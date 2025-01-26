Политолог из США раскрыл наглый удар Трампа по европейской либеральной элите - 26.01.2025 Украина.ру
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Политолог из США раскрыл наглый удар Трампа по европейской либеральной элите
Политолог из США раскрыл наглый удар Трампа по европейской либеральной элите - 26.01.2025 Украина.ру
Политолог из США раскрыл наглый удар Трампа по европейской либеральной элите
На свою инаугурацию президент Америки Дональд Трамп пригласил тех, кто ему симпатичен. Он не позвал канцлера ФРГ Олафа Шольца, потому что администрации Трампа больше нравится "Альтернатива для Германии". Не пригласил Макрона, но пригласил представителя правой оппозиции. То же самое касается и Великобритании
2025-01-26T06:50
2025-01-26T06:50
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олаф шольц
владимир зеленский
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, американский журналист Майкл Бом.Он напомнил, что Трамп не позвал не только Владимира Зеленского, но и Шольца, потому что администрации Трампа больше нравится "Альтернатива для Германии". Это правая группа, уточнил политолог.То же самое случилось и с Францией: Трамп не позвал президента Франции Эмманюэля Макрона, но пригласил представителя правой оппозиции. Также “симпатия” Трампа коснулась и Великобританию.Подробнее о реакции на приглашение на инаугурацию в материале Германия в шоке. Почему немецких лидеров не позвали на инаугурацию ТрампаПолный текст интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине
https://ukraina.ru/20250123/1060500010.html
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новости, америка, германия, франция, великобритания, дональд трамп, олаф шольц, владимир зеленский, эммануэль макрон, детали
Новости, Америка, Германия, Франция, Великобритания, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, детали

Политолог из США раскрыл наглый удар Трампа по европейской либеральной элите

06:50 26.01.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP / Evan Vucci
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На свою инаугурацию президент Америки Дональд Трамп пригласил тех, кто ему симпатичен. Он не позвал канцлера ФРГ Олафа Шольца, потому что администрации Трампа больше нравится "Альтернатива для Германии". Не пригласил Макрона, но пригласил представителя правой оппозиции. То же самое касается и Великобритании
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, американский журналист Майкл Бом.
Он напомнил, что Трамп не позвал не только Владимира Зеленского, но и Шольца, потому что администрации Трампа больше нравится "Альтернатива для Германии". Это правая группа, уточнил политолог.
То же самое случилось и с Францией: Трамп не позвал президента Франции Эмманюэля Макрона, но пригласил представителя правой оппозиции. Также “симпатия” Трампа коснулась и Великобританию.

“Трамп отрицает либеральные модели, где бы они ни были (и в Европе, и в Америке). Это о многом говорит. Это был наглый удар по европейской либеральной элите”, — считает Бом.

Подробнее о реакции на приглашение на инаугурацию в материале Германия в шоке. Почему немецких лидеров не позвали на инаугурацию Трампа
- РИА Новости, 1920, 23.01.2025
23 января, 13:48
"Знаменосец войны". Макрон собрался бороться с ТрампомНаряду с Великобританией и Германией Франция – еще одна крупная западноевропейская страна, которая вполне открыто вступила в противостояние с новым американским президентом Дональдом Трампом.
Полный текст интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине
 
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