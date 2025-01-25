Трамп на распутье: Насонов о двух сценариях прекращения украинского конфликта - 25.01.2025 Украина.ру
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Трамп на распутье: Насонов о двух сценариях прекращения украинского конфликта
Трамп на распутье: Насонов о двух сценариях прекращения украинского конфликта - 25.01.2025 Украина.ру
Трамп на распутье: Насонов о двух сценариях прекращения украинского конфликта
У президента США Дональда Трампа пока нет четкой стратегии в отношении Украины. Только сейчас он получил доступ к информации, которая позволит ему объективно оценить обстановку. После этого он встанет на распутье двух вариантов, как урегулировать конфликт на Украине
2025-01-25T05:10
2025-01-25T05:10
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.По его словам, если Трамп решится на второй вариант, то Европа тоже вынуждена будет отказаться от поддержки Киева.“Потому что Украина — это прорва, которая пожирает все ресурсы мира. А свободных денег и свободного оружия в мире сейчас нет”, — объяснил Насонов.Но стоит отметить, что даже если Трамп не будет отказываться от поддержки Украины, никаких уступок от России он точно не дождется, резюмировал эксперт.Тема условий со стороны США и России, а также компромисса, который может быть найден между ними, неоднократно поднималась в интервью издания Украина.ру. Например, известный политолог, американский журналист Майкл Бом заявил, что Трамп и российский лидер Владимир Путин вряд ли смогут сойтись во мнениях и найти этот самый компромисс.“Трамп готов заключить соглашение по Украине в соответствии с планом спецпосланник США по украинскому кризису Кита Келлога. На это не готова Россия, так как данный план означает дальнейшее вооружение Украины Западом на долгий срок. Вследствие этого обострятся отношения России и США, и Трамп будет вынужден поддерживать Украину”, — объяснил политолог.Подробнее об этом в интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по УкраинеПолный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок
https://ukraina.ru/20250123/1060506779.html
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, переговоры, детали
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры, детали

Трамп на распутье: Насонов о двух сценариях прекращения украинского конфликта

05:10 25.01.2025
 
© РИА Новости . Никита Шохов / Перейти в фотобанкКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в штате Индиана
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в штате Индиана - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости . Никита Шохов
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У президента США Дональда Трампа пока нет четкой стратегии в отношении Украины. Только сейчас он получил доступ к информации, которая позволит ему объективно оценить обстановку. После этого он встанет на распутье двух вариантов, как урегулировать конфликт на Украине
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.
“Первое. Он заставит Украину пойти на условия, которые могли бы удовлетворить Россию. Второе. Он постепенно снизит финансовую и военную поддержку Украину”, — считает собеседник издания.
По его словам, если Трамп решится на второй вариант, то Европа тоже вынуждена будет отказаться от поддержки Киева.
“Потому что Украина — это прорва, которая пожирает все ресурсы мира. А свободных денег и свободного оружия в мире сейчас нет”, — объяснил Насонов.
Но стоит отметить, что даже если Трамп не будет отказываться от поддержки Украины, никаких уступок от России он точно не дождется, резюмировал эксперт.
Тема условий со стороны США и России, а также компромисса, который может быть найден между ними, неоднократно поднималась в интервью издания Украина.ру. Например, известный политолог, американский журналист Майкл Бом заявил, что Трамп и российский лидер Владимир Путин вряд ли смогут сойтись во мнениях и найти этот самый компромисс.
“Трамп готов заключить соглашение по Украине в соответствии с планом спецпосланник США по украинскому кризису Кита Келлога. На это не готова Россия, так как данный план означает дальнейшее вооружение Украины Западом на долгий срок. Вследствие этого обострятся отношения России и США, и Трамп будет вынужден поддерживать Украину”, — объяснил политолог.
Подробнее об этом в интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине
Коллаж: Трамп и Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
23 января, 16:55
Политик Путин против риэлтера Трампа. Ультиматум президента США президенту РФ как технологический приемКонечно, в заголовке есть некое образное приуменьшение. Президент США – по определению политик. Тем более въехавший в Белый дом во второй раз.
Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок
 
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