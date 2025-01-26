https://ukraina.ru/20250126/1060517439.html

Зачем брать нацистов в плен, если в России нет смертной казни: Алехин рассказал об отношении к бойцам ВСУ

Зачем брать нацистов в плен, если в России нет смертной казни: Алехин рассказал об отношении к бойцам ВСУ - 26.01.2025 Украина.ру

Зачем брать нацистов в плен, если в России нет смертной казни: Алехин рассказал об отношении к бойцам ВСУ

Мирные граждане Украины — это русские люди, которых можно исправить. Но если украинец взял в руки оружие, он уже противник России. А если украинец пришел в Курскую область — он уже нацист

2025-01-26T06:20

2025-01-26T06:20

2025-01-26T06:20

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Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин.Он рассказал о том, что в Судже мирных жителей “держат в аналоге концлагеря”.“Это действительно нацисты. А нацистов надо ликвидировать. Зачем их брать в плен, если смертной казни у нас нет?”, — резюмировал Алехин.В понедельник, 20 января, агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник опубликовало материал, в котором говорится, что украинские военные застрелили мирного жителя в Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР) после того, как он открыл им дверь в подъезд."Ноги связаны. Со слов его соседей, которых мы опрашивали перед их эвакуацией, бойцы ВСУ убили мужчину, когда тот открыл дверь в подъезд. Следы крови остались до сих пор", — сказано в материале издания.ВСУ неоднократно были замечены в жестоком обращении с мирными жителями. Несколько из таких историй:"С мирными не церемониться": пленный ВСУ рассказал о приказах "сверху"Вэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им едуПолный текст интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире

https://ukraina.ru/20241218/1059750125.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вс рф, нацизм, нацисты, детали