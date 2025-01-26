https://ukraina.ru/20250126/1060518241.html

Ермаков рассказал, как Китай влияет на решения Трампа относительно Украины

Ермаков рассказал, как Китай влияет на решения Трампа относительно Украины - 26.01.2025 Украина.ру

Ермаков рассказал, как Китай влияет на решения Трампа относительно Украины

Антикитайская риторика президента США Дональда Трампа могла бы отвлечь его от Украины, но вышло наоборот: этот вопрос теперь нужно решать в первую очередь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков

2025-01-26T06:40

2025-01-26T06:40

2025-01-26T06:40

новости

украина

китай

сша

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

детали

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О косвенной роли Китая в украинском конфлитке и его урегулировании мнения разнятся. Например, ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что после своей инаугурации Трамп позвонил председателю КНР Си Цзиньпину и попросил его оказать влияние на президента России Владимира Путина, помочь с окончанием войны на Украине.“А после этого Си позвонил Путину. Логика явно прослеживается”, — считает Вайнер.Полный текст интервью Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине

https://ukraina.ru/20250121/1060436281.html

украина

китай

сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, детали