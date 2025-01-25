Трамп со всеми пытается говорить с позиции силы: Бом о “санкционном таране” против России
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп со всеми общается с позиции силы, даже с союзниками Америки. И если в случае “товарищей” Штатов такой метод работает, то разговор с Россией — это совершенно другое дело. Трамп будет вынужден столкнуться с неприятной реальностью, где с Москвой такие методы не пройдут
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, американский журналист Майкл Бом.
“Трамп считает, что санкционный таран может заставить [российского лидера] Путина пойти на его условия. Он же видит, что санкции против российского нефтяного флота работают, и танкеры не доходят до китайских портов. Китай их не пускает, потому что [прошлый президент Америки Джо] Байден ввел вторичные санкции против Пекина”, — объяснил Бом.
В заключении политолог заметил, что Трамп в целом с симпатией относится к пошлинам и санкциям.
В среду, 22 января, Трамп допустил введение новых санкций против России, в том случае, если она не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что применяющие санкции к России столкнутся с последствиями таких своих деяний.
Полный текст интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине