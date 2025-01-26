Переоценка возможностей: Бом рассказал, что станет для Трампа щелчком по его самолюбию - 26.01.2025 Украина.ру
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Переоценка возможностей: Бом рассказал, что станет для Трампа щелчком по его самолюбию
Переоценка возможностей: Бом рассказал, что станет для Трампа щелчком по его самолюбию - 26.01.2025 Украина.ру
Переоценка возможностей: Бом рассказал, что станет для Трампа щелчком по его самолюбию
Проблема президента США Дональда Трампа в том, что он переоценивает собственные возможности урегулировать украинский конфликт. И когда он поймет, что его расчет был ошибочным, это станет щелчком по его самолюбию
2025-01-26T07:20
2025-01-26T07:20
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украина
дональд трамп
владимир путин
переговоры
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, американский журналист Майкл Бом.Ранее в новостях: Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке"Полный текст интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине
https://ukraina.ru/20250123/1060511520.html
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, переговоры, детали
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры, детали

Переоценка возможностей: Бом рассказал, что станет для Трампа щелчком по его самолюбию

07:20 26.01.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Проблема президента США Дональда Трампа в том, что он переоценивает собственные возможности урегулировать украинский конфликт. И когда он поймет, что его расчет был ошибочным, это станет щелчком по его самолюбию
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, американский журналист Майкл Бом.
“Когда Трамп говорил про 24 часа, он искренне в это верил. Он не понимает природу этого конфликта и полагает, что это будет сделать очень просто. И когда Трамп поймет, что его расчет был ошибочным, это будет щелчком по его самолюбию. Так что вряд ли России стоит ожидать от него чего-то хорошего”, — объяснил американский журналист.
Ранее в новостях: Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке"
Фото: соцсеть Х @ZelenskyyUa
23 января, 18:10
Запад обманул Зеленского. НАТО будет торговать Украиной с ТрампомУкраина не субъектна, самостоятельных решений не принимает, существует за счет иностранных денежных средств и используется Западом как инструмент против РФ.
Полный текст интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине
 
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