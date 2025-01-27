https://ukraina.ru/20250127/1060582921.html

В Турции решили, что Зеленскому не удастся избежать переговоров с Путиным, но кое-что забыли

В Турции решили, что Зеленскому не удастся избежать переговоров с Путиным, но кое-что забыли - 27.01.2025 Украина.ру

В Турции решили, что Зеленскому не удастся избежать переговоров с Путиным, но кое-что забыли

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога может занять роль посредника по урегулированию конфликта на Украине, и у Владимира Зеленского нет шансов избежать переговоров. Об этом в понедельник,27 января, написала турецкая проправительственная газета Hürriyet

2025-01-27T10:19

2025-01-27T10:19

2025-01-27T10:19

новости

турция

украина

россия

владимир зеленский

владимир путин

эрдоган

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059816907_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9636ef017932d56f46585caf161e3356.jpg.webp

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Турция предлагает выступить посредником в возможных будущих переговорах по урегулированию на Украине. Правда свои услуги предлагали и другие страны.Президент РФ Владимир Путин неоднократно предлагал переговоры, однако главарь киевского режима Зеленский так и не решился вступить в диалог, меняя свое мнение практически ежедневно, пока сам себе на законодательном уровне не запретил разговаривать с Путиным.В мае президентские полномочия Зеленского истекли, и российский лидер отметил, что Москва не признает его прав на участие в переговорах. В Кремле также отметили, что на данный момент единственным представителем легитимной власти Украины является спикер Парламента страны Руслан Стефанчук.О его возможной роли в переговорном пространстве - в материале Михаила Павлива Про спикера Рады Стефанчука и его амбициях стать "Верховным правителем Киева".

турция

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, турция, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, эрдоган, рада