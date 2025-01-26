Зачем брать нацистов в плен, если в России нет смертной казни: Алехин рассказал об отношении к бойцам ВСУ - 26.01.2025 Украина.ру
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Зачем брать нацистов в плен, если в России нет смертной казни: Алехин рассказал об отношении к бойцам ВСУ
Зачем брать нацистов в плен, если в России нет смертной казни: Алехин рассказал об отношении к бойцам ВСУ - 26.01.2025 Украина.ру
Зачем брать нацистов в плен, если в России нет смертной казни: Алехин рассказал об отношении к бойцам ВСУ
Мирные граждане Украины — это русские люди, которых можно исправить. Но если украинец взял в руки оружие, он уже противник России. А если украинец пришел в Курскую область — он уже нацист
2025-01-26T06:20
2025-01-26T06:20
новости
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
вс рф
нацизм
нацисты
детали
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Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин.Он рассказал о том, что в Судже мирных жителей “держат в аналоге концлагеря”.“Это действительно нацисты. А нацистов надо ликвидировать. Зачем их брать в плен, если смертной казни у нас нет?”, — резюмировал Алехин.В понедельник, 20 января, агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник опубликовало материал, в котором говорится, что украинские военные застрелили мирного жителя в Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР) после того, как он открыл им дверь в подъезд."Ноги связаны. Со слов его соседей, которых мы опрашивали перед их эвакуацией, бойцы ВСУ убили мужчину, когда тот открыл дверь в подъезд. Следы крови остались до сих пор", — сказано в материале издания.ВСУ неоднократно были замечены в жестоком обращении с мирными жителями. Несколько из таких историй:"С мирными не церемониться": пленный ВСУ рассказал о приказах "сверху"Вэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им едуПолный текст интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вс рф, нацизм, нацисты, детали
Новости, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, нацизм, нацисты, детали

Зачем брать нацистов в плен, если в России нет смертной казни: Алехин рассказал об отношении к бойцам ВСУ

06:20 26.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Мирные граждане Украины — это русские люди, которых можно исправить. Но если украинец взял в руки оружие, он уже противник России. А если украинец пришел в Курскую область — он уже нацист
Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин.
“Можно было бы говорить о том, что ВСУ ведут с нами честную войну и защищают свою землю, если бы они во время оккупации Курской области выпустили всех мирных жителей. Но они занимались массовыми расстрелами гражданских и держат их в заложниках как террористы”, — объяснил собеседник издания.
Он рассказал о том, что в Судже мирных жителей “держат в аналоге концлагеря”.
“Это действительно нацисты. А нацистов надо ликвидировать. Зачем их брать в плен, если смертной казни у нас нет?”, — резюмировал Алехин.
В понедельник, 20 января, агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник опубликовало материал, в котором говорится, что украинские военные застрелили мирного жителя в Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР) после того, как он открыл им дверь в подъезд.
"Ноги связаны. Со слов его соседей, которых мы опрашивали перед их эвакуацией, бойцы ВСУ убили мужчину, когда тот открыл дверь в подъезд. Следы крови остались до сих пор", — сказано в материале издания.
ВСУ неоднократно были замечены в жестоком обращении с мирными жителями. Несколько из таких историй:
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Полный текст интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВС РФнацизмнацистыдетали
 
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Заголовок открываемого материала
06:20Зачем брать нацистов в плен, если в России нет смертной казни: Алехин рассказал об отношении к бойцам ВСУ
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