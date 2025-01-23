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Мобилизация на Украине превратилась в бизнес. Дмитрук рассказал, как "зарабатывают" военкомы
Мобилизация на Украине превратилась в бизнес. Дмитрук рассказал, как "зарабатывают" военкомы - 23.01.2025 Украина.ру
Мобилизация на Украине превратилась в бизнес. Дмитрук рассказал, как "зарабатывают" военкомы
Сотрудники украинских военкоматов получают в среднем по 100 долларов за одного насильно мобилизованного. Об этом рассказал выехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале
2025-01-23T12:10
2025-01-23T12:10
2025-01-23T12:22
новости
украина
артем дмитрук
владимир зеленский
верховная рада
нацполиция
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"За одного человека, привезенного в ТЦК (военкомат – ред.), группа получает в среднем 100 долларов… В день одна группа в составе 3-6 человек собирает от 5 до 20 человек. Если речь о блокпостах, то там автобусами возят сотни в день", - написал Дмитрук.По его словам, отпустить домой после доставки в военкомат могут, цена вопроса от трех тысяч до 10 тысяч долларов.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин мобилизационного возраста, нередко избивая.Подробнее - в материале Нацполиция Украины раскрыла 35 коррупционных схем с участием военкомов, медиков, учителей, чиновников на сайте Украина.ру.
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новости, украина, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада, нацполиция
Новости, Украина, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Нацполиция
Мобилизация на Украине превратилась в бизнес. Дмитрук рассказал, как "зарабатывают" военкомы
12:10 23.01.2025 (обновлено: 12:22 23.01.2025)
Сотрудники украинских военкоматов получают в среднем по 100 долларов за одного насильно мобилизованного. Об этом рассказал выехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале
"За одного человека, привезенного в ТЦК (военкомат – ред.), группа получает в среднем 100 долларов… В день одна группа в составе 3-6 человек собирает от 5 до 20 человек. Если речь о блокпостах, то там автобусами возят сотни в день", - написал Дмитрук.
По его словам, отпустить домой после доставки в военкомат могут, цена вопроса от трех тысяч до 10 тысяч долларов.
"Такой бизнес от Зеленского", - сыронизировал Дмитрук.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин мобилизационного возраста, нередко избивая.