенат США назначил Хегсета на пост главы Пентагона. Подробнее о нем — в материале Предупреждение для врагов Америки: Трамп шокировал Пентагон своим выборомДругие новости:"Надавите на Россию": экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой
https://ukraina.ru/20250122/1060458304.html
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новости, сша, америка, вашингтон, джей ди вэнс, пит хегсет, дональд трамп, пентагон, сенат
Новости, США, Америка, Вашингтон, Джей Ди Вэнс, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Пентагон, сенат
За 40 лет Америка не выиграла ни одной войны, в которую "ввязалась": Вэнс подвел статистику
За последние 40 лет США были участниками многих войн, но не одержали победу ни в одной из них. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс