https://ukraina.ru/20250126/1060520602.html
Переоценка возможностей: Бом рассказал, что станет для Трампа щелчком по его самолюбию
Переоценка возможностей: Бом рассказал, что станет для Трампа щелчком по его самолюбию - 26.01.2025 Украина.ру
Переоценка возможностей: Бом рассказал, что станет для Трампа щелчком по его самолюбию
Проблема президента США Дональда Трампа в том, что он переоценивает собственные возможности урегулировать украинский конфликт. И когда он поймет, что его расчет был ошибочным, это станет щелчком по его самолюбию
2025-01-26T07:20
2025-01-26T07:20
2025-01-26T07:20
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, американский журналист Майкл Бом.Ранее в новостях: Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке"Полный текст интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине
https://ukraina.ru/20250123/1060511520.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, переговоры, детали
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры, детали
Переоценка возможностей: Бом рассказал, что станет для Трампа щелчком по его самолюбию
Проблема президента США Дональда Трампа в том, что он переоценивает собственные возможности урегулировать украинский конфликт. И когда он поймет, что его расчет был ошибочным, это станет щелчком по его самолюбию