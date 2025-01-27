Ударили по военным аэродромам, цехам БПЛА и базе горючего: Минобороны об успехах ВС РФ
Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотников, а также базе горючего ВСУ, сообщило Минобороны РФ
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 64 беспилотника самолетного типа.
Ведомство указало, что ВС РФ ударили по скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах
Так, подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре автомобиля и склад боеприпасов.
Подразделения группировки российских войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Барановка, Шевченко, Славянка, Ясеновое, Новоелизаветовка и Андреевка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 610 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - перечислили в министерстве.
Кроме того, ВСУ за сутки потеряли до 15 военных, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении.
Силы "Востока" освободили Великую Новоселку в ДНР, ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, танк и САУ Krab.
О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин на сайте Украина.ру.