Зачем брать нацистов в плен, если в России нет смертной казни: Алехин рассказал об отношении к бойцам ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Мирные граждане Украины — это русские люди, которых можно исправить. Но если украинец взял в руки оружие, он уже противник России. А если украинец пришел в Курскую область — он уже нацист
Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин.
“Можно было бы говорить о том, что ВСУ ведут с нами честную войну и защищают свою землю, если бы они во время оккупации Курской области выпустили всех мирных жителей. Но они занимались массовыми расстрелами гражданских и держат их в заложниках как террористы”, — объяснил собеседник издания.
Он рассказал о том, что в Судже мирных жителей “держат в аналоге концлагеря”.
“Это действительно нацисты. А нацистов надо ликвидировать. Зачем их брать в плен, если смертной казни у нас нет?”, — резюмировал Алехин.
В понедельник, 20 января, агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник опубликовало материал, в котором говорится, что украинские военные застрелили мирного жителя в Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР) после того, как он открыл им дверь в подъезд.
"Ноги связаны. Со слов его соседей, которых мы опрашивали перед их эвакуацией, бойцы ВСУ убили мужчину, когда тот открыл дверь в подъезд. Следы крови остались до сих пор", — сказано в материале издания.
ВСУ неоднократно были замечены в жестоком обращении с мирными жителями. Несколько из таких историй:
18 декабря 2024, 11:09Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУЖители нескольких населенных пунктов Курской области, а также мирные жители Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали, какие зверства устраивают на их территории украинские военные. Свидетельства очевидцев 18 декабря опубликовало агентство РИА Новости