https://ukraina.ru/20250125/1060520457.html

Трамп со всеми пытается говорить с позиции силы: Бом о “санкционном таране” против России

Трамп со всеми пытается говорить с позиции силы: Бом о “санкционном таране” против России - 25.01.2025 Украина.ру

Трамп со всеми пытается говорить с позиции силы: Бом о “санкционном таране” против России

Президент США Дональд Трамп со всеми общается с позиции силы, даже с союзниками Америки. И если в случае “товарищей” Штатов такой метод работает, то разговор с Россией — это совершенно другое дело. Трамп будет вынужден столкнуться с неприятной реальностью, где с Москвой такие методы не пройдут

2025-01-25T07:50

2025-01-25T07:50

2025-01-25T07:50

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, американский журналист Майкл Бом.В заключении политолог заметил, что Трамп в целом с симпатией относится к пошлинам и санкциям.В среду, 22 января, Трамп допустил введение новых санкций против России, в том случае, если она не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что применяющие санкции к России столкнутся с последствиями таких своих деяний.Полный текст интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине

https://ukraina.ru/20250123/1060499228.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, америка, украина, дональд трамп, владимир путин, санкции, детали