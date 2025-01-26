https://ukraina.ru/20250126/1060520308.html

Политолог из США раскрыл наглый удар Трампа по европейской либеральной элите

Политолог из США раскрыл наглый удар Трампа по европейской либеральной элите - 26.01.2025 Украина.ру

Политолог из США раскрыл наглый удар Трампа по европейской либеральной элите

На свою инаугурацию президент Америки Дональд Трамп пригласил тех, кто ему симпатичен. Он не позвал канцлера ФРГ Олафа Шольца, потому что администрации Трампа больше нравится "Альтернатива для Германии". Не пригласил Макрона, но пригласил представителя правой оппозиции. То же самое касается и Великобритании

2025-01-26T06:50

2025-01-26T06:50

2025-01-26T06:50

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, американский журналист Майкл Бом.Он напомнил, что Трамп не позвал не только Владимира Зеленского, но и Шольца, потому что администрации Трампа больше нравится "Альтернатива для Германии". Это правая группа, уточнил политолог.То же самое случилось и с Францией: Трамп не позвал президента Франции Эмманюэля Макрона, но пригласил представителя правой оппозиции. Также “симпатия” Трампа коснулась и Великобританию.Подробнее о реакции на приглашение на инаугурацию в материале Германия в шоке. Почему немецких лидеров не позвали на инаугурацию ТрампаПолный текст интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине

https://ukraina.ru/20250123/1060500010.html

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новости, америка, германия, франция, великобритания, дональд трамп, олаф шольц, владимир зеленский, эммануэль макрон, детали