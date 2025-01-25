Трамп со всеми пытается говорить с позиции силы: Бом о “санкционном таране” против России - 25.01.2025 Украина.ру
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Трамп со всеми пытается говорить с позиции силы: Бом о “санкционном таране” против России
Трамп со всеми пытается говорить с позиции силы: Бом о “санкционном таране” против России - 25.01.2025 Украина.ру
Трамп со всеми пытается говорить с позиции силы: Бом о “санкционном таране” против России
Президент США Дональд Трамп со всеми общается с позиции силы, даже с союзниками Америки. И если в случае “товарищей” Штатов такой метод работает, то разговор с Россией — это совершенно другое дело. Трамп будет вынужден столкнуться с неприятной реальностью, где с Москвой такие методы не пройдут
2025-01-25T07:50
2025-01-25T07:50
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, американский журналист Майкл Бом.В заключении политолог заметил, что Трамп в целом с симпатией относится к пошлинам и санкциям.В среду, 22 января, Трамп допустил введение новых санкций против России, в том случае, если она не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что применяющие санкции к России столкнутся с последствиями таких своих деяний.Полный текст интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине
https://ukraina.ru/20250123/1060499228.html
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новости, россия, америка, украина, дональд трамп, владимир путин, санкции, детали
Новости, Россия, Америка, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, санкции, детали

Трамп со всеми пытается говорить с позиции силы: Бом о “санкционном таране” против России

07:50 25.01.2025
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп со всеми общается с позиции силы, даже с союзниками Америки. И если в случае “товарищей” Штатов такой метод работает, то разговор с Россией — это совершенно другое дело. Трамп будет вынужден столкнуться с неприятной реальностью, где с Москвой такие методы не пройдут
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, американский журналист Майкл Бом.
“Трамп считает, что санкционный таран может заставить [российского лидера] Путина пойти на его условия. Он же видит, что санкции против российского нефтяного флота работают, и танкеры не доходят до китайских портов. Китай их не пускает, потому что [прошлый президент Америки Джо] Байден ввел вторичные санкции против Пекина”, — объяснил Бом.
В заключении политолог заметил, что Трамп в целом с симпатией относится к пошлинам и санкциям.
В среду, 22 января, Трамп допустил введение новых санкций против России, в том случае, если она не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что применяющие санкции к России столкнутся с последствиями таких своих деяний.
- РИА Новости, 1920, 23.01.2025
23 января, 12:43
Трампу раньше нравились санкции и сейчас Москва не удивлена – ПесковВо время первого президентского срока Дональд Трамп был сторонником санкций, поэтому сейчас его подходы Москву не удивляют. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Полный текст интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине
 
НовостиРоссияАмерикаУкраинаДональд ТрампВладимир Путинсанкциидетали
 
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