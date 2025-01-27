Ударили по военным аэродромам, цехам БПЛА и базе горючего: Минобороны об успехах ВС РФ - 27.01.2025 Украина.ру
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Ударили по военным аэродромам, цехам БПЛА и базе горючего: Минобороны об успехах ВС РФ
Ударили по военным аэродромам, цехам БПЛА и базе горючего: Минобороны об успехах ВС РФ - 27.01.2025 Украина.ру
Ударили по военным аэродромам, цехам БПЛА и базе горючего: Минобороны об успехах ВС РФ
Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотников, а также базе горючего ВСУ, сообщило Минобороны РФ
2025-01-27T12:30
2025-01-27T12:30
новости
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вооруженные силы украины
минобороны
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Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 64 беспилотника самолетного типа.Ведомство указало, что ВС РФ ударили по скоплениям живой силы и техники противника в 149 районахТак, подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре автомобиля и склад боеприпасов.Подразделения группировки российских войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Барановка, Шевченко, Славянка, Ясеновое, Новоелизаветовка и Андреевка Донецкой Народной Республики.Кроме того, ВСУ за сутки потеряли до 15 военных, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении.Силы "Востока" освободили Великую Новоселку в ДНР, ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, танк и САУ Krab.О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин на сайте Украина.ру.
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новости, россия, херсонская область, украина, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Россия, Херсонская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Ударили по военным аэродромам, цехам БПЛА и базе горючего: Минобороны об успехах ВС РФ

12:30 27.01.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотников, а также базе горючего ВСУ, сообщило Минобороны РФ
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 64 беспилотника самолетного типа.
Ведомство указало, что ВС РФ ударили по скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах
Так, подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре автомобиля и склад боеприпасов.
Подразделения группировки российских войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Барановка, Шевченко, Славянка, Ясеновое, Новоелизаветовка и Андреевка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 610 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - перечислили в министерстве.
Кроме того, ВСУ за сутки потеряли до 15 военных, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении.
Силы "Востока" освободили Великую Новоселку в ДНР, ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, танк и САУ Krab.
О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин на сайте Украина.ру.
 
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