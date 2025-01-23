Сенатор Кастюкевич посоветовал Зеленскому привыкать к забвению и ждать суда - 23.01.2025 Украина.ру
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Сенатор Кастюкевич посоветовал Зеленскому привыкать к забвению и ждать суда
Сенатор Кастюкевич посоветовал Зеленскому привыкать к забвению и ждать суда - 23.01.2025 Украина.ру
Сенатор Кастюкевич посоветовал Зеленскому привыкать к забвению и ждать суда
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич посоветовал Владимиру Зеленскому не рассуждать о судьбе новых регионов России, а привыкать к забвению и ждать международного суда, передает РИА Новости
2025-01-23T09:29
2025-01-23T09:29
новости
россия
владимир зеленский
украина
херсонская область
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Так он отреагировал на заявление Зеленского журналистам о том, что Украина якобы не признает новые регионы России, а для начала переговоров РФ должна вывести свои войска как минимум на границы февраля 2022 года.По его словам, Зеленский не вправе говорить от имени Украины, так как юридически давно перестал быть президентом Украины."А за присоединение к России в исторических регионах, в том числе и Херсонщине, люди голосовали тысячами. И это был настоящий праздник, уж поверьте. Я был на местах проведения референдума и видел все своими глазами. Именно волеизъявление народа и право на самоопределение — один из основных принципов международного права, если вдруг кто забыл", - сказал сенатор.Подробнее о жизни в новых регионах - в материале В новых регионах России спрос на ипотеку "взлетел выше небес" —Хуснуллин на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир зеленский, украина, херсонская область
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Херсонская область

Сенатор Кастюкевич посоветовал Зеленскому привыкать к забвению и ждать суда

09:29 23.01.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИгорь Кастюкевич
Игорь Кастюкевич - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич посоветовал Владимиру Зеленскому не рассуждать о судьбе новых регионов России, а привыкать к забвению и ждать международного суда, передает РИА Новости
Так он отреагировал на заявление Зеленского журналистам о том, что Украина якобы не признает новые регионы России, а для начала переговоров РФ должна вывести свои войска как минимум на границы февраля 2022 года.
"А кто его спрашивал? Пусть привыкает к забвению и ждет международного суда. Мир слегка изменился. Зеленский больше не сможет топать ножками и просить военные транши для геноцида украинского народа, прикрываясь историческим американско-европейским нарративом о недопустимости сильной и "агрессивной" России. Все больше жителей разных стран осознают, что своими налогами они спонсировали массовые убийства мирных граждан, а никак не защиту "бедных украинцев от плохих русских", - сказал Кастюкевич.
По его словам, Зеленский не вправе говорить от имени Украины, так как юридически давно перестал быть президентом Украины.
"А за присоединение к России в исторических регионах, в том числе и Херсонщине, люди голосовали тысячами. И это был настоящий праздник, уж поверьте. Я был на местах проведения референдума и видел все своими глазами. Именно волеизъявление народа и право на самоопределение — один из основных принципов международного права, если вдруг кто забыл", - сказал сенатор.
Подробнее о жизни в новых регионах - в материале В новых регионах России спрос на ипотеку "взлетел выше небес" —Хуснуллин на сайте Украина.ру.
 
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