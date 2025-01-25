Трамп на распутье: Насонов о двух сценариях прекращения украинского конфликта
© РИА Новости . Никита Шохов / Перейти в фотобанкКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в штате Индиана
У президента США Дональда Трампа пока нет четкой стратегии в отношении Украины. Только сейчас он получил доступ к информации, которая позволит ему объективно оценить обстановку. После этого он встанет на распутье двух вариантов, как урегулировать конфликт на Украине
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.
“Первое. Он заставит Украину пойти на условия, которые могли бы удовлетворить Россию. Второе. Он постепенно снизит финансовую и военную поддержку Украину”, — считает собеседник издания.
“Потому что Украина — это прорва, которая пожирает все ресурсы мира. А свободных денег и свободного оружия в мире сейчас нет”, — объяснил Насонов.
Но стоит отметить, что даже если Трамп не будет отказываться от поддержки Украины, никаких уступок от России он точно не дождется, резюмировал эксперт.
Тема условий со стороны США и России, а также компромисса, который может быть найден между ними, неоднократно поднималась в интервью издания Украина.ру. Например, известный политолог, американский журналист Майкл Бом заявил, что Трамп и российский лидер Владимир Путин вряд ли смогут сойтись во мнениях и найти этот самый компромисс.
“Трамп готов заключить соглашение по Украине в соответствии с планом спецпосланник США по украинскому кризису Кита Келлога. На это не готова Россия, так как данный план означает дальнейшее вооружение Украины Западом на долгий срок. Вследствие этого обострятся отношения России и США, и Трамп будет вынужден поддерживать Украину”, — объяснил политолог.
Подробнее об этом в интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине