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Сенатор Кастюкевич посоветовал Зеленскому привыкать к забвению и ждать суда

Сенатор Кастюкевич посоветовал Зеленскому привыкать к забвению и ждать суда - 23.01.2025 Украина.ру

Сенатор Кастюкевич посоветовал Зеленскому привыкать к забвению и ждать суда

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич посоветовал Владимиру Зеленскому не рассуждать о судьбе новых регионов России, а привыкать к забвению и ждать международного суда, передает РИА Новости

2025-01-23T09:29

2025-01-23T09:29

2025-01-23T09:29

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херсонская область

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Так он отреагировал на заявление Зеленского журналистам о том, что Украина якобы не признает новые регионы России, а для начала переговоров РФ должна вывести свои войска как минимум на границы февраля 2022 года.По его словам, Зеленский не вправе говорить от имени Украины, так как юридически давно перестал быть президентом Украины."А за присоединение к России в исторических регионах, в том числе и Херсонщине, люди голосовали тысячами. И это был настоящий праздник, уж поверьте. Я был на местах проведения референдума и видел все своими глазами. Именно волеизъявление народа и право на самоопределение — один из основных принципов международного права, если вдруг кто забыл", - сказал сенатор.Подробнее о жизни в новых регионах - в материале В новых регионах России спрос на ипотеку "взлетел выше небес" —Хуснуллин на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир зеленский, украина, херсонская область