https://ukraina.ru/20250125/1060519869.html

Он в доме хозяин: американский журналист рассказал, будет ли Трамп бороться с оппозицией

Он в доме хозяин: американский журналист рассказал, будет ли Трамп бороться с оппозицией - 25.01.2025 Украина.ру

Он в доме хозяин: американский журналист рассказал, будет ли Трамп бороться с оппозицией

Президент США Дональд Трамп относится к оппозиции с пренебрежением и собирается ее игнорировать. Трамп считает, что он в доме хозяин и даже демократы не смогут на это повлиять. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, американский журналист Майкл Бом

2025-01-25T05:30

2025-01-25T05:30

2025-01-25T05:30

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Отвечая на вопрос, каким образом Трамп будет бороться с оппозицией, Бом заявил, что президент США вообще не собирается этого делать.По его словам, не стоит также забывать, что у Трампа уже есть опыт длительных судебных процессов. Следовательно четыре года своего президентского срока он выдержит, заключил собеседник издания.В интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер уточнил, что Трампу “вообще плевать” на любое сопротивление его работе.“Он выиграл выборы с преимуществом в 3 миллиона голосов, то есть огромное число американцев дало ему карт-бланш на президентство. За ним Конгресс, за ним Сенат, за ним Верховный суд. Вся вертикаль власти — республиканская, протрамповская. Так что у оппозиции нет никаких шансов взбудоражить страну”, — объяснил Вайнер.Подробнее об этом в интервью Грега Вайнера: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крахПолный текст интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине

https://ukraina.ru/20250123/1060516264.html

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новости, сша, европа, россия, дональд трамп, оппозиция, америка, детали