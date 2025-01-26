Армия России сделала "шикарное попадание по большому стаду бандеровцев" - подполье
10:51 26.01.2025 (обновлено: 10:52 26.01.2025)
Эффективный удар нанесён по скоплению вооружённых формирований Украины в Одесской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное подполье.
Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил информагентству о поражении ВСУ в Одесской области, сказано в публикации.
"В Одесской области шикарное попадание по большому стаду бандеровцев, замысливших недоброе", - заявил Лебедев.
По данным ВСУ, в ночь на 26 января подконтрольную им территорию атаковали 72 российских беспилотника. При этом украинская ПВО отработала в восьми регионах, включая Одесскую область.
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