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Песков анонсировал важный международный телефонный разговор Путина

Песков анонсировал важный международный телефонный разговор Путина - 23.01.2025 Украина.ру

Песков анонсировал важный международный телефонный разговор Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 23 января сказал журналистам, что Владимир Путин сегодня проведет важный международный телефонный разговор

2025-01-23T14:16

2025-01-23T14:16

2025-01-23T14:26

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"Мы ожидаем международный телефонный разговор президента. <…> Сразу скажу, это не тот разговор, но не менее важный для нас", - сказал официальный представитель Кремля в контексте ажиотажа вокруг ожидаемого телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа.На днях Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации. По информации CNN, темой разговора будет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы с целью "попытаться положить конец войне на Украине". Телеканал уточнил, что пока неясно, согласована ли дата проведения разговора.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, кремль, владимир путин, дональд трамп, сша, дмитрий песков