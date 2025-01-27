В Турции решили, что Зеленскому не удастся избежать переговоров с Путиным, но кое-что забыли
© AP / Geert Vanden Wijngaert
© AP / Geert Vanden Wijngaert
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога может занять роль посредника по урегулированию конфликта на Украине, и у Владимира Зеленского нет шансов избежать переговоров. Об этом в понедельник,27 января, написала турецкая проправительственная газета Hürriyet
"Турция может взять на себя миссию по организации переговоров, а президенту Эрдогану может быть отведена роль посредника. Потому что Эрдоган - единственный лидер, который может вести переговоры и с [Владимиром] Путиным, и с [Владимиром] Зеленским. Теперь к этому добавился [Дональд] Трамп. <...> У Зеленского, который лишился американской поддержки, нет шансов избежать переговоров", - отметил близкий к правительственным кругам журналист издания Абдулькадир Сельви.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Турция предлагает выступить посредником в возможных будущих переговорах по урегулированию на Украине. Правда свои услуги предлагали и другие страны.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно предлагал переговоры, однако главарь киевского режима Зеленский так и не решился вступить в диалог, меняя свое мнение практически ежедневно, пока сам себе на законодательном уровне не запретил разговаривать с Путиным.
В мае президентские полномочия Зеленского истекли, и российский лидер отметил, что Москва не признает его прав на участие в переговорах. В Кремле также отметили, что на данный момент единственным представителем легитимной власти Украины является спикер Парламента страны Руслан Стефанчук.
О его возможной роли в переговорном пространстве - в материале Михаила Павлива Про спикера Рады Стефанчука и его амбициях стать "Верховным правителем Киева".