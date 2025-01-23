Песков анонсировал важный международный телефонный разговор Путина - 23.01.2025 Украина.ру
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Песков анонсировал важный международный телефонный разговор Путина
Песков анонсировал важный международный телефонный разговор Путина - 23.01.2025 Украина.ру
Песков анонсировал важный международный телефонный разговор Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 23 января сказал журналистам, что Владимир Путин сегодня проведет важный международный телефонный разговор
2025-01-23T14:16
2025-01-23T14:26
новости
кремль
владимир путин
дональд трамп
сша
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"Мы ожидаем международный телефонный разговор президента. &lt;…&gt; Сразу скажу, это не тот разговор, но не менее важный для нас", - сказал официальный представитель Кремля в контексте ажиотажа вокруг ожидаемого телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа.На днях Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации. По информации CNN, темой разговора будет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы с целью "попытаться положить конец войне на Украине". Телеканал уточнил, что пока неясно, согласована ли дата проведения разговора.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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новости, кремль, владимир путин, дональд трамп, сша, дмитрий песков
Новости, Кремль, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Дмитрий Песков

Песков анонсировал важный международный телефонный разговор Путина

14:16 23.01.2025 (обновлено: 14:26 23.01.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 23 января сказал журналистам, что Владимир Путин сегодня проведет важный международный телефонный разговор
"Мы ожидаем международный телефонный разговор президента. <…> Сразу скажу, это не тот разговор, но не менее важный для нас", - сказал официальный представитель Кремля в контексте ажиотажа вокруг ожидаемого телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа.
На днях Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации. По информации CNN, темой разговора будет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы с целью "попытаться положить конец войне на Украине". Телеканал уточнил, что пока неясно, согласована ли дата проведения разговора.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
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