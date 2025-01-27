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Сийярто объяснил, от чего будет зависеть голосование Венгрии по антироссийским санкциям

Сийярто объяснил, от чего будет зависеть голосование Венгрии по антироссийским санкциям - 27.01.2025 Украина.ру

Сийярто объяснил, от чего будет зависеть голосование Венгрии по антироссийским санкциям

Голосование Венгрии по продлению антироссийских санкций еще на полгода будет зависеть от того, даст ли Евросоюз гарантии по энергобезопасности Будапешту. Об этом заявил в соцсетях министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

2025-01-27T13:12

2025-01-27T13:12

2025-01-27T13:12

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"Сегодня на заседании совета министров иностранных дел стран ЕС наше голосование будет зависеть от того, даст ли Еврокомиссия гарантии того, что она будет в будущем предпринимать шаги во всех случаях, когда энергобезопасности стран-членов ЕС угрожают из-за пределов Евросоюза", - написал Сийярто.Санкции действуют до 31 января, они должны быть продлены до 31 июля 2025 года.Ранее Сийярто перед возможным продлением санкций против РФ потребовал у главы европейской дипломатии Каи Каллас и генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития Матиаса Корманна гарантий, что Украина и ЕС не будут мешать энергоснабжению Венгрии.А венгерский премьер-министр Виктор Орбан указывал, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.Подробнее о возможном соглашении по санкциям - в материале Постпреды ЕС снова попытаются продлить антироссийские санкции на сайте Украина.ру.

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