За 40 лет Америка не выиграла ни одной войны, в которую "ввязалась": Вэнс подвел статистику - 27.01.2025 Украина.ру
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За 40 лет Америка не выиграла ни одной войны, в которую "ввязалась": Вэнс подвел статистику
За 40 лет Америка не выиграла ни одной войны, в которую "ввязалась": Вэнс подвел статистику - 27.01.2025 Украина.ру
За 40 лет Америка не выиграла ни одной войны, в которую "ввязалась": Вэнс подвел статистику
За последние 40 лет США были участниками многих войн, но не одержали победу ни в одной из них. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс
2025-01-27T13:28
2025-01-27T13:28
новости
сша
америка
вашингтон
джей ди вэнс
пит хегсет
дональд трамп
пентагон
сенат
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По ходу беседы ведущая телеканала упомянула, что назначение Пита Хегсета на должность главы Пентагона прошло с "наименьшим перевесом с момента создания должности". По его словам, именно это привело к кризису набора военнослужащих в армию, проблемам с ценами на закупки, которые не соответствуют качеству. Вэнс считает, что Хегсет способен "исправить проблемы в Министерстве обороны, которых, к сожалению, много"."Нам нужны большие перемены", — заявил вице-президент.Ранее Сенат США назначил Хегсета на пост главы Пентагона. Подробнее о нем — в материале Предупреждение для врагов Америки: Трамп шокировал Пентагон своим выборомДругие новости:"Надавите на Россию": экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой
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новости, сша, америка, вашингтон, джей ди вэнс, пит хегсет, дональд трамп, пентагон, сенат
Новости, США, Америка, Вашингтон, Джей Ди Вэнс, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Пентагон, сенат

За 40 лет Америка не выиграла ни одной войны, в которую "ввязалась": Вэнс подвел статистику

13:28 27.01.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP / Alex Brandon
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За последние 40 лет США были участниками многих войн, но не одержали победу ни в одной из них. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс
По ходу беседы ведущая телеканала упомянула, что назначение Пита Хегсета на должность главы Пентагона прошло с "наименьшим перевесом с момента создания должности".
"Если вы вспомните все эти двухпартийные, массовые голосования, мы должны спросить себя, что они нам дали? Они дали нам страну, в которой мы вели много войн за последние 40 лет, но не выиграли ни одной войны за все время, что я жив", — ответил ей Вэнс.
По его словам, именно это привело к кризису набора военнослужащих в армию, проблемам с ценами на закупки, которые не соответствуют качеству. Вэнс считает, что Хегсет способен "исправить проблемы в Министерстве обороны, которых, к сожалению, много".
"Нам нужны большие перемены", — заявил вице-президент.
Ранее Сенат США назначил Хегсета на пост главы Пентагона. Подробнее о нем — в материале Предупреждение для врагов Америки: Трамп шокировал Пентагон своим выбором
- РИА Новости, 1920, 22.01.2025
22 января, 12:02
Полная перезагрузка: Пентагон уволил всех чиновников, связанных с поставками оружия ВСУ Все сотрудники Пентагона, которые были ответственны за поставки оружия для Вооруженных сил Украины, попали под увольнение. Об этом рассказал украинский военный корреспондент Роман Бочкала
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НовостиСШААмерикаВашингтонДжей Ди ВэнсПит ХегсетДональд ТрампПентагонсенат
 
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Заголовок открываемого материала
13:28За 40 лет Америка не выиграла ни одной войны, в которую "ввязалась": Вэнс подвел статистику
13:21Еврокомиссия, Венгрия и Словакия продолжат переговоры с Киевом о транзите газа в ЕС
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13:06"Надавите на Россию": экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой
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