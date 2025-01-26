Ермаков рассказал, как Китай влияет на решения Трампа относительно Украины
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Антикитайская риторика президента США Дональда Трампа могла бы отвлечь его от Украины, но вышло наоборот: этот вопрос теперь нужно решать в первую очередь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
“Советники Трампа говорят ему, что вопрос с Украиной надо решать в первую очередь. Они думает, что это можно сделать очень быстро (за 2–3 месяца), чтобы спокойно заниматься Китаем, а ответственность за киевский режим переложить на Европу”, — объяснил Ермаков.
О косвенной роли Китая в украинском конфлитке и его урегулировании мнения разнятся. Например, ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что после своей инаугурации Трамп позвонил председателю КНР Си Цзиньпину и попросил его оказать влияние на президента России Владимира Путина, помочь с окончанием войны на Украине.
“А после этого Си позвонил Путину. Логика явно прослеживается”, — считает Вайнер.
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