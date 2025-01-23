"Провал Киева обойдется в триллионы": генсек НАТО припугнул Запад ради поддержки Украины - 23.01.2025 Украина.ру
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"Провал Киева обойдется в триллионы": генсек НАТО припугнул Запад ради поддержки Украины
"Провал Киева обойдется в триллионы": генсек НАТО припугнул Запад ради поддержки Украины - 23.01.2025 Украина.ру
"Провал Киева обойдется в триллионы": генсек НАТО припугнул Запад ради поддержки Украины
Генсек НАТО Марк Рютте на дискуссии по Украине в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что альянс должен нарастить поддержку Киева, чтобы изменить "неправильную" траекторию конфликта
2025-01-23T11:36
2025-01-23T11:37
новости
украина
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"Во-первых, мы должны увеличивать, а не сокращать поддержку Украины, нам надо поменять траекторию конфликта, потому что то, что происходит на фронте, неправильно, это надо изменить", - призвал он.Также Рютте заверил, что конфликт имеет "геополитическое" значение, поэтому якобы все страны Запада должны участвовать в поддержке Украины.Он предостерег, что провал Киева в украинском конфликте обойдется альянсу и Западу в целом в "триллионы" вместо "миллиардов", которые сейчас блок требует от стран-членов на наращивание "обороны".Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Запад, Киев, Рютте, НАТО

"Провал Киева обойдется в триллионы": генсек НАТО припугнул Запад ради поддержки Украины

11:36 23.01.2025 (обновлено: 11:37 23.01.2025)
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP / Mindaugas Kulbis
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Генсек НАТО Марк Рютте на дискуссии по Украине в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что альянс должен нарастить поддержку Киева, чтобы изменить "неправильную" траекторию конфликта
"Во-первых, мы должны увеличивать, а не сокращать поддержку Украины, нам надо поменять траекторию конфликта, потому что то, что происходит на фронте, неправильно, это надо изменить", - призвал он.
Также Рютте заверил, что конфликт имеет "геополитическое" значение, поэтому якобы все страны Запада должны участвовать в поддержке Украины.
Он предостерег, что провал Киева в украинском конфликте обойдется альянсу и Западу в целом в "триллионы" вместо "миллиардов", которые сейчас блок требует от стран-членов на наращивание "обороны".
"Если Украина проиграет, то восстановление сдерживания со стороны НАТО будет иметь гораздо большую цену, чем сейчас", - заверил Рютте.
Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.
 
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