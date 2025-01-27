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Ударили по военным аэродромам, цехам БПЛА и базе горючего: Минобороны об успехах ВС РФ

Ударили по военным аэродромам, цехам БПЛА и базе горючего: Минобороны об успехах ВС РФ - 27.01.2025 Украина.ру

Ударили по военным аэродромам, цехам БПЛА и базе горючего: Минобороны об успехах ВС РФ

Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотников, а также базе горючего ВСУ, сообщило Минобороны РФ

2025-01-27T12:30

2025-01-27T12:30

2025-01-27T12:30

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Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 64 беспилотника самолетного типа.Ведомство указало, что ВС РФ ударили по скоплениям живой силы и техники противника в 149 районахТак, подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре автомобиля и склад боеприпасов.Подразделения группировки российских войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Барановка, Шевченко, Славянка, Ясеновое, Новоелизаветовка и Андреевка Донецкой Народной Республики.Кроме того, ВСУ за сутки потеряли до 15 военных, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении.Силы "Востока" освободили Великую Новоселку в ДНР, ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, танк и САУ Krab.О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин на сайте Украина.ру.

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