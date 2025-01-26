https://ukraina.ru/20250126/1060520602.html

Переоценка возможностей: Бом рассказал, что станет для Трампа щелчком по его самолюбию

Переоценка возможностей: Бом рассказал, что станет для Трампа щелчком по его самолюбию - 26.01.2025 Украина.ру

Переоценка возможностей: Бом рассказал, что станет для Трампа щелчком по его самолюбию

Проблема президента США Дональда Трампа в том, что он переоценивает собственные возможности урегулировать украинский конфликт. И когда он поймет, что его расчет был ошибочным, это станет щелчком по его самолюбию

2025-01-26T07:20

2025-01-26T07:20

2025-01-26T07:20

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, американский журналист Майкл Бом.Ранее в новостях: Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке"Полный текст интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине

https://ukraina.ru/20250123/1060511520.html

сша

россия

украина

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, переговоры, детали