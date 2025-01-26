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Армия России сделала "шикарное попадание по большому стаду бандеровцев" - подполье

Армия России сделала "шикарное попадание по большому стаду бандеровцев" - подполье - 26.01.2025 Украина.ру

Армия России сделала "шикарное попадание по большому стаду бандеровцев" - подполье

Эффективный удар нанесён по скоплению вооружённых формирований Украины в Одесской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное подполье.

2025-01-26T10:51

2025-01-26T10:51

2025-01-26T10:52

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Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил информагентству о поражении ВСУ в Одесской области, сказано в публикации."В Одесской области шикарное попадание по большому стаду бандеровцев, замысливших недоброе", - заявил Лебедев.По данным ВСУ, в ночь на 26 января подконтрольную им территорию атаковали 72 российских беспилотника. При этом украинская ПВО отработала в восьми регионах, включая Одесскую область.Больше новостей представлено в обзоре Исключение для Украины. Главное на Украине на утро 26 января

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новости, одесская область, украина, россия, вооруженные силы украины, всу, сво, авиаудары