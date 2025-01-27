Геннадий Алехин: ВС РФ выбивают ВСУ из шахты "Торецкая", зачищают Котлино и громят врага в Часов Яре
На Красноармейском направлении ВС России выбили украинские подразделения из Котлино. В районе Часова Яра продолжается выдавливание ВСУ из квартала пятиэтажек и в районе Новосеверный. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В Торецке (Дзержинске) продолжаются бои за шахту "Торецкая", которая является последним оплотом обороны ВСУ в городе. Российские бойцы продвинулись здесь еще дальше, рассказал эксперт.
На Красноармейском направлении ВС РФ выбили украинские подразделения из Котлино. По данным военкоров, идет зачистка населенного пункта от боевиков ВСУ, уточнил он.
"На Часов-Ярском направлении продолжается выдавливание ВСУ из квартала пятиэтажек и в районе Новосеверный. Работа осложняется тем, что противник задействует большое количество fpv-дронов, сейчас работают, в основном, из лесопосадок к западу от города, так как в кварталах остались только пехотные группы", — подчеркнул Алехин.
На Волчанском участке (Харьковское направление) противник не оставляет попыток для контрнаступления. Здесь ВСУ пытаются использовать так называемую "тактику москитов", указал полковник запаса.
Под покровом темноты ВСУ группами по три-пять человек выдвигаются к российским позициям, чтобы просочиться мимо наблюдательных постов, зайти в тыл и закрепиться в ожидании подхода подкрепления, подытожил собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя" на сайте Украина.ру.
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